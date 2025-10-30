不想在中年後「命苦」？這5個壞習慣妳一定要改！

許多女性在步入中年後，常常感到生活不如意，甚至覺得自己「命苦」。然而，這樣的感受並非命運的安排，而是源自於一些不自覺的壞習慣。超懂女人心的小編，要來探討5個讓女性在中年之後可能陷入困境的壞習慣，以及，如何及早預防和跳脫窠臼，這才是最重要的分享

許多女性在步入中年後感到沮喪失意，這樣的感受並非命運的安排，而是源自於一些不自覺的壞習慣。此為示意圖。圖/123RF圖庫
許多女性在步入中年後感到沮喪失意，這樣的感受並非命運的安排，而是源自於一些不自覺的壞習慣。此為示意圖。圖/123RF圖庫

1.過度自我犧牲

不少女性在年輕的時候結婚，婚後就把大部分的時間和精力都投入在家庭和工作中，卻忽略了自己的需求與感受。這種無私的奉獻精神固然值得敬佩，但長期下來，到了中年就會感到身心俱疲，因此，應該學會適時地為自己著想，培養個人興趣，追求自我成長，才能在生活中找到平衡與快樂。

2.為了婚姻放棄實現自我的機會

不少女性婚後選擇離開職場，為了育兒以及照顧丈夫，放棄實現自我的大好機會，然而，等到中年以後，孩子長大開始去外地求學工作，這些女性才猛然發現，自己的生活變得很空，沒有重心，將幸福寄託在他人身上，會讓自己失去自主權，甚至因為他人的變故而陷入困境。

其實，婚後就算要育兒，也都不應該放棄工作，更要把握實現自我價值的好機會，到了中年才會更富足，也應該培養自己具備解決問題的能力，才能在面對變故時，依然保持堅強與自信。

不少女性婚後選擇離開職場，為了育兒以及照顧丈夫，放棄實現自我的大好機會。圖/123RF圖庫
不少女性婚後選擇離開職場，為了育兒以及照顧丈夫，放棄實現自我的大好機會。圖/123RF圖庫

3.不注重健康

很多女性為了照顧家庭，或者是全力打拚工作，沒有好好吃三餐，長久不重視健康，到了中年，身體機能開始出狀況。健康是幸福的基礎，只有擁有健康的身體，才能享受生活的美好。女性應該在年輕的時候，就養成良好的生活習慣，定期進行健康檢查，並適度運動，才能保持活力與健康。

4.沒有累積足夠的工作能力

有些女性，年輕的時候沒有把握時間去累積工作經驗或是學習新技能，結果，年齡增長了，但是能力沒有跟著成長，導致在職場發展受限，甚至因為進入中年，競爭力不如年輕同事而被資遣。

5.存錢太少

年輕的時候存錢太少，到了中年以後，就會過得很辛苦，因為人到中年，開銷可能變得更多，要幫忙付小孩的學費，也要照顧年邁的父母，萬一中年以後又遇到工作上的變故，還沒有存款可以使用，這就會非常辛苦。

年輕的時候太愛花錢購物，存錢太少，到了中年以後就會過得很辛苦。圖/123RF圖庫
年輕的時候太愛花錢購物，存錢太少，到了中年以後就會過得很辛苦。圖/123RF圖庫

結語

上天對待每個人都是公平的，無論背景是貧賤富貴，每個人每天都有24小時，如果沒有趁年輕的時候去累積工作或是身體健康的資本，到了中年，就會過得每況愈下，越活越不如意。

中年女性的「命苦」並非命運的安排，而是源自於一些不自覺的壞習慣。只要能夠及早正視這些問題，並積極尋求改善，就能讓自己避免窘境，並且在中年以後活出精彩的人生。

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人。圖片來源：坤達、王大陸粉專
坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人。圖片來源：坤達、王大陸粉專

藝人「閃兵風暴」持續延燒，許多人忍不住問：「為什麼要逃避兵役？」其實從星座角度來看，逃避不一定是膽小，而是一種性格反射。面對責任壓力、制度束縛或輿論焦點，有幾個星座天生就容易用「逃」來保護自己。一起來看看，誰最容易在風暴中消失無蹤。

