黃明志與謝侑芯5年前火辣合作曝光！陳沂開酸「飄向檢方」、醫師點出死因疑點。圖片來源：黃明志臉書、謝侑芯IG

台灣「護理系女神」謝侑芯驚傳在馬來西亞猝逝，年僅31歲的她在五星級飯店陳屍浴缸，現場同房者竟是大馬歌手黃明志。隨著警方在現場查出毒品與壯陽藥、又在黃明志體內驗出4種毒品反應，事件迅速引爆輿論，網紅陳沂、醫師蘇一峰等人接連發聲，讓命案疑雲更加撲朔迷離。

台灣網紅陳沂第一時間在社群發文諷刺：「黃明志這下真的飄向檢方了，事情好大條！」以他成名曲《漂向北方》嘲諷這場事件，更語帶雙關地說：「我比較意外的是，黃明志有需要硬邦邦藥？」引來大批網友熱議，留言區幾乎一面倒認為「這次真的玩太大」、「根本八點檔等級」。

醫界則以專業角度提出警示。胸腔科醫師蘇一峰指出，31歲女性「自然心臟性猝死的機率非常低」，應徹查體內是否含藥物或毒品反應。他強調：「若沒有外來因素干擾，就要深入檢查心律、代謝或環境因素，否則很難解釋這樣的突然死亡。」

根據《光明日報》報導，案發於10月22日中午，馬來西亞警方抵達吉隆坡一家五星飯店時，黃明志身穿白T、戴帽及墨鏡準備離開現場。警方在他身上搜出9顆藍色藥丸，初步研判為毒品與壯陽藥。黃明志聲稱，當晚兩人為了拍攝影片共處一夜，女方進浴室後遲遲未出來，他前往查看時發現人已倒臥浴缸，立即施以CPR仍無效。

然而，警方後續驗尿結果顯示黃明志體內呈4種毒品反應，依《1952年危險毒品法令》以持毒與濫用罪名起訴。他否認吸毒並繳交保釋金外出，但警方懷疑現場並非第一命案地點，遺體可能被移動過，詳細死因仍待鑑識報告。謝侑芯經紀人昨晚也公開發聲：「你的言論與警方正式報告完全對不上，這樣的落差令人震驚，你在隱瞞什麼？還有多少沒說出的真相？」

事件爆發後，兩人過往關係也被網友翻出。根據《民視新聞網》與《中國報》報導，謝侑芯曾在2020年擔任黃明志歌曲《中國痛》MV女主角，片中與他及香港演員黃秋生同台演出。當時她以短褲與深V裝亮相、熱舞入鏡，被網友形容是「最辣女主角」。

如今再度合作卻釀悲劇，外界懷疑她此行赴馬是為拍新作品，抑或另有隱情，黃明志至今僅在臉書上強調「自己沒有吸毒」，仍未就細節說明。

目前馬來西亞警方已完成初步驗屍，正式報告仍待公布。