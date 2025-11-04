相機不見了，時間卻留下來了

陰雨綿綿的午後，空氣濕漉漉的。原以為只是隨意躲雨的一天，卻意外遇上一場「包場的午後」。走進谷公館當代藝廊，剛好展出 David 大師的攝影作品 ——《相機不見了》。

館內白牆上懸掛著超過 150 幅作品。藝術家用鏡頭記錄了 2020 到 2025 年之間的光陰故事。

那段時間，從疫情爆發到回歸日常，從工作繁忙到瞬間閒下來，他買了一台平凡的數位相機，只為提醒自己：「別忘了拍照。」

沒想到某天，相機真的不見了。

幾天後，他在屋角找到那台「失而復得」的相機。那一刻，他決定舉辦這場展覽，邀請朋友一同見證這五年的生活片段。

每一張照片背後，都藏著故事。人物鮮明、背景生動，畫面裡流露出滿滿的生活氣息。

我在現場凝視著每一張照片，與自己的內心小劇場悄悄對話。

透過工作人員的分享，更能感受到攝影家在按下快門瞬間的情感與思索， 那不是單純的紀錄，而是一種「注目」：他看見了，也讓我們看見。

藝術家用鏡頭記錄過去五年的生活與世界，而這些畫面，也成為他對時代的回應。

而我呢？這五年同樣經歷了許多轉折：精彩、豐富，也回憶滿滿。

不同的是，我選擇用文字將這些經歷描繪下來，當作給自己的交代。

