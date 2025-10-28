JBL 推出新一代 Bar 系列，帶來真正沉浸式的娛樂體驗 將電影院級的感官享受帶回家中，體驗 JBL 迄今為止最具臨場感、效能最強的 Soundbar 系列

圖/英大貿易股份有限公司

以全新 JBL Bar 系列，徹底升級你的家庭影院體驗。這一系列 Soundbar 不僅可與任何電視完美相容，更能為每個家庭帶來細膩、豐富且沉浸感十足的音效。不論你是首次打造環繞音響系統，還是想讓空間升級為真正的影院級音效，五款功能強大的新機型，讓每位用戶都能找到最適合的一款。

全新的 Bar 系列承襲 JBL 在影院音效領域的深厚底蘊與專業技術，讓你彷彿置身於電影情節之中。整個系列皆搭載 HARMAN 獨家的 MultiBeam™ 3.0 技術，僅憑單一 Soundbar 即可創造出環繞音場體驗。再結合 Dolby Atmos®、DTS:X* 與可拆式後環繞喇叭，影迷們將能在家中享受如同坐在電影院第一排的震撼體驗。

沉浸式音效不僅僅是環繞，更是「感受」每一個細節。JBL 全新 Soundbar 系列搭載 HARMAN 最新的 SmartDetails 技術，能精準重現最微小的聲音細節——從輕微的腳步聲到木地板的細微嘎吱聲，清晰可聞。此系列首度導入AI Sound Boost技術，讓低頻表現更深沉有力，即使在高音量下仍能維持零失真。系列同時升級了 PureVoice 2.0，帶來更清晰的人聲表現、強化的連接性，以及更纖薄精緻的外觀設計。全新 JBL Bar 系列，將前所未有的影院級音效帶入你的客廳。

「全新的 JBL Bar 系列不只是升級，而是對家庭音響體驗的全新定義。」Harman 亞太區消費音響事業群副總裁暨總經理 Grace Koh 表示：「我們將最新的聲學創新技術與 Dolby Atmos 和 DTS:X 完美整合，打造出 JBL 有史以來最具沉浸感、性能最卓越的 Soundbar 系列。這次的系列引入多項全新功能，包括 SmartDetails、AI Sound Boost、MultiBeam™ 3.0 以及 PureVoice 2.0，展現 JBL 致力於卓越音效表現的堅持。此外，全新的 JBL One Commander 無線 Dolby Atmos 音訊解決方案，讓家庭娛樂體驗更上一層樓，結合無線連接與極簡美學，完美詮釋 JBL 招牌音質與設計。」

旗艦款JBL Bar 1300MK2，這款高階 Soundbar 配備強勁的雙 8 吋低音喇叭與兩個可拆式無線喇叭，讓你身臨其境地感受每一幕震撼場景。將可拆式喇叭放在身後，體驗真正的環繞臨場感；或透過藍牙連接，帶著它在家中任一角落盡情播放音樂。

JBL Bar 1300MK2 的緊湊型重低音喇叭內建AI Sound Boost技術，能在維持強勁音壓的同時降低失真，讓你聽見每一個細節的完整動態範圍。六個上射式單體更進一步將音效推升至新高度，實現真正的Dolby Atmos®與DTS:X三維立體環繞音效。

同時推出的JBL One Commander，是一款無線 Dolby Atmos 音訊解決方案，讓 JBL Bar 1300MK2 能與多數支援 HDMI ARC/eARC 的電視與投影機無線連接，實現完全無線化的使用體驗。這不僅讓空間更整潔美觀，也完美融合 JBL 一貫的高品質音效與現代設計美學。

這項創新展現了 JBL 持續以精心設計與技術革新，提升使用者體驗的承諾。透過減少線材雜亂與簡化安裝流程，JBL 滿足現代消費者對高性能與優雅設計兼具的音響解決方案需求。

JBL Bar 1000MK2配備兩個上射式單體、10 吋重低音喇叭與可拆式後環繞喇叭，在更緊湊的設計中實現真正的Dolby Atmos®與DTS:X三維環繞音效。對於空間稍小的用戶，JBL Bar 800MK2以可拆式環繞喇叭與虛擬 Dolby Atmos®，呈現強勁、充滿整個房間的震撼音效。

無論是追劇還是邀朋友來場電影之夜，JBL Bar 500MK2與JBL Bar 300MK2讓你以親民價格輕鬆升級家庭影院體驗。

全新的 JBL Bar 系列皆採用JBL One 平台，這是一個支援多來源串流與深度個人化的整合生態系統。用戶可從 JBL One App 或常用的音樂串流平台播放任何內容，包含高解析與空間音訊格式。透過 App 可自訂七段 EQ 均衡設定，或設定「Moment」按鍵，一鍵播放最愛的歌曲與播放清單。所有基於 One 平台的產品都能持續接收軟體更新，確保擁有最新功能與技術。