盤點10大話題待播甜寵劇！《偷偷藏不住》姊妹作《折月亮》即將開播，《愛情沒有神話》不輸《玫瑰的故事》！
「甜寵劇」集結一線螢幕CP與甜蜜浪漫情節，在陸劇市場深受大批觀眾喜愛，繼新生代流量女神趙露思主演夯劇《許我耀眼》寫下精彩大結局之後，還有哪些備受外界期待的待播甜寵劇即將上檔呢？趕快跟著女子漾一起來看看吧！
盤點話題待播甜寵劇1：《野狗骨頭》
張婧儀、宋威龍首度搭檔演出的全新愛情劇《野狗骨頭》改編自晉江文學城作家休屠城筆下同名人氣小說，背景聚焦於90年代非血緣兄妹「陳異」、「苗靖」，他們因歷經家庭變故相依為命，後因男方被捲入縱火案被迫離開而徒留遺憾，直到多年後女方配合檢警調查，2人才再度重逢，同時也攜手揭開當年真相。
盤點話題待播甜寵劇2：《愛情沒有神話》
全新都會愛情劇《愛情沒有神話》，原名為《獨身女人》，改編自香港才女作家亦舒同名小說，邀請到唐嫣、趙又廷、楊采鈺與何藍逗領銜主演，馮紹峰特邀出演，由《三十而已》導演張曉波執導、《繁花》編劇秦雯執筆。《愛情沒有神話》講述受過高等教育、獨立自主的大齡女性「林展翹」與閨蜜們在人生與事業的道路上勇往直前，以及她們在事業與情感中面臨的抉擇。
盤點話題待播甜寵劇3：《折月亮》
林一、盧昱曉主演的全新純愛劇《折月亮》入選為2026愛奇藝新生片單，改編自《偷偷藏不住》、《難哄》作家竹已同名小說，是竹已「南蕪三部曲」第三部，劇情圍繞著在患有社交恐懼症的少女雲厘和白月光天才少年傅識，2人從暗戀、相愛到分手，深情纏綿的動人愛戀。
盤點話題待播甜寵劇4：《愛情有煙火》
檀健次、王楚然在全新甜寵劇《愛情有煙火》化身為一對歡喜冤家，雙方因各別遭遇情感危機而引爆熱戀。《愛情有煙火》描述投資銀行小職員「錢菲」面臨失戀和被資遣的雙重危機，她為了償還房貸，將房間出租給才剛恢復單身的高帥富二代「李亦非」，人生觀和愛情觀截然不同的2人，從此開啟合租生活。
盤點話題待播甜寵劇5：《狙擊蝴蝶》
因《那些年，我們一起追的女孩》走紅，而被封為「初戀女神」的人氣女星陳妍希，與中國小生陳曉宣布離婚後，積極投入新劇《狙擊蝴蝶》演出，與小鮮肉男神周柯宇上演一段年下姊弟戀。《狙擊蝴蝶》由《想見你》導演黃天仁執導，改編自人氣網路作家七寶酥創作同名小說，還未開播就掀起外界的熱烈期待。
盤點話題待播甜寵劇6：《雙軌》
虞書欣、何與在待播甜寵劇《雙軌》扮演一對跨國重逢的「假兄妹」，他們各別經歷無數苦難後，攜手發展出一段雙向奔赴的動人情緣。《雙軌》改編自網路作家時玖遠同名小說，故事中的「姜暮」和「靳朝」曾是親密兄妹，但父母離婚後，靳朝跟著父親到泰國，從此失聯。長大後的「姜暮」得知「靳朝」被領養的秘密，獨自到泰國尋找他，再次牽起2人的情緣。
盤點話題待播甜寵劇7：《驕陽似我》
「現偶劇女王顧漫」筆下人氣小說《驕陽似我》近期被改編為電視劇，由趙今麥、宋威龍組成一對「陽光CP」。《驕陽似我》故事主軸為女主角「聶曦光」從大學走向職場的成長過程，以及她與外科醫生轉行光電產業的「林嶼森」之間的愛情故事，融入暗戀奔現、雙向救贖、攜手成長…元素，令劇迷們相當期待。
盤點話題待播甜寵劇8：《軋戲》
陳星旭、盧昱曉首度配對演出的新劇《軋戲》，改編自豆瓣閱讀大賞得主祖樂同名小說，背景為虛擬劇本世界和真實現代生活交織，主角青年導演「肖稚宇」在劇本殺中扮演王牌NPC，對當中戀愛運不佳的玩家「胡羞」一見鍾情，2人的情感在劇本世界曖昧展開，逐漸意外延伸到現實時空，開啟一段跨越維度的奇幻戀曲。
盤點話題待播甜寵劇9：《七月的一天》
全新愛情喜劇《七月的一天》翻拍自經典韓劇《偶然發現的一天》，故事原型是人氣網路漫畫。陸劇版《七月的一天》邀請到新生代男、女神陳昊森與沈月首搭演出，劇情講述言情漫畫當中患有心臟病的女高中生反抗既定命運，要求路人NPC殺死自己逆天改命，卻意外收獲愛情的浪漫奇緣。
盤點話題待播甜寵劇10：《你是遲來的歡喜》
魏哲鳴、鄭合惠子主演的全新甜寵劇《你是遲來的歡喜》改編自言情作家願了之同名小說，故事描述高中時期因誤會錯過的「許淮頌」與「阮喻」，10年後因一起抄襲風波意外重逢。網文作家「阮喻」將當年暗戀經歷改寫為小說，卻引發糾紛，海歸律師「許淮頌」出手相助的同時，才發現當初這場暗戀竟與自己有關，2人雙雙迎接「遲來的歡喜」。
