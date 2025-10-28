閃兵風暴首例！Energy前成員唐振剛主動自首，昔日紅遍全台的「硬派暖男」如今低頭懺悔

演藝圈延燒多月的「閃兵風暴」終於出現首位主動自首的藝人。Energy前成員唐振剛今（28）日下午在律師陪同下現身新北地檢署，坦言年輕時輕率犯錯，願意「勇敢面對、虛心接受法律制裁」。消息一出，瞬間在社群引發熱議，不少網友直言「他至少比逃避的人勇敢」，也讓人回想起當年那個在舞台上又跳又唱、陽光率真的「Energy小剛」。

圖片來源：大愛電視台FB

1. 從街舞少年到偶像男團 唐振剛的出道之路

唐振剛出身自街舞圈，15歲時為了追夢離家出走，曾在舞團「Old Top」、「TBC」練功多年，是Energy成軍初期的御用舞蹈老師與專屬舞者。2007年正式加入Energy後，以剛毅外型與舞台爆發力獲得矚目。雖然團體活動兩年後解散，他仍努力轉型為演員，從零開始演出戲劇與電影。

他曾演出偶像劇《就是要你愛上我》、校園劇《死神少女》，近年則以《角頭》系列電影中「潘帥」一角闖出名氣，硬派外型搭配真性情演技，成為戲劇圈的熟面孔。去年在《我們六個》中飾演大愛電視台製作人角色，轉型之路可說相當踏實。

2. 《世界第一等》主持13年成代表作 拚命精神讓人印象深刻

除了演員身分，唐振剛在主持領域同樣有深厚根基。他自2010年起接下外景節目《世界第一等》主持棒，一主持就是13年。節目走遍全球偏鄉與極限環境，他總是親身體驗、什麼都敢嘗試，被觀眾封為「硬漢系主持人」。不少觀眾回憶：「他是那種不怕苦、很真誠的藝人」，這也是他能在娛樂圈屹立不搖的關鍵原因。

【印尼】龍蝦泡麵/退潮限定 懸崖上賭命的血燕窩獵人/五層樓天梯 快打部隊採野生燕窩 ｜《世界第一等》690集精華版。圖片來源：截圖

3. 面對過錯選擇自首 網友評「至少有擔當」

對於自首原因，唐振剛坦言當年以「高血壓病歷」作為免役依據，如今回想深感後悔。他強調「不該再抱僥倖心態」，決定主動面對司法。

網路上評論兩極，有人認為他勇於承擔：「至少他站出來道歉了」，也有人指出「明星身分不該成特權」。法律界人士則表示，自首行為確實會在量刑上獲得考量，是否能成為日後其他涉案藝人的轉折點，仍有待觀察。

4. 從舞台光環到法律檢驗 「誠實面對」成為新課題

唐振剛過去在鏡頭前展現的是正能量與行動力，如今則以另一種勇氣面對錯誤。對粉絲而言，這起事件雖令人遺憾，但也提醒社會：名氣與榮耀之外，誠實與責任才是最終能站得住腳的價值。正如他在自首聲明中所說：「我願意勇敢面對，虛心接受制裁，向所有愛護我的人致歉。」一句話道盡懊悔，也為這場閃兵風暴，開啟了另一種反思的可能。