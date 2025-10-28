【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中正店，挑戰市場最低價、舊機高價回收，一站式服務超有感！

最近剛好合約快到期，用了好幾年的手機也開始有點秀逗，想說趁機換支新手機犒賞一下自己。

但現在手機品牌、型號推陳出新，電信方案更是五花八門，看得我是一個頭兩個大。

問了身邊精打細算的朋友，大家都一致推薦我去住家附近的「傑昇通信-板橋中正店」問問看，說他們不只手機價格便宜，服務更是好得沒話說！

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​傑昇通信板橋中正店就在車水馬龍的中正路上，明亮的綠色招牌非常顯眼。

一走進店裡，服務人員就親切地上前詢問我的需求，完全沒有壓迫感，這點真的先給一個讚！

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​店內環境乾淨整潔，手機、配件等商品陳列得一目了然，逛起來非常舒服。

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​

像我這次就順便換了新的抗藍光螢幕保護貼，店員的手法超專業，貼得完美無瑕。

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​我還提了平常有外出充電的需求，他們也很細心地依照我的手機型號和使用習慣，推薦了一款行動電源，外型跟電量都讓我很滿意！

近40年通訊老品牌，全台百間門市連鎖服務

在跟店員聊天的過程中才知道，原來傑昇通信是從1986年就創立的品牌，已經有將近40年的經營歷史，在全台擁有 超過百間門市，規模真的很大！

他們主打「一間購買，全台連鎖服務」，不管在哪間門市買手機，之後有任何問題都可以到全台任一間傑昇通信尋求協助，對於消費者來說真的非常有保障。

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​價格真的狂！挑戰手機市場最低價

來通訊行，大家最關心的肯定還是「價格」！傑昇通信最讓我印象深刻的，就是他們掛在嘴邊的Slogan：「挑戰手機市場最低價」 。

這可不是隨便說說，他們的空機價格全部都公開透明，無論是官網、門口的大海報，還是店內的A4傳單，都能清楚看到每日更新的最新價格。

我稍微比了一下我想換的iPhone型號，真的比品牌專賣店跟其他電商平台便宜不少，價差拿來買配件都還有剩，實在太划算了！

舊機換新機，環保省錢一次搞定

店員看到我手上的舊手機，也主動詢問我要不要「舊機換新機」。

傑昇通信提供 舊機高額回收價 的服務，不限任何品牌的手機都可以帶來估價。

流程快速又簡單，估出來的價格可以直接折抵新機或配件，讓躺在家裡抽屜的舊手機，重新創造價值，真的超棒！

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​不只手機，Apple Watch、AirPods也有破盤價！

除了手機，這裡的3C穿戴裝置也超級便宜！

像是時下最夯的AirPods、Apple Watch，甚至是其他品牌的藍牙無線耳機和 智慧型手錶，價格都非常有競爭力，完全是挑戰市場最低價的決心！

超值服務，一站滿足所有需求

傑昇通信真的不只是一間賣手機的通訊行，他們提供的多元服務，讓我大開眼界！

手機/穿戴保修服務：新手機最怕手滑摔到或泡水，原廠維修費可是貴得嚇人。

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​傑昇的「手機/穿戴保修服務」，提供兩年保固，每年還能免費維修三次或換新機，再也不用擔心意外損壞的鳥事了！

優質配件供應：店內的配件牆超齊全！除了各大品牌，還有他們自家高CP值的「Tougher」品牌，從充電頭、充電線到手機殼應有盡有。

現在9H鋼化玻璃保護貼還有買一送一的優惠，當然是直接貼好貼滿！

異業合作賣保健品：最酷的是，這裡居然還有跟台灣保健品牌「笛頌健康」合作！

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​現代人手機不離身，眼睛保健真的很重要。

這裡獨家販售的笛頌金盞花葉黃素，全品項還有買一送一的優惠，買手機順便保養身體，太貼心了！

三大電信門號申辦：無論是中華電信、遠傳還是台灣大哥大，都可以在這裡申辦門號、續約 。

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​除了手機折扣，店員也會很專業地幫你分析最適合的資費方案，從4G低資費到5G吃到飽通通有，讓你用得聰明又省錢。

會員福利滿滿，繳費也能抽大獎！

結帳時，店員還提醒我可以免費加入傑昇尊榮會員，福利超多！

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​

每半年就送$200元配件金

消費可以集點換好禮

每年都有生日好康

免費手機健檢跟清潔服務

更狂的是，在傑昇通信做任何消費，甚至是繳電話費，都能拿到抽獎券，參加他們的「月月抽獎活動」！

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​每個月都會在FB粉絲團直播抽出手機等大獎。

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​而且還有超便民的「門號繳費送衛生紙抽手機」活動，只要拿著帳單來門市繳費滿額就送一包衛生紙跟一張抽獎券，真的是把好康回饋到極致！

這次來傑昇通信-板橋中正店的體驗真的非常滿意，從手機的超低價格、專業親切的服務，再到各種琳瑯滿目的加值好康，完全打破我對傳統通訊行的印象。

如果你也住在板橋，或正在煩惱手機要去哪裡買，真心推薦來傑昇通信走一趟，保證不會讓你失望！

【板橋手機行推薦】iPhone、手機哪裡買？傑昇通信-板橋中

​

傑昇通信-板橋中正店

地址｜ 新北市板橋區中正路286號

電話｜ (02) 2966-9190

傑昇通信官網｜https://www.jyes.com.tw/

傑昇通信粉絲團｜https://www.facebook.com/jyes75

Ocard尊榮服務連結｜https://ocard.co/w/Z4Bdjx?m=invite_page&s=xPrQpZ(現在加入會員就送200元配件購物金喔！)