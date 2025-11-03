2025-11-03 08:04 女子漾／編輯張念慈
「護理系女神」謝侑芯猝逝：黃明志否認吸毒稱遭勒索 警方打臉、經紀人不忍開撕了！
「護理系女神」謝侑芯（31歲）10月底驚傳在馬來西亞猝逝，震驚粉絲與網紅圈。案情發展至今，歌手黃明志被指「人在現場」，警方在房間內搜出5粒藍色藥丸與疑似毒品，且謝侑芯遺體疑似被移動。警方確認黃明志尿檢4項毒品成分呈陽性，已於上月24日正式提控，案件訂於12月8日在吉隆坡開庭。
事件曝光後，黃明志12天未發聲引發輿論譁然，他隨後否認吸毒、稱遭勒索，但大馬警方明確回應「未接獲報案」。謝侑芯經紀人Chris則於2日深夜公開長文，完整還原自己「未陪同出國」的原因，並強調「會追到底」。
警方調查結果：4項毒品陽性、12月8日開庭
根據馬來西亞《光明日報》報導，金馬警區主任沙扎里助理總監表示，警方於吉隆坡一間五星級飯店發現謝侑芯遺體，房間內有5粒藍色藥丸，且遺體疑似遭移動。警方當場攔查準備離開房間的黃明志，當時他身穿白T、戴帽與眼鏡，神情緊張，稱自己並未吸毒，與女方共處一室是為了討論拍片內容。
然而尿液檢測顯示，安非他命、甲基安非他命、K他命與四氫大麻酚四項毒品成分均呈陽性反應，警方因此以吸毒與擁毒罪名提控，並定於12月8日開庭審理。
黃明志：否認吸毒、指稱遭勒索、批救護車延誤
事發後，黃明志在謝侑芯過世12天後才於社群發聲，他否認吸毒或攜毒，稱近日僅因壓力大飲酒較多，並表示收到勒索與威脅訊息，警告對方若再挑釁「隨時奉陪到底」。
他同時對謝侑芯離世表達哀悼，並透露「當時救護車延誤近一小時才抵達現場」，質疑當地緊急救護系統效率，「真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還被罵。」黃明志也說，警方調查報告預計2至3個月後出爐，強調自己未立即回應是為避免誤導輿論。
馬來西亞警方回應「勒索」說法：未接獲報案
針對黃明志指稱「遭勒索」，馬來西亞警方明確表示，截至目前未接獲任何報案。金馬警區主任沙扎里助理總監簡短回覆「沒有」，確認警方並無此案通報。
經紀人Chris聲明全文：尊重藝人自由、事件發生於工作範圍外
謝侑芯的經紀人Chris於11月2日凌晨在Instagram發表長文聲明，全文如下：
在過去的數日裡，我親自委託私人調查人員，並多次聯繫馬來西亞警方，試圖釐清侑芯離世的真相。然而，我們得到的訊息始終前後矛盾、互相衝突，至今無法得到一致的答案。出於對家屬與真相的尊重，我一直保持沉默，不願發表任何未經證實的說法。
我們原先被告知，她的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外。但如今，馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本——與先前的說法，以及黃明志 @namewee 在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。你的言論與警方的正式報告完全對不上。這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。
你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？我們從未見過侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為。我對她的人格與品格深信不疑。
因此，我必須在此嚴正發問：那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？
這起事件周圍，顯然存在著重重疑點與神祕的誤導。無論這些混亂的資訊是出於誤解還是刻意的隱匿，都嚴重阻礙了真相的揭露，也讓我們在尋求答案的過程中一再受阻。
截至目前，我尚未收到侑芯家屬對此事件的任何正式意見或統一回覆。家屬目前仍深陷震驚與極度悲痛之中，暫時無法回應外界。出於對他們的尊重，我僅以個人身分發表此聲明——作為一位長期與她共事、深知她為人的朋友，我有責任替她尋求公道。
我在此鄭重呼籲：
我們要求真相，我們要求正義。我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。公眾有權知道真相，侑芯有權得到正義。我們不會停止，直到真相大白。
Chris強調，會持續協助相關單位追查到底，讓外界了解謝侑芯真正的死因與真相。
後續進度與司法程序
目前警方已完成初步調查並起訴黃明志，正式報告預計2至3個月內出爐。案件定於12月8日於吉隆坡開庭審理，後續發展仍有待司法釐清。
