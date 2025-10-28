2025-10-28 16:50 女子漾／編輯ANDREA
影迷哭一片！港劇傳奇許紹雄76歲離世，三大經典作品必看過
香港著名影視男演員許紹雄（Benz Hui Shiu-hung）於2025年10月28日凌晨2時30分因腎癌引發身體機能衰竭，在跑馬地養和醫院安詳離世，享年76歲，家屬已經透過黎芷珊宣布此消息，演藝界多名好友包括周潤發等人前往慰問家屬。
許紹雄是無綫電視長期合約藝人，綽號「Benz雄」或後輩尊稱為「Benz哥」，他在多部經典影視作品中出演重要角色，並屢獲殊榮，包括2012年獲得無綫電視萬千星輝頒獎典禮的傑出演員大獎，2013年憑《My盛Lady》中的「香善男」角色獲得最佳男配角，2014年因《使徒行者》中的「覃歡喜」一角奪得最受歡迎電視男角色獎。
許紹雄的三部經典代表作包括：
1.《暗戰》（1999）—
在杜琪峯導演的電影中，他飾演重案組總督察黃啟發，該角色獲得香港電影金像獎最佳男配角提名，台詞「我係重案組總督察黃啟法，限你三分鐘內棄械投降！」成為港產片經典台詞。
2.《新紮師妹》（2002）
他飾演警司鍾樂海（綽號方鍾Sir），其幽默風趣的表現成為港產喜劇中的經典配角，被網民津津樂道。
3.《使徒行者》系列（2014、2017、2020）及電影版
飾演「覃歡喜」，憑此角色在無綫電視萬千星輝頒獎典禮獲得最受歡迎電視男角色，系列劇廣受好評並有高度人氣。