逃避冠軍星座1：雙魚座-用幻想逃避現實

雙魚座是十二星座裡最愛築夢的角色，他們的內心柔軟又多愁善感，面對現實壓力時，最常採取「裝作沒事」的策略。當責任上門、規範太嚴，他們的第一反應往往是「也許事情會自己解決」。這樣的幻想，讓雙魚暫時得到安慰，但也讓他們錯過面對現實的時機。

就像坤達、修杰楷的事件引發社會討論，雙魚常在壓力下逃入理想世界，直到現實敲門，才驚覺自己已站在風口浪尖。

修杰楷。圖片來源：修杰楷臉書
修杰楷。圖片來源：修杰楷臉書

逃避冠軍星座2：雙子座-聰明反被聰明誤

雙子座的腦袋轉得快，最擅長「找漏洞」。他們會想盡辦法規避麻煩，心裡盤算：「或許能圓回來、也許不會被發現。」但正因為太依賴臨場反應，往往在現實面前翻船。

藝人王大陸就是雙子座，這種「賭徒式心態」讓雙子表面看似靈活，其實是最典型的逃避者。他們害怕被責任綁死，寧可冒風險，也不想被規則限制。

王大陸。圖片來源：王大陸IG
王大陸。圖片來源：王大陸IG

逃避冠軍星座3：射手座-樂觀是假象，壓力來了就溜

射手座一向以開朗、自由聞名，但他們的「樂觀」常是一種自我防禦機制。當事情變得嚴肅或牽涉責任時，他們會瞬間消失，說是需要時間「冷靜思考」，其實是在逃避現實。

射手怕被約束，也不擅長承受長期壓力。當社會輿論、規範制度讓他們喘不過氣時，就會選擇先躲起來再說。

逃避冠軍星座4：水瓶座——理性過頭，把規則當假議題

水瓶座的逃避方式最高級：他們用「理性」來否定制度。水瓶總喜歡問「為什麼要照這樣做？」「這規定合理嗎？」在他們心裡，道德與責任只是可以被檢驗的假設，而非必須遵守的準則。

但世界是由共同約定維繫的，當水瓶自以為「理性」時，往往被社會認為「冷漠」。逃避不一定是怕，而是他們想用思辨逃開束縛，卻忘了現實終究要負責。

10/23霜降能量翻盤！「4星座」破財又傷身　1招化煞助你11月翻身

10/23霜降能量翻盤！「4星座」破財又傷身　1招化煞助你11月翻身

冬天示意圖。圖片來源：Canva
冬天示意圖。圖片來源：Canva

10月23日霜降節氣到來，氣溫驟降、能量場轉換，也為12星座的運勢帶來明顯變化。民俗上認為霜降象徵「收斂、轉折」，過去積累的壓力與未解的課題會在此時爆發。塔羅盤小孟老師提醒，這段時間有4大星座恐迎來破財危機與健康警訊，不僅荷包要顧，連身心狀況都得小心。幸好，只要懂得用對方式化解厄運、調整節奏，15天後將有機會雲開見日、轉運翻紅。

冬天示意圖。圖片來源：Canva
冬天示意圖。圖片來源：Canva

霜降「4星座」運勢大變天第一名：處女座

處女座霜降日起要注意身心因疾病而承受苦處，可能是自身原本的舊疾再犯，也可能是被他人所傳染的感冒，抑或是沒有照顧好自己的狀況引起等等。 小孟老師提醒，健康仍是最重要的，但往往在身體好的時候，就忘了疼痛時所帶來的苦。

霜降「4星座」運勢大變天第二名：天蠍座

天蠍座在霜降日開始時要注意生活中的小細節，不超速、不開快車，日常使用物品要隨時檢修，才能躲過厄運，另外要注意感冒生病，容易花錢看醫生導致破財。 小孟老師也建議，多穿紅色衣服能破此厄運。

霜降「4星座」運勢大變天第三名：摩羯座

摩羯座是一位隨性的人，在霜降來臨時生活中也很隨性，容易一心多用不夠細心，造成物品受到損壞，也會有突發的事件使得必須要支出，例如手機壞了、車子耗損、電腦、3C用品耗損或是接到罰單等狀況。

霜降「4星座」運勢大變天第四名：獅子座

獅子座霜降當天起當心購物容易花光積蓄或者買到不好的物品，若從事創業的人也要小心謹慎，容易遇見奧客、或小人暗算。 在工作上盡責的狀況下也會碰到老鼠屎，可能是幫不上忙或幫倒忙的豬隊友，也可能是無法理性溝通的奧客，甚至是愛聊他人八卦閒話的是非人等等，務必小心。

