屏東住宿推薦【幸福莊園庭園民宿】屏東高樹住一晚太享受！大武山下的林間花園｜免費停車、天然手作早餐、電輔車租借｜香草園五感體驗DIY｜藍曬緣扇DIY｜高樹低碳小旅行推薦

在大武山下遇見最簡單的幸福

屏東高樹住一晚，凱南推薦「幸福莊園庭園民宿」，這是通過觀光署認證的合法民宿、好客民宿；一踏入民宿寬敞整齊的庭院草皮，彷彿走進一座會呼吸的花園，靜謐悠閒的住宿環境，貼近大自然與花草植物，還有民宿主人幸福姐姐與老爹夫妻兩人用心照料的幸福農場，及充滿療癒氛圍的香草園。

在「幸福莊園庭園民宿」待上一整天都不無聊喔！可以租借電輔車，輕鬆探索高樹小鎮與周邊田園風光，或者直接預約報名超熱門的電輔車遊程體驗，有專業的單車達人安全領騎，陪著我們深度吃喝玩樂高樹鄉；到了下午茶時間，也能在民宿裡喝杯真材實料的芒果冰沙；凱南則推薦大家報名「愛戀幸福花草香」五感體驗DIY，從認識庭園裡豐富的香草植物開始，讓住客透過看、聞、觸、喝、玩，將身心靈沉浸在大自然的美好中，感受最簡單卻深刻的幸福。

【幸福莊園庭園民宿】

地址：屏東縣高樹鄉廣福村興農路85-1號

（Google地圖搜尋：屏東幸福莊園）

電話：08-795-8380

手機：0937-326-788、0931-805-985

「幸福莊園庭園民宿」由幸福姐姐與老爹夫妻倆經營，住過的旅人都能感受到他們的親切與熱情，不僅庭園中的一草一木全是夫妻倆雙手種植整理，大家看到的建築及房型裝潢更是幸福姐姐精心設計規劃的，甚至推出「愛戀幸福花草香」五感體驗DIY活動，用實惠的報名價格就能參加，幸福姐姐會親自帶著我們認識園區的香草植物，並透過各種體驗，拉近我們與大自然的距離。

凱南個人印象最深刻的就是，早上品嘗幸福天然的手作早餐時，還能聽幸福姐姐說高樹故事，有關民宿的故事、高樹鄉周邊亮點、在地農特產、文化特色，以及石獅公傳奇史蹟…等，彷彿乘著一台幸福時光機，穿梭高樹古今歷史，相當精采耶！

從「幸福莊園庭園民宿」看出去的視野盡是壯闊山景，民宿建築主體被乾淨寬敞的草皮與綠樹包覆著，綠意盎然，非常適合親子朋友在這片草地奔跑嬉戲，放鬆心情；園區還有搖椅、盪鞦韆等遊戲設施；擁有1700坪的大草坪也是團康活動最佳場地，有提供戶外活動場地出租，推薦給大型團體聚會、團康活動、BBQ烤肉趴及機關團體戶外餐敘可以選擇。

在這裡，不需要刻意安排旅程，只要在「幸福莊園庭園民宿」找個位子隨意坐下，靜靜呼吸看景，就能感受到生活中最純粹的悠閒感，甚至回歸自然與心靈的平靜。

大武山的景致離我們好近好近，住在這裡，能盡情享受大自然的美好！

諾大的庭院規劃出私人停車場，甚至也有架充電樁設備，連開電動車的住客都照顧到了。

走進一樓公共大廳是溫馨交誼廳，分為座椅區及和室區，我們會在這裡吃早餐，或是體驗手作DIY活動，此區也可作為會議空間、講座空間，至於和室區則提供多樣桌遊玩具及書籍。

▲不同時間來到這裡，會喝到不同口味的迎賓香草茶，全是使用民宿自家香草園種植的香草植物泡製的喔！喝的安心。

▲住在「幸福莊園庭園民宿」最享受的一件事，就是下午茶必喝真材實料由芒果果肉製成的芒果冰沙，沁涼好喝！

▲在這個號稱好山好水好健康的退休養老村，聽幸福姐姐說著她與老爹倆人經營民宿的奇妙故事。

▲凱南與好友這次入住「家庭四人套房」，大空間大享受，住過一次便會愛上這裡；每個房型裝潢及設計都是幸福姐姐包辦的唷！

雙床房／四人房型

「家庭四人套房」專為小家庭或三五好友入住為主設計，房內配置兩張帶有厚度、軟硬度適中的床鋪，我個人覺得蠻好睡的！簡簡單單的壁貼顯得溫馨許多，採光度佳，整潔，挑高，重點是房間裡的味道很OK！房間偏寬敞，家庭課的孩子們有足夠的活動空間，大人則能自在聊天，享受假期的美好，住在這裡不只是一晚的住宿，更是一段相聚時光的延伸。

雙人房型

若您想要享受溫馨浪漫的旅程，幸福莊園的雙人套房是最佳選擇，房間以溫暖色調與精緻設計營造出舒適氛圍，特別適合情侶、夫妻入住，推開房門獨享山景與藍天，為兩人的旅程增添自然氣息，特別放鬆，專注於彼此的陪伴，給情侶與夫妻專屬的幸福時光；若是與好友、閨密一起來玩的旅客，雙人套房也有雙床房的選擇，同樣溫馨舒適。

