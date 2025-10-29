2025-10-29 11:45 女子漾／編輯王廷羽
LINE貼圖限時免費用到飽！22款隱藏貼圖+超佛心試用方案一次看
接近十月尾聲，LINE又新增多款免費貼圖啦！這次除了有22組期間限定免費貼圖可以下載之外，LINE同步推出了「試用貼圖超值方案」活動，用戶可免費體驗貼圖方案服務，無須綁卡、不扣款，就能享受多款貼圖和主題用到飽。編輯已經陶醉在滿滿的免費貼圖中了，大家快把握期限下載這次的免費貼圖吧！
一、全新登場！20款LINE免費貼圖一次看
LINE免費貼圖1：LINE 秘寶挖挖哇 × 喵嗚公園合作（點此下載）
下載期限：2025/10/29
使用效期：90天
條件：完成指定任務即可獲得
LINE免費貼圖2：金斗雲 – 日進斗金（點此下載）
下載期限：2025/10/30
使用效期：180天
條件：直接點連結即可免費領取
LINE免費貼圖3：兔子便利商店【免費可愛中秋節貼圖】（點此下載）
下載期限：2025/10/30
使用效期：90天
條件：加入 AndenHud 官方帳號
LINE免費貼圖4：呱鬆與狐哥 陪你一起過中秋（點此下載）
下載期限：2025/10/30
使用效期：180天
條件：加入康是美官方帳號
LINE免費貼圖5：基隆長輩照護平台－海洋城市健康生活（點此下載）
下載期限：2025/10/31
使用效期：180天
條件：加入基隆市衛生局官方帳號
LINE免費貼圖6：LINE購物 × 鯊茶醬（點此下載）
下載期限：2025/10/31
使用效期：90天
條件：加入 LINE購物 官方帳號
LINE免費貼圖7：LINE禮物 × 紅貴賓酷比（點此下載）
下載期限：2025/11/02
使用效期：90天
條件：加入 LINE禮物 官方帳號
LINE免費貼圖8：LINE發票管家 × liao1o1o（點此下載）
下載期限：2025/11/05
使用效期：90天
條件：綁定手機號碼即可免費獲得
LINE免費貼圖9：LINE購物 × 企鵝皮蛋（點此下載）
下載期限：2025/11/05
使用效期：90天
條件：加入 LINE禮物 官方帳號即可下載
LINE免費貼圖10：白爛貓☆10週年快樂☆特典貼圖（點此下載）
下載期限：2025/11/06 上午11:00止
使用效期：永久
條件：購買「白爛貓☆好敢動☆」貼圖可免費獲得（台灣門號限定）
LINE免費貼圖11：LINE購物直播 × 齁哩（點此下載）
下載期限：2025/11/07
使用效期：90天
條件：加入 LINE購物直播 官方帳號即可下載
LINE免費貼圖12：LINE購物夯話題 × 胖古人 日常實用篇（點此下載）
下載期限：2025/11/08
使用效期：90天
條件：加入 LINE購物夯話題 官方帳號即可下載
LINE免費貼圖13：阿諾牛：這週減肥了嗎？（點此下載）
下載期限：2025/11/11
使用效期：90天
條件：加入 諾和關懷 官方帳號即可下載（前10萬名）
LINE免費貼圖14：LINE購物品牌名店 × 可愛爛番茄（點此下載）
下載期限：2025/11/13
使用效期：90天
條件：加入 LINE購物品牌名店 官方帳號即可下載
LINE免費貼圖15：綠綠好日 × 澎吉萌貓的日常（點此下載）
下載期限：2025/11/14
使用效期：90天
條件：加入 綠綠好日 Have Green Days 官方帳號即可下載
LINE免費貼圖16：LINE VOOM × 情緒化的兔子（點此下載）
下載期限：2025/11/20
使用效期：90天
條件：加入 LINE VOOM 官方帳號即可下載
LINE免費貼圖17：波鴿家族 × 啾波麻糬（點此下載）
下載期限：2025/11/20
使用效期：180天
條件：加入 外交部領事事務局 官方帳號即可下載
LINE免費貼圖18：LINE GO × 鼻妹（點此下載）
下載期限：2025/11/26
使用效期：90天
條件：加入 LINE GO 官方帳號並完成註冊即可下載
LINE免費貼圖19：易遊網 × 醜白兔－挺你一直玩（點此下載）
下載期限：2025/11/27
使用效期：180天
條件：加入 易遊網 官方帳號即可下載
LINE免費貼圖20：momo購物網 × 小夥伴ㄅㄅㄐ聊天無極限（點此下載）
下載期限：2025/11/27
使用效期：180天
條件：加入 momo購物網 官方帳號即可下載
二、LINE免費表情貼
LINE免費表情貼1：GU小題大作：小高潮色計事務所 × 威嗝高校（點此下載）
下載期限：2025/10/30
使用效期：180天
條件：加入 GU TAIWAN 官方帳號即可下載
LINE免費表情貼2：聯邦小白表情貼 初登場！（點此下載）
下載期限：2025/10/30
使用效期：180天
條件：加入 聯邦銀行 官方帳號即可下載
三、LINE「試用貼圖超值方案」免費體驗中！
LINE試用貼圖超值方案（免綁卡活動）（點此使用）
下載期限：2025/11/17 上午10:59（台灣時間）
使用效期：體驗期共 7 天
條件：參加「免綁卡試用活動」即可免費使用貼圖超值方案進階型內容，不需綁卡、不需填資料、不會自動續約