不過小孟老師也傳授遇到危機的破解方式，能夠準備3枚1元放入紅包袋並隨身攜帶，等15天後（11月6日）再到便利商店捐掉，即可防範破財。

2025全台萬聖節活動懶人包！「變裝遊行、樂園主題、熱鬧市集」北中南狂歡指南一次看！

2025全台萬聖節活動懶人包！「變裝遊行、樂園主題、熱鬧市集」北中南狂歡指南一次看！

一年一度的萬聖節即將登場！2025萬聖節落在10月31日（五），全台各地自10月中旬起陸續推出變裝活動、快閃市集與討糖派對，從親子互動毛孩走秀到夜間電音嘉年華應有盡有，想知道哪裡最嗨、最適合打卡？造咖整理了全台北中南重點活動，讓大家一次掌握今年萬聖節最完整懶人包

圖片來源：MAJI 集食行樂、遠雄海洋公園
圖片來源：MAJI 集食行樂、遠雄海洋公園

北部篇（台北、新北、桃園、新竹）

台北｜心中山 暗夜開市

圖片來源：臺北市政府觀光傳播局
圖片來源：臺北市政府觀光傳播局

2025心中山暗夜開市-萬聖節主題市集，每周五、六、日邀請夜 市王、必比登人氣美食店家進駐，炒熱商圈節慶氛圍，還有4米高捷 米造型氣球超吸睛！每周六消費滿百送捷運點，再週週抽SWITC H 2；10/24-25兩日，12歲以下兒童免費領限量南瓜桶(每 日限量150份)，可至赤峰商圈合作的27家店家領取糖果。

圖片來源：MAJI 集食行樂、遠雄海洋公園
圖片來源：MAJI 集食行樂、遠雄海洋公園

日期：10/03（五）~11/02（日），每週五六日

費用：免費入場

地點：台北市中山區心中山線形公園

台北｜圓山MAJI 萌鬼俱樂部

圖片來源：MAJI 集食行樂
圖片來源：MAJI 集食行樂

2025圓山MAJI萬聖節派對一定不能錯過！「萌鬼俱樂部」主打親子與毛孩共樂，打造最熱鬧的萬聖伸展舞台，10/18提供親子同樂的小朋友專屬變裝秀，10/19則是換毛小孩變身主角，換上各種萌鬼角色輪番登場，是親子同樂的熱門活動，除此之外也有討糖大作戰、萬聖節狂歡夜等活動等著大家。

日期：10/18（六）～10/19（日）

時間：14:00-17:30

地點：MAJI MAJI集食行樂圓形廣場（台北市中山區玉門街1號）

台北｜圓山花博 彩虹萬聖節

台北｜圓山花博 彩虹萬聖節

圖片來源：Funtasty 有趣市集
圖片來源：Funtasty 有趣市集

「彩虹萬聖節 Rainbow Halloween」用一道彩虹，把色彩、美食與萬聖節串連在一起，今年的活動亮點之一「Drag Queen 變裝秀」邀請多位 變裝皇后，讓大家在萬聖節享受「變裝文化」的狂歡，將萬聖節的「變裝文化」與彩虹的「多樣自由」完美結合，把萬聖節變成最自由、最繽紛的舞台。

日期：10/24（五）～10/26（日）

時間：12:00－22:00（週日到 20:00）

地點：圓山花博 花海廣場

台北｜天母搞什麼鬼

圖片來源：天母商圈發展協會
圖片來源：天母商圈發展協會

在台北市商業處的輔導下，天母商圈發展協會與台北市商業處自98年起連續17年於天母商圈舉辦萬聖節活動，廣受商圈店家及社會民眾好評，已經變成天母地區特色活動。今年邁入第17屆的天母搞什麼鬼活動，由10/24(五)百鬼夜行大鬧天母城打頭陣。

當晚HBO MAX《牠：歡迎來到德利鎮》現身天母！紅氣球即將佔領忠誠路，畫上小丑妝，化身潘尼懷斯，一起迎接"牠"的回歸！一同上街搞怪！10/25(六)當天《牠：歡迎來到德利鎮》恐怖入侵天母！活動現場邀請深受小朋友喜愛動畫第一戰隊五獸者、超人力霸王奧米加、假面騎士ZEZTZ一同和大家見面。四方妖魔鬼怪齊聚忠誠路大鬧天母城，一同享用魔鬼套餐忘情水、一年一次相聚闔家歡樂話家常。

日期：10/24（五）~10/25（六）

時間：百鬼夜行19:00、園遊會13:00、

地點：天母運動公園

台北｜兒童新樂園 萬聖小鎮

台北｜兒童新樂園 萬聖小鎮

圖片來源：兒童新樂園
圖片來源：兒童新樂園

兒童新樂園最歡樂的萬聖冒險派對，萬聖小鎮開城！本次以萬聖節為主題妝點打造全園「萬聖小鎮」，大小朋友可在各角落感受萬聖氛圍，搖身一變成為打卡新熱點，等著大、小朋友一同來拍照、打卡展開有趣的冒險活動。

活動期間只要是「台北捷運Go App」會員，來到兒童新樂園遊客服務中心掃描我的會員條碼，即可參加抽獎活動，有機會獲得北海道札幌來回機票！活動三天「萬聖元素變裝免費入園』，邀請大小朋友一起來變裝、拿點心、玩闖關。

日期：萬聖小鎮10/1（三）~11/16（日）、萬聖變裝點心趴10/24（五）~10/26（日）

時間：每日上午9點於大門廣場限量發放點心包

地點：台北市立兒童新樂園

新北｜板橋 府中奇幻城

圖片來源：我的新北市
圖片來源：我的新北市

今年的「府中奇幻城」熱鬧登場，以「雙城物語」為主題，邀請民眾一同走進現實與虛擬交錯的電玩奇幻世界！板橋府中商圈在活動兩日間化身萬聖節舞台，集結約30家特色攤商與創意品牌，推出搞怪市集、美食手作與趣味商品，現場還有萬聖限定裝置與互動體驗，讓府中廣場充滿夢幻氛圍。

萬聖遊行將於活動首日登場，盛裝隊伍沿街踩街，宛如百鬼夜行般吸睛。而最受矚目的「萬聖變裝比賽」分為「變裝達人組」與「童趣親子組」，總獎金高達26萬元、冠軍可獨得5萬元！即便沒有參賽，也能欣賞千變萬化的造型創意，感受整個商圈被節慶氣氛點燃的熱力。

日期：10/25（六）～10/26（日）

地點：府中商圈（新北市板橋區重慶路1號）

桃園｜萬聖城 魔蛛古堡

圖片來源：樂遊桃園
圖片來源：樂遊桃園

桃園最盛大的萬聖節慶典「桃園萬聖城」今年以「魔蛛古堡」為主題盛大登場，打造出融合魔幻與詭譎的奇幻場景，從奈何橋、照妖鏡到詭異光廊，宛如走進黑暗童話。傳說古堡中藏有神秘寶藏，由魔幻蜘蛛王與魅影眼球人、鬼面南瓜人、殭屍木乃伊等怪物守護，三條魔徑與三處魔域構築出令人目不暇給的冒險空間。

活動現場結合美食與手作的「魔幻城堡市集」、夜光踩街、親子歡樂城、變裝電音派對與「古堡狂歡・金曲派對」，邀集多組金曲歌手輪番登台，讓遊客在音樂與燈光交織下，體驗最夢幻、最熱鬧的萬聖嘉年華。

日期：10/25（六）-11/2（日）

時間：平日17:00-21:00；假日12:00-22:00

地點：桃園藝文廣場、綠園道（桃園市桃園區中正路1188號）

桃園｜萬聖魔毯 詭才之道

桃園｜萬聖魔毯 詭才之道

圖片來源：桃園市政府觀光旅遊局
圖片來源：桃園市政府觀光旅遊局

今年萬聖節，中原文創園區化身奇幻伸展台，《萬聖魔毯—詭才之道》正式登場！活動主軸「超級魔特生死鬥」創意走秀大賽邀你盡情搞怪變裝，從地味風、腦洞系到萌系親子、毛孩同盟，人人都能化身萬聖伸展台的主角。比賽分為「生存組（成人）」與「搞怪組（親子&寵物）」，成功報名還可獲得限量「中原原創野餐墊」，話題與紀念價值滿滿。

除了走秀競賽，現場還打造多項萬聖限定體驗──《詭畫符地魔》尋詭找糖任務讓大小朋友化身探險家，依線索破解謎題、收集糖果與限量南瓜提燈；主題市集《613魔樹林》則聚集手作飾品與節慶美食，連攤位都換上詭異裝扮。藝文廣場整體化身萬聖伸展舞台，搭配音樂演奏、雜耍等表演節目，氣氛熱鬧到最高點。

日期：10/24（五）～10/26（日）

時間：10:00～18:00

地點：桃園市中壢區 中原文創園區13倉

桃園｜小人國 怪誕驚喜萬聖趣

圖片來源：小人國
圖片來源：小人國

小人國即將化身暗黑奇幻的萬聖樂園！今年《怪誕驚喜萬聖趣》全面升級，園區換上萬聖限定造景，從滿地蔓延的南瓜怪、垂掛天際的蜘蛛絲，到轉角突現的骷髏怪，每一步都充滿驚嚇與笑聲交錯的快感。詭譎卻不失童趣的氛圍，讓人拍照拍到停不下來。

活動期間還有音樂、舞蹈與互動兼具的精彩表演，並提供限時臉部彩繪服務；只要穿著萬聖主題裝扮或小配件入園拍照打卡，就有機會獲得萬聖限定人氣爆米花！今年爆米花更推出三款搞鬼造型包裝與三種口味，絕對是打卡必收的小驚喜。

日期：即日起至10/31（五）

地點：小人國主題樂園（桃園市龍潭區高原路891號）

新竹｜萌怪不夜城

圖片來源：新竹市政府
圖片來源：新竹市政府

2025新竹市萬聖節以「萌怪不夜城」為主題，10月17日至31日熱鬧登場！今年市府特別與「卡娜赫拉的小動物」合作，讓P助與粉紅兔兔化身萬聖限定小萌怪，陪大家一起慶祝。從市府大廳、幸福廣場到護城河親水公園，整區化身夢幻可愛的萬聖世界，設有「萌怪轉蛋所」、「光影秘道」與多款拍照裝置，無論白天或夜晚都充滿療癒氛圍。

10月24日晚間舉辦萬聖大遊行，邀請民眾換上創意裝扮一同踩街，現場還有兒童劇演出與趣味互動活動；「怪奇小鎮市集」則集結多攤美食與主題小物，打造可愛又熱鬧的萬聖狂歡夜。

日期：10/17（五）～10/31（五）

時間：16:00-21:00、萬聖大遊行：10/24（五）19:00-20:00

地點：新竹市市府大聽、幸福廣場、護城河親水公園周邊

新竹｜六福村墓碑鎮

圖片來源：六福村
圖片來源：六福村

萬聖節檔期最受矚目的驚悚盛事「六福村墓碑鎮」再度開城！2025年9月6日至11月20日，六福村以「芮妮的舞會邀請」為主題，打造沉浸式恐怖樂園。從陰森詭譎的墓碑鎮街景、怨靈礦坑、亡靈終點站，到限定登場的惡靈餐廳與美國達人秀風格的「屍控折骨舞」，處處充滿挑戰膽量的驚悚亮點。

現場還有萬聖限定裝置藝術與日夜遊行表演，讓遊客邊拍照邊尖叫！凡活動期間全身變裝達70%以上（含頭飾或臉妝）現場購票者，即享NT$599優惠入園價。六福村更推出芮妮主題周邊與創意餐點，邀你換上鬼怪造型，一起踏入這場既驚悚又華麗的萬聖派對！

日期時間：日間遊行9/6（六）~11/16（日）每日14：00［逢週二停演］；夜間遊行9/22（一）~11/16（日）［週五六日］；不給糖就搗蛋討糖活動9/6（六）~11/20（四）［週五六日］

地點：六福村主題遊樂園（新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號）

中部篇｜（苗栗、台中、雲林）

台中｜搞怪嘉年華・東海藝術街萬聖趴

圖片來源：東海藝術街商圈
圖片來源：東海藝術街商圈

第十二屆東海國際藝術節化身萬聖派對，今年以「搞怪嘉年華」為主題，將東海藝術街變成充滿音樂、創意與童趣的萬聖樂園！活動從下午一路熱鬧到夜晚，內容包含踩街遊行、討糖活動、市集攤位與多場表演節目，節慶氛圍滿點。

