2025-10-29 17:46 女子漾／編輯王廷羽
2025萬聖節太好玩！FILA登場「PIXEL遊戲宇宙」 穿上就能開啟復古像素冒險
Trick or Treat！今年萬聖節，FILA邀請大小朋友一起「玩上身」。以「PIXEL HALLOWEEN」為主題，品牌將80年代經典遊戲機畫面化為時尚靈感，把幽靈、南瓜、糖果等節慶元素轉化成可愛的像素方塊與泡泡字設計，營造兼具童趣與街頭感的「像素遊戲派對」，為今年萬聖節掀起一股萌趣穿搭旋風。
BOO～萬聖節變裝不想扮鬼？那就扮「遊戲主角」
走進FILA PIXEL世界，彷彿回到80年代的街機時代。FILA KIDS TREND系列以萬聖節配色結合像素字體為亮點，運用鮮明撞色與排字設計，打造出玩心十足的街頭風格。穿上這系列的孩子，就像化身8-Bit小英雄，每一步都充滿闖關能量。無論是派對、校園或日常，都能輕鬆切換風格，展現最活潑的萬聖節造型。
韓國熱銷童鞋登場 機能與造型一次滿足
延續「玩造型」主題，FILA KIDS同步推出韓國熱銷童鞋系列，將「實用機能×可愛造型」完美融合。男童款以耐磨大底強化抓地力，多材質拼接兼顧透氣與耐用，旋鈕設計一轉即可穿脫，從校園到戶外都帥氣登場。女童款主打粉白雙色，搭配可拆式蝴蝶結緞帶，甜美與百搭自由切換，讓小公主隨時展現閃亮風格。
想與孩子一起「玩風格」的爸媽，今年FILA OUTDOOR系列同步推出亮眼橘色連帽T恤與貓耳造型毛帽，簡單搭配即可融入節慶氣氛。這個萬聖節，讓一家人一起登入FILA PIXEL世界，成為街頭最有玩心的Halloween玩家。
從萬聖節玩到街頭 FILA與Grant Hill重現經典
FILA的玩心不止於節慶。品牌同步迎來與傳奇球星Grant Hill合作30週年，推出紀念鞋款，將復古運動精神重新帶回街頭。這雙誕生於90年代的經典戰靴，不僅是FILA與NBA球星的代表之作，更是嘻哈傳奇2Pac的摯愛鞋款。
30週年紀念款以黑色皮革鞋身搭配藍色鞋底，後跟繡上金色「95–25」標誌，象徵傳奇延續；STACKHOUSE SPAGHETTI經典白藍款重現90年代輪廓，全新黑白配色則以強烈結構線條詮釋硬派街頭感。從球場到街頭，FILA讓潮流與運動精神無縫接軌，展現跨世代的經典魅力。
全台限時滿額贈 穿出萬聖節潮流感
今年萬聖節，FILA用「玩」掀起潮流派對！從PIXEL遊戲風到KIDS童鞋系列，再到Grant Hill 30週年紀念鞋款，讓大人小孩都能自在展現風格。即日起至全台FILA門市、百貨專櫃與官網，單筆滿6,000元即贈限量肩背旅行收納包，實用又百搭，為穿搭增添節慶亮點。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower