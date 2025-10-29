實力派唱將聯手！David Guetta 集結 Teddy Swims、Tones And I 詮釋超嗨新單曲！

via David Guetta's YouTube

Hi there，金曲製造機David Guetta在這個月發行了最新單曲〈Gone Gone Gone〉(2025)，已經將近七年沒有發行專輯的他，仍然不斷地發行單曲、並且產量極高。這次的新單曲請到了Teddy Swims和Tones And I合唱，光是這陣容本身就夠讓人期待了，Teddy 是近兩年憑藉著〈Lost Control〉(2023) 不斷刷新 Billboard 紀錄的新興爆紅歌手，而 Tone And I 更是手握全球超級熱門單曲〈Dance Monkey〉(2019) 的標誌性歌手，重點是這兩人的歌唱實力都非常堅強且紮實，看到合作歌手時除了很驚喜之外，我只覺得這樣的組合最起碼一定是首好聽的歌啊。

這首〈Gone Gone Gone〉是蠻典型的電子流行樂，請到這兩位歌手來詮釋我認為剛剛好，因為這樣的歌曲通常強勁有力，需要有點氣場的歌手才能很好地演繹出來，而必須說 Teddy 和 Tone And I 都是這樣的歌手，兩人不僅唱功堅實、而且有著不同類型的磁性嗓音，所以 David 能夠想到將這兩副聲音搭配起來真的是滿天才的，並且選擇在這樣組合中重現輝煌電子流行歌曲是再適合不過的了！

當時在初次聽過這首〈Gone Gone Gone〉時，我的第一想法是似乎有陣子沒有聽到這種強大 vocal 的舞曲了，如果先撇除其他因素不說，這樣的配置單單是用聽的就覺得很過癮啊！首段由 Teddy 一個人掌控，他具有辨識性的聲音在這種略有速度且重拍明顯的音樂中，顯得非常如魚得水，就算是和 David 所製作的電音相比也絲毫不落下風，在歌曲裡還是很有自己強烈的個人特色，同時也和歌曲本身融合得很好，有種互動襯托並且更加出色的感覺。

Tone And I 的聲音是第二段主歌開始才出現，在 Teddy 強勢的嗓音之下，他 Tone And I 的歌聲一出現仍然突破了重圍，就像是架起了自己的領域一樣，不受影響地展現自己同樣擁有高度辨識性的音色。最過癮的莫過於兩人合唱的時候了，在聲音力道相差無幾的情況下，再加進同樣情緒高漲的電音元素，整體的澎湃感實在是提升到了最大值，雖然有點速度但節奏其實不算飛快，反而在這樣的氛圍中還帶有一種從容不迫，這和歌曲中所描寫、對於感情的那一點歇斯底里，可說是默默地就有水乳交融的感覺了啊。

在一開始〈Gone Gone Gone〉釋出時，David 只有同步釋出錄音室的影片，內容就是用三人在錄音室進行錄音的畫面拼湊而成，其中還帶點運鏡及剪接手法去搭配音樂，原以為這首歌會被這樣帶過去，沒想到隔了一個星期後又釋出了正式的 MV！是部有歌手入鏡、也有劇情展示的影片，這樣的做法雖然常見，而且老實說看得出來三人似是沒有實際合體拍攝，但也足夠顯示他們對於這次合作曲的重視程度了；目前這首歌在各串流平台上的成績只能稱得上普通，但我認為絕對有成為熱門單曲的品質，所以就來期待後續會不會漸漸發酵吧。

Davi Guetta 剛剛第五度獲得了全球百大 DJ 的榜首寶座，Tones And I 剛在去年發行了第二張個人專輯《Beautifully Ordinary》(2024)，而 Teddy Swims 也在今年完整地將首張個人專輯《I've Tried Everything But Therapy》(2024) 發行出來了；三人目前都仍然在事業的忙碌時期，所以這次的合作也就更顯珍貴，就更別提兩位歌手也都參與了創作的部分，而不是只有 David 一手包辦，所以種種情形都能看出三人即便忙碌也對這首〈Gone Gone Gone〉十分重視，我個人也非常喜歡這首歌，希望無論是串流或商業成績都能夠每況愈上啊！

🎧〈Gone Gone Gone〉官方收聽連結：davidguetta.lnk.to/gonegonegone