雖然踩街與討糖小隊的報名已截止，但現場仍可自由參與、欣賞表演，無論是萌鬼、女巫還是小朋友，都能穿上最可愛的萬聖裝扮，一起在東海藝術街感受繽紛又歡樂的萬聖嘉年華！

日期：10/18

時間：14:00~20:00

地點：台中東海藝術街 科比意廣場

台中｜萬聖節嘉年華會

圖片來源：FB@江和樹
圖片來源：FB@江和樹

台中萬聖節嘉年華會活動內容豐富多元，現場不僅有小朋友最愛的充氣城堡，還有轉角市集、千人踩街、變裝大賽與摸彩活動，熱鬧指數爆表。

參加者除了能盡情體驗萬聖節的歡樂氛圍，還有機會抽中iPhone 17、液晶電視、腳踏車等超值好禮，無論大人小孩都能玩得盡興、滿載而歸！

日期：10/25、10/26

時間：10:00~21:00

地點：大里立新國小

台中｜麗寶萬聖扮裝大遊行

圖片來源：麗寶樂園
圖片來源：麗寶樂園

中部的麗寶樂園也加入萬聖節行列，推出一系列結合歡樂與驚喜的活動！園區特別打造萬聖節燈光秀，搭配特級惡魔廚師準備的怪誕美食盛宴，讓白天夜晚都充滿節慶氛圍。活動期間共有19場「萬聖扮裝大遊行」，只要萬聖裝扮面積達50%以上，就能在指定地點向工作人員領取糖果，還可享探索世界購票優惠。

此外，凡3至12歲、裝扮達50%以上的兒童，每日限額15位還能參加專屬變裝體驗，開心玩樂又能收穫滿滿糖果，快換上你的萬聖造型，一起在麗寶樂園「不給糖就搗蛋」吧！

日期：活動場次10/10(五)-10/13(一)、10/17(五)-10/20(一)、10/24(五)-10/27(一)、10/31(五)-11/03(一) 、11/7(五)-11/09(日)，共19場

遊行時間：13:30（13:15前至「飛象藍天」集合）

地點：麗寶樂園（台中市后里區福容路8號）

雲林｜劍湖山 Dr.J萬聖大玩咖

圖片來源：劍湖山世界
圖片來源：劍湖山世界

雲林劍湖山世界推出「Dr.J 萬聖大玩咖」，由小丑列車長Dr.J領軍，以8節車廂打造沉浸式實驗場景，讓遊客親身體驗極限驚悚冒險，帶領眾多詭怪登場，展開年度最瘋狂的萬聖派對！園區設有多處鬼怪主題裝置與拍照景點，還有恐龍見面會、國際特技表演「愛遊世界奇遇記」等節目輪番登場。

活動期間只要全身變裝達70%以上即可享NT$299優惠價入園，全日暢玩萬聖主題設施。快換上你的鬼怪造型，帶著勇氣與創意，一起加入Dr.J的瘋狂萬聖歷險吧！

日期：09/27（六）~11/9（日），每週二休演

時間：15:30起，VR Dino飛越恐龍谷前展演

地點：劍湖山世界主題樂園（雲林縣古坑鄉大湖口67號）

南投｜九族文化村 妖祭：起源

圖片來源：九族文化村 Formosan Aboriginal Culture Village
圖片來源：九族文化村 Formosan Aboriginal Culture Village

南投九族文化村推出年度萬聖節盛典「妖祭：起源」，整座園區化身為奇幻詭魅的鬼怪世界！打造妖霧森林、山靈祭壇與妖市蜃樓等沉浸式場景，結合台灣在地鬼故事、日本妖怪文化與原民族技藝，現場還有舞團與火舞表演、電影場景體驗、避邪DIY，以及部落巫師祈福儀式，氣氛神秘又精彩。

凡以「光頭」造型加入【佛道】陣營可免費入園（禿頭、平頭、頭套不適用）；加入【妖道】陣營者，只要異色染髮或鬼怪裝扮達70%以上，就能獲得「妖祭樂園互動遊戲券」乙張。活動更與國片恐怖鉅作《泥娃娃》聯名推出驚悚專區，讓遊客一次體驗民俗、妖異與萬聖驚魂的完美融合！