樓中樓房型

幸福莊園的樓中樓的閣樓房型，深受小家庭旅客喜愛，挑高設計不僅讓空間更顯延伸，也帶來舒適的視覺感受，房間簡潔溫馨，結合小閣樓、小客廳的設計，推薦給一家4口的旅客，整體空間設計及各項設備都非常新穎，充滿特色，凱南覺得也很適合三五好友或是家族旅遊包棟選擇。

公共空間提供的設備齊全，有冰箱、飲水機，甚至擺放茶包及茶具組，晚餐飯後泡一壺茶，一家人或一群朋友坐著喝茶聊天，感受甚好！

堅持嚴選在地食材，提供天然手作早餐，為旅程開啟美好一天

住宿包含早餐，住客們吃到的每一份早餐，都來自民宿主人對天然手作的堅持，每天早上用心準備，以在地新鮮食材為主，這次有吃到在地農場的特色醬料、手工堅果饅頭，還有凱南個人很愛的茶葉蛋和愛玉，再搭配當季水果…等，加上一杯咖啡飲品，不同於制式化飯店的自助吧早餐，幸福莊園民宿的早餐帶著一份「家的味道」，樸實卻格外動人，吃完感到無比滿足。(※早餐食材隨季節性調整)

▲就讓幸福姐姐帶我們漫步香草園中，感受四季花草香氣，親近自然的療癒體驗。

葉拓帆布袋DIY體驗

旅途中最難忘的，往往是那些親手創作的時刻，這次在「幸福莊園庭園民宿」參加「葉拓帆布袋DIY」，將香草園採摘下來的各種葉片拓印在帆布袋上，發揮創意，慢活療育手作，製作成獨一無二的旅行紀念品。

葉拓藝術不僅能展現植物的自然紋理，更是一種把大自然的印記，留在日常生活中的一種藝術方式，透過拓印的過程，驚喜葉片細緻的紋路與色彩變化，創作過程中也充滿趣味！完成美美的帆布袋，既環保又實用，還充滿紀念價值！帶著這份手作禮物回家，彷彿將幸福莊園的自然美好，隨身收藏。

【民宿的香草體驗非常多】

◎幸福花草茶DIY

◎彩色創意飲DIY

◎田園果釀果醋DIY

◎精油、防蚊包DIY

◎植純清潔乳DIY

透過各種體驗，拉近與大自然的距離。更多DIY體驗及遊程活動，請直接洽詢民宿了解更多喔！

▲我們體驗手作植物葉拓帆布袋，化身小小藝術家，一起作畫。

▲透過藍曬藝術DIY，親手創作獨一無二的團扇作品，再為旅程多留下一個美好回憶。

▲染出屬於你的幸福藍！一起走進「幸福莊園庭園民宿」，用自己的雙手體驗藍曬/藍染的樂趣。

▲低碳旅遊正夯！在景色純樸的高樹鄉，適合騎上腳踏車感受鄉野風光。

租借電輔車/U-Bike腳踏車

想更愜意地探索高樹小鎮與周邊田園風光嗎？幸福莊園貼心提供電輔車及U-Bike租借服務，住客可免費租用U-Bike腳踏車；至於電輔車則須付費租用，住客享有優惠價，另外非住客也能付費租借。

結合電力輔助的電輔車，即使是長輩或平常少騎車的人，也能輕鬆騎上路，不必擔心體力不足的問題。沿高樹鄉間小路騎行，舒爽微風拂面，帶來愜意自在的感受，遠方清楚的山景，有機會還看的到滑翔翼和輕航機出現在空中；比起開車快速掠過，電輔車或U-Bike腳踏車的速度剛剛好能細細欣賞沿途景色，享受高樹最真實的鄉村魅力，倒也算是一種貼近土地、慢活旅行的方式

【電輔車】住客優惠100元/時、200元/3小時內；非住客150元/時；幼兒坐椅+100元/台

【U-Bike腳踏車】住客免費租用

(如有費用調整部分，請依「幸福莊園庭園民宿」現場公告為準)

▲情定大路關 單車漫遊人氣爆棚！很多人報名「幸福莊園庭園民宿」推出的電輔車輕旅行遊程！

高樹電輔車低碳小旅行｜悠遊大武山腳下的小鎮故事

低碳旅遊 x 客庄文化 x 自然秘境

凱南也跟上電輔車輕旅行的熱潮囉！旅程從幸福莊園出發，先聽幸福姐姐說一小段高樹故事，再到民宿交誼廳體驗洗愛玉DIY，接著由最專業的單車達人鐵哥領騎導覽，騎著電輔車一同探訪莎卡蘭提岸風光，欣賞飛行傘在山線滑翔的壯麗風景，美拍秘境景點，深度導覽石獅公文化、品嘗特色美食，用最悠閒的步調，填滿這一段收穫豐富的高樹旅行時光。

體驗有趣的愛玉DIY活動，走秘境景點，賞堤岸美好風光，品嘗在地特色美食-柴燒麵，還有超有名的獨家艿艿冰，認識在地農特產品及信仰文化，有關石獅公傳說故事，聽過會印象深刻！再回到幸福莊園民宿，品嘗手洗愛玉超滿足！這趟電輔車小旅行，全程低碳環保、輕鬆不費力，串連自然、美食、文化與DIY體驗，是最適合親子、朋友、團體參加的高樹深度遊程，想了解電輔車遊程內容，問民宿幸福姐姐就對了！

