2025-10-29 11:45 女子漾／編輯周意軒
為什麼別人都買到便宜機票？7大便宜機票攻略，讓妳省錢飛出國！
妳是不是也有這種感覺——身邊的朋友怎麼一直飛來飛去？不是去東京吃拉麵、就是飛韓國追星，回來還說「我機票才三千多」！到底他們怎麼買到的？別懷疑，機票真的有撇步。掌握幾個小技巧，就算不是廉航也能買到超划算的票價。這篇幫妳整理出小資族都在用的「便宜機票購買全攻略」，趕緊筆記下來！
1. 把握「訂票三大時機」：早鳥、淡季、平日出發最划算
想買到便宜機票，時間掌握最關鍵。
① 避開旺季：春節、暑假、聖誕節等檔期一律貴鬆鬆，改選淡季旅遊最實在。
② 提前訂票：根據Expedia統計，提早3～4個月訂票平均能省下24%。
③ 挑平日出發：週一、週二出發比週末票價便宜，尤其是紅眼班機或非熱門時段更容易撿便宜。
2. 善用信用卡優惠與哩程累積
別再傻傻只看票價！多數航空公司都有與銀行合作的專屬信用卡優惠，像是哩程兌換、購票折扣、機場接送或貴賓室使用。長期飛行者可選哩程累積型，偶爾出國的人則建議挑購票現折類，等於幫機票再打九折。
3. 鎖定航空公司官網、會員日與粉絲團活動
每年航空公司都會推出會員日、週年慶與限時優惠，許多飛歐洲、東南亞或日本航線都曾出現破盤價。
雖然這類機票可能是紅眼班機或需轉機，但若行程彈性高、只想省錢出國，這正是入手好時機！
4. 旅行社「剩餘機票」與晚鳥票也是寶藏
想省錢又不怕臨時？那就要留意旅行社團體行程剩餘票或「晚鳥機票」。
航空公司若有未售出的機位，常會在出發前釋出折扣；旅行社若有自由行或團體方案沒滿人，也會開放低價加入。唯一要注意的是航班與住宿時間通常無法自行選擇，但若不介意，真的能撿到意想不到的好價！
5. 多人出遊「分開訂票」反而更省
這招很多人不知道！若妳和朋友或家人要同班機出國，別一次購買多張，分開訂反而更便宜。因航空訂位系統會自動挑同票價區間的座位，多人一起訂會被系統鎖在同一價格區間。拆開訂有機會讓部分人買到低價票，再打電話給航空公司合併訂位即可。
6. 選擇「鄰近機場」入境，價格更漂亮
想飛歐洲卻被高價嚇退？可改飛鄰近國家或次要機場，再轉乘火車或廉航。例如飛德國不一定要選法蘭克福，飛入慕尼黑或布拉格常能便宜上萬元；前往東京也可考慮成田與羽田交替比價。只要行程靈活，就能省下超值旅費。
7. 機票比價網站與「無痕搜尋」真相
比價網站是現代旅人必備神器，Skyscanner、Google Flights、Hopper、Expedia等都能追蹤票價波動，並設定降價通知。
但網路上流傳的「用無痕模式看機票比較便宜」真的有用嗎？專家解釋，其實差異不大。票價浮動主要取決於供需變化與查詢時段，而非瀏覽紀錄。不過，改用VPN切換地區或改語言界面（例如以挪威語購買挪威航空票），確實有機會多省3～5%。