日期：10/1（三）~11/16（日）

地點：九族文化村（南投縣魚池鄉金天巷45號）

南投｜溪頭萬聖嘉年華

圖片來源：妖怪森林-溪頭松林町
圖片來源：妖怪森林-溪頭松林町

萬聖節絕對不能錯過南投溪頭的「妖怪村」！溪頭松林町的明山森林會館將連續兩個週末舉辦萬聖嘉年華，從白天到晚上活動滿滿。白天可以參加萬聖彩妝體驗，由美容系老師現場幫大家變身；還能和NEKO醬、金猿寶一起在妖怪見面會同樂。

夜幕降臨後，最熱鬧的萬聖嘉年華遊行登場，跟著妖魔鬼怪們一起上街討糖，感受森林裡最夢幻的萬聖夜！現場還有萬花馬戲秀、松林町美食商圈、山域探險集點活動等多重體驗，讓大小朋友都能盡情沉浸在萬聖氛圍中。

日期：10/18（六）~10/19（日）、10/24（五）~10/26（日）

時間：13:00~21:00

地點：明山森林會舘、松林町商圈

南部篇｜（台南、高雄、屏東）

台南｜海安萬聖節

圖片來源：虎翔市集
圖片來源：虎翔市集

台南的萬聖節派對熱度年年飆升，今年海安觀光商圈更是火力全開！活動升級為連續兩天舉辦，以「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」為主題，結合百攤主題市集、雙路線變裝遊行、舞團演出與超強卡司DJ秀，讓整條商圈從白天一路熱鬧到深夜。

現場還與多個質感品牌合作，打造滿滿驚喜彩蛋，無論是要看表演、買特色小物，或跟著節奏嗨翻全場，都能感受到南台灣最熱血的萬聖夜氛圍！

日期：10/25（六）~ 10/26（日）

時間：16:00~22:00

地點：海安商圈（民生路至府前路）

台南｜十鼓仁糖文創園區萬聖派對

圖片來源：十鼓文創園區
圖片來源：十鼓文創園區

2025十鼓文創園區的萬聖派對限時3天登場，活動內容驚喜滿滿！除了有震撼人心的鼓樂劇場表演「劇場炸場」、讓人腎上腺素飆升的「極限設施」，還有神秘氛圍十足的「獸骨祭壇」揭開面紗。

現場購票還可獲得限量「精靈耳朵」裝飾。無論是想體驗刺激、欣賞表演，或沉浸在奇幻儀式感中，都能一次滿足，讓萬聖節氣氛直接拉滿！

日期：10/24（五）~10/26（日）

時間：10:00~17:20

地點：台南十鼓文創園區（台南市仁德區文華路二段326號）

高雄｜喂！武營來遊行

圖片來源：雄愛學-高雄市政府教育局
圖片來源：雄愛學-高雄市政府教育局

高雄年度最大型的萬聖節活動將於10月底盛大登場，今年首次移師衛武營舉辦，連續3天舉行一系列精彩活動！現場以巨型「南瓜怪」裝置為亮點，結合燈光秀、雷射特效與音樂展演，營造震撼的視覺饗宴。

活動內容還包括萬聖遊街派對、南瓜主題市集與舞台演出，邀請大家穿上創意裝扮參與夜間變裝遊行，一起在光影交錯的節奏中狂歡，感受高雄萬聖節的獨特魅力。

日期：10/31（五）~11/2（日）

地點：衛武營文化藝術中心 （捷運衛武站6號出口）

高雄｜夢時代 萬聖動漫盛典

圖片來源：夢時代購物中心
圖片來源：夢時代購物中心

動漫迷注意！高雄夢時代購物中心將舉辦一年一度的「夢時代萬聖動漫盛典」，結合萬聖節與動漫元素，打造最熱血的變裝派對！

活動期間不僅有萬聖變裝大遊行，還安排地下偶像現場演出、動漫闖關遊戲與隨機舞蹈挑戰，讓粉絲們能近距離互動、盡情展現角色魅力。快換上你最神還原的COS服，一起投入這場屬於動漫迷的萬聖狂歡盛典吧！

