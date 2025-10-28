連續合作經典搖滾樂團！Avril Lavigne 即使發沒新專輯，今年也有好歌聽！

via Avril Lavigne's Instagram

Hi there，搖滾天后Avril Lavigne的上一張專輯《Love Sux》(2025) 已經是三年多之前的事情了，不過在這沒有發行專輯的期間他也沒有閒著，例如光是今年上半年就釋出了兩首合作曲〈77 (w/Billy Idol)〉、〈Young & Dumb (ft.Simple Plan)〉，這也填補了歌迷們在作品之間的空虛期間，並且這兩首歌都是非常有 Avril 個人特色的歌曲。而在下半年，他在這個月一口氣就參與了兩首合作曲〈You Broke Me Too〉及〈Living in Paradise〉，而且都是和經典的搖滾樂團合作，不曉得大家聽過了沒？下面就一起來聽聽這兩首充滿搖滾特色的合作曲吧！

👉 推薦閱讀：兩代龐克 ICON 驚喜合作！Billy Idol 聯手 Avril Lavigne 唱回叛逆的黃金年代！





Yellowcard 是一支美國的老牌搖滾樂團，雖然在台灣的知名度或許不那麼高，但他們出道的首張專輯《Midget Tossing》(1997) 甚至比 Avril 還要早了五年發行。這次的合作曲〈You Broke Me Too〉(2025) 收錄在他們的新專輯《Better Days》(2025)，算是在今年年初就已經宣布了，能夠和 Avril 合作他們自然是蠻重視的，雖說現在看來似乎沒有作為主打單曲的打算，但是在串流量方面已經迅速超過其他單曲，可見這次的合作還是滿有效果的。

〈You Broke Me Too〉是一首抒情搖滾歌曲，這對於雙方來說都非常駕輕就熟，畢竟只要是在搖滾領域中發揮，雙方都已經是十分熟練了。歌曲中的歌詞並不複雜，著重的部分是情感面，唱出在感情中將希望寄託在對方身上的最終結果，就是又一次地被傷害；這樣的情境由男、女聲交織來詮釋會非常地有感覺，更別提兩副嗓音的搭配是多麼有力量，Yellowcard 主唱 Ryan Key 聲音中的厚實，配上 Avril 嘹亮卻不刺耳的聲線，完美地讓歌曲中的心碎及失意直擊人心深處啊！





如果說大家對於上一首合作曲的 Yellowcard 不熟悉，那麼這首合作的 Bon Jovi 就不可能不認識了吧！傳奇經典的搖滾樂團 Bon Jovi 其實在去年才剛發行了新專輯《Forever》(2024)，在原有曲目的基礎上，他們請來了Robbie Williams、Ryan Tedder等各大歌手重新演繹合唱版本，同時加進了新曲目後發行了《Forever (Legendary Edition)》(2025)，原因是主唱 Jon Bon Jovi 在發行專輯後聲音因為有些疲乏損傷所以必須休息，而這時就想到了可以請一些好朋友來合唱。

Avril 就是這樣的情形中加入到了這張專輯中，和 Bon Jovi 合唱了〈Living in Paradise〉，這是首溫暖且深入人心的歌曲，同樣在抒情搖滾的架構上詮釋了在風雨中仍保有希望的情境。值得一提的是在 Bon Jovi 原有的粗曠歌聲之上，Avril 並不是以近期常運用的高亢嗓音配合，而是用較為渾厚的低聲部去搭配，不過如此一來的效果就有些出乎意料了，兩副熟悉且傳奇的聲音交織在一起竟然這麼地融洽！可以說是在讓人高度期待後卻也不讓人失望的精采合作啊！





Avril Lavigne 光是單曲就發行了四首，即使沒有發行新專輯，但也勉強可以當作是張迷你專輯的份量來聽了。並且就在今年他剛換了間新的唱片公司，而根據製作人John Feldmann的說法，他們目前已經在為了新專輯工作了，因此新專輯的進度應該也是有在往前推進的，希望在明年、或是不久的將來我們能夠早點聽到 Avril 的新單曲及新專輯，畢竟即使合作單曲再怎麼優秀，終究是在闡述其他歌手的故事，近期的 Avril 生活及內心，已經許久不見更新了啊！

👉 推薦閱讀：千禧年龐克情懷回歸！Avril Lavigne 聯手 Simple Plan 的最新單曲〈Young & Dumb〉！

