EVA美學再現！《星與翼的悖論》集結《柯南》《鋼彈》神級陣容　11月21日在台上映

圖片來源：甲上娛樂提供

改編自 SQUARE ENIX 人氣街機遊戲的科幻動畫電影《星與翼的悖論》（AS ONE），集結日本動畫界豪華製作團隊，包括《名偵探柯南》劇場版導演靜野孔文、《新世紀福音戰士》（EVA）角色設計貞本義行，以及《鋼彈》系列機械設計形部一平聯手打造，堪稱「神級製作陣容夢幻聯動」。作品由日本人氣男團「JO1」成員白岩瑠姬首度擔任聲優，為片中立志成為音樂家的高中生主角「陽」獻聲，並親自創作與演唱電影主題曲〈巡星〉，跨界挑戰令粉絲引頸期盼。

《星與翼的悖論》正式海報。圖片來源：甲上娛樂提供

白岩瑠姬表示，導演是在看過他為個人作品《向日葵》拍攝的 MV 後主動邀約，當時他正值海外巡演行程緊湊，靈感卻在飛行途中迸發，邊飛邊寫詞、譜曲，完成這首代表作〈巡星〉。他坦言第一次配音壓力不小，但也因此更能理解角色的孤獨與勇氣，「我想把陽的不安與堅定都唱進這首歌裡。」消息曝光後，不僅引發 JO1 粉絲暴動，也讓日本與台灣社群熱烈討論，網友紛紛留言「這根本夢幻聯動」「EVA×JO1 太新鮮了」，讓電影未演先轟動。

《星與翼的悖論》集結日本動畫界豪華製作團隊攜手打造。圖片來源：甲上娛樂提供

電影講述懷抱音樂夢想卻對未來感到迷惘的高中生「陽」，某天腦中突然響起陌生的聲音，隨即被耀眼白光捲入異空間，與遙遠星球「巡星」上的少女機械師「拉科」產生共生連結。巡星正陷入因能源「星之血」引發的戰亂，而陽的歌聲成為穿越時空、連結兩個世界的關鍵旋律。導演靜野孔文表示：「音樂是貫穿全片的靈魂。對玩過街機原作的觀眾來說，會重溫熟悉的感動；而對新觀眾而言，這是一場壯麗故事的開端。」他強調，《星與翼的悖論》不只是科幻動作片，更是一段關於「夢想、記憶與自我認同」的青春成長之旅。

《星與翼的悖論》劇照：陽（右）與拉科。圖片來源：甲上娛樂提供

曾參與《新世紀福音戰士》、《跳躍吧！時空少女》、《夏日大作戰》角色設計的貞本義行，也久違回歸劇場版動畫製作。他表示：「這次與靜野導演的合作過程中，我們嘗試了許多全新挑戰，相信觀眾會在視覺與情感上都獲得強烈震撼。」角色設計一公開便掀起熱議，不少粉絲驚呼「太像EVA了！」，成為影迷間熱搜焦點。

從角色設定、世界觀構築到音樂與機械設計，《星與翼的悖論》全方位展現日本動畫工藝的極致魅力。形部一平打造的機甲線條磅礡壯麗，結合白岩瑠姬創作的主題曲〈巡星〉，交織出一場跨越時空、觸動人心的宇宙音樂冒險。

《星與翼的悖論》於 11 月 21 日在台上映。