日期：10/18（六）~10/19（日）

時間：14:00~18:00

地點：夢時代購物中心 1F時代廣場

高雄｜壽山動物園 萌鬼萌獸來搗蛋

圖片來源：壽山動物園
圖片來源：壽山動物園

動物園也能過萬聖節！2025壽山動物園將舉辦為期兩天的「萌鬼萌獸來搗蛋」活動，園區內將有專業Coser扮演鬼怪穿梭各角落，與遊客互動同樂。

現場還提供免費萬聖節動物面具彩繪，讓大小朋友都能沉浸在趣味又萌萌的萬聖節氛圍中，一起開心搗蛋！

日期：10/25（六）-10/26（日）

地點：壽山動物園（高雄市鼓山區萬壽路350號）

高雄｜草衙SKM Park 萬聖南瓜鎮

圖片來源：SKM Park Outlets 高雄草衙
圖片來源：SKM Park Outlets 高雄草衙

高雄草衙 SKM Park Outlets 的萬聖節活動「南瓜鎮：鬼影據點」今年驚悚回歸！館內及街區打造南瓜軍團祭壇、鬼魅南瓜軍團、魔窟、屍王鬼域、殺人魔追獵場、幽獄裂縫等六大打卡場景，營造緊張又刺激的萬聖氛圍。

夜間還有沉浸式演出《惡靈來襲 南瓜鎮封印戰》，以及互動活動「惡靈共舞」與重頭戲「鬼影之夜」大遊行，電車遊行、燈光特效與現場表演全方位呈現，讓遊客體驗南部最受歡迎的萬聖節奇幻夜晚！

日期：即日起至11/2（日）

遊行時間：10/4（六）、10/5（日）、10/10（五）、10/11（六）、10/12（日）、10/18（六）、10/19（日）、10/25（六）、10/26（日）18:30起

地點：SKM Park Outlets 高雄草衙 （高雄市前鎮區中安路1-1號）

高雄｜義大萬聖月

圖片來源：義大遊樂世界
圖片來源：義大遊樂世界

義大遊樂世界將萬聖節狂歡升級為整整一個月的「萬聖月」！園區以全新女巫派對主題打造奇幻又詭譎的造景打卡點，活動期間推出女巫聯盟萬聖舞會、小丑快閃、萌鬼現身互動、夜間暢玩刺激設施。

以及韓國驚悚鬼片《咒你》5D鬼船體驗等多項精彩活動，讓遊客從白天玩到夜晚，沉浸在滿滿萬聖節氛圍中。最熱鬧的萬聖夜更邀請藝人嘉賓登台開唱，大小朋友可盡情搞怪變裝，一起High翻整個夜晚！

日期：10/10（五）-10/12（日）、10/24（五）-10/26（日）

義大萬聖趴：10/11（六）16:30-20:00

屏東｜舊好勝 變裝萬聖夜

勝利新村歷史街區將化身為熱鬧的萬聖小鎮！2025 年 10 月 25 日至 26 日，現場將舉辦變裝遊行、精彩表演、市集擺攤與神秘送禮活動。

邀請大小朋友一起參與「不給糖就搗蛋」。討糖小鬼將出沒於街區各角落，民眾可穿上創意裝扮，與店家互動討糖，或在市集逛逛 40 多家特色品牌攤位。活動期間還提供打卡送限定貼紙、變裝拍立得及問券好禮等驚喜，數量有限，送完為止。

日期：10/25（六）~ 10/26（日）

地點：屏東市中山路𝟲𝟭號（勝利星村）

東部篇｜（花蓮）

花蓮｜ Halloween小鬼祭

圖片來源：遠雄海洋公園
圖片來源：遠雄海洋公園

花蓮遠雄海洋公園推出年度最大規模萬聖節活動「Halloween小鬼祭」，自即日起搶先登場。活動亮點包括每日限定的戶外主題遊行「幽靈小鬼的狂歡舞會」、每週二水族館上演的「萬聖骷髏MAN餵食秀」，以及多款幽靈互動與搞怪市集攤位，營造熱鬧又詭譎的節日氣氛。

現場還有萬聖節期間限定餐點，如可可詭眼怪冰淇淋、草莓鬼魅可頌與小鬼泡芙，視覺與味覺兼具，並且10/30（四）前，變裝完整度達 80% 的遊客享全票優惠價 NT$590；10/31（五）當天只要全身變裝即可免費入園，是東部少數可以不用花門票就參加的萬聖節活動。

日期：即日起至11/2（日）

地點：遠雄海洋公園（花蓮縣壽豐鄉福德189號）

看完這麼多全台各地精彩的萬聖節活動，從北到南、從親子萌趣到驚悚刺激，是不是心動不已呢？趕快揪上家人朋友，一起去參加屬於你們的萬聖節吧！

