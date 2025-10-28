2025-10-28 17:50 女子漾／編輯王廷羽
年度最療癒孤獨片《旅與日子》年底上映！沈恩敬化身迷途編劇奪金豹 雪地一幕逼哭全場
榮獲2025盧卡諾影展金豹獎、入選釜山影展主競賽單元的日本電影《旅與日子》（TWO SEASONS, TWO STRANGERS），由《長夜盡頭的微光》導演三宅唱執導，《新聞記者》韓籍影后沈恩敬主演，攜手堤真一、河合優實及高田萬作，共同展開一段穿越酷暑與寒冬的靈魂旅程。
改編自漫畫大師柘植義春的短篇《海邊敘景》與《哄亞拉洞的弁先生》，《旅與日子》以「兩個季節、兩位陌生人」為主題，交織炎夏海濱與冬雪民宿的雙時空，描繪人們在異鄉中尋找心靈棲息之地。故事講述陷入創作瓶頸的編劇李（沈恩敬 飾），在旅途中遇見懶散的民宿老闆弁造（堤真一 飾），兩人在孤寂雪夜展開一段如夢似幻的對話，彼此的存在，成為對方黑暗裡的一道微光。
導演三宅唱以詩意影像語言將柘植筆下的孤獨轉化為光影詩篇，坦言：「原作中悲傷與幽默並存，我希望電影能忠實呈現那份矛盾的美感。」這部作品讓他一舉奪下盧卡諾影展最高榮譽金豹獎，成為日本電影睽違18年再度奪得此殊榮。
沈恩敬形容劇本「是近年最令我震撼的故事」，並感謝導演的信任。堤真一則以細膩的內斂演技詮釋民宿老闆，展現角色粗獷外表下的溫柔孤獨；河合優實飾演的神秘女子則為電影增添詩意與不確定性。
三宅唱形容整個拍攝過程「就像一場旅程」，劇組在海邊與雪地拍攝，「那些地方如果不是為了電影，可能一輩子不會造訪」。這份真實的情感與風景，也成為電影最動人的底色。
《旅與日子》將於12月12日全台上映，以夏與冬的交錯篇章，映照人生的相遇與離別。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower