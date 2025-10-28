日本豐葉蘋果攜手家樂福熱鬧舉辦「蘋安祈福祭」 限量禮盒超搶手 送暖台灣為花蓮祈福 青森廣田神社跨海來台獻舞祈願「蘋」安

秋日限定蘋果祭典熱鬧登場！來自日本青森人氣品牌「豐葉蘋果」與家樂福攜手合作，今日於家樂福新店店2樓舉辦「蘋安祈福祭－吃青森蘋果，拿紀念品再玩青森！」活動，現場免費分送給民眾試吃香甜多汁的豐葉蘋果，更進行一系列互動遊戲帶走蘋果獎品，吸引大批民眾參與，凡買豐葉蘋果還能參加「抽日本青森雙人來回機票」活動；除此之外，活動最大亮點莫過於特別邀請青森代表性的「廣田神社」跨海來台，首次在台獻上祭祀舞「豐榮舞」，為台灣與花蓮送暖祈願「蘋安」與豐收，也為現場熱鬧氣氛中捎來溫馨的祝福。

豐葉蘋果攜手家樂福開賣限量組合，並邀請來自青森的廣田神社人員來台首度獻出豐榮舞表演。

青森「廣田神社」宮司與巫女親自登場，首次在台獻上象徵祈求平安與豐收的祭祀舞「豐榮舞」，廣田神社表示：「今日特別以此舞獻給台灣，祈願台灣與青森長久友好，兩地皆能繁榮昌盛、平安幸福，也願祈福的舞蹈，將平安與希望傳遞到台灣每一個角落，特別是花蓮馬太鞍地區，祈願災後復甦順利安穩、早日圓滿重建。」

青森廣田神社人員出席蘋安祈福祭活動。

活動現場更特別打造「蘋果神社」主題造景，以鳥居與神社風格佈置營造濃厚日式氛圍，讓民眾彷彿置身青森祭典現場，不僅能拍照打卡，也能體驗滿滿祈福能量。許多參與民眾紛紛表示：「第一次在台灣看到日本神社祭祀舞，為台灣人帶來祝福與溫暖，真的好感動！」、「能吃到青森蘋果，又感受到神社的能量，好像真的到日本旅遊一樣。」

來自青森的豐葉蘋果推出「廣田神社聯名祈福禮盒」。

來自青森的五星級「豐葉蘋果」是季節限定的人氣蘋果，以獨特「不摘葉」工法熟成，果香濃郁、甜度極高。此次登台販售的「陽光津輕」與「早生富士」兩大品種各具風味，吸引眾多「果粉」搶先試吃；現場販售「廣田神社聯名祈福包」與「廣田神社聯名祈福禮盒」，凡購買「廣田神社聯名祈福包」即贈送籤詩、「廣田神社聯名6入禮盒」即贈送吊飾，吊飾須於結帳後憑發票去服務台領取，並隨機附贈三款「限定籤詩」，成為現場最受矚目的人氣商品。

「蘋安祈福祭」活動現場有抽獎與釣蘋果互動遊戲，吸引民眾熱情參與。

今年適逢「青森蘋果種植150週年」，期盼將青森蘋果的幸福滋味傳遞給更多台灣民眾。豐葉蘋果販售活動自即日起至11月11日於全台家樂福限時開跑，凡購買「廣田神社聯名祈福包」或「廣田神社聯名6入禮盒」，上傳發票與商品照片至活動網站，即可參加抽獎，最大獎為「青森雙人來回機票」，且因活動反應良好，最大獎名額追加至3名！讓幸運得主親自飛往青森，感受蘋果產地的風光與人情。

【豐葉蘋果販售與抽獎活動資訊】

● 販售期間：即日起～11月11日（全台家樂福限定）

● 抽獎辦法：不限消費金額，凡於即日起至11月11日期間，在全台家樂福任一通路購買「廣田神社聯名祈福包」或「廣田神社聯名6入禮盒」，並將購買發票與商品照片拍攝於同一張相片後上傳至活動登錄網站，即可獲得抽獎資格，最大獎抽青森雙人來回機票！

● 登錄網站：https://www.surveycake.com/s/1Gde1

● 抽獎獎項：

○ 頭獎｜青森雙人來回機票 3 名（總價 NT$30,000元）

○ 二獎｜廣田神社蘋果朱印帳 3 名（總價 NT$2,400元）

○ 三獎｜青森豐葉蘋果禮盒（6入裝） 3 名（總價NT$2,397元）

○ 四獎｜家樂福禮券500元面額 5 名

【關於廣田神社：日本唯一的病厄除守護神】

位於青森的廣田神社是日本全國唯一專門供奉「病厄除守護神」的神社，擁有逾千年歷史。它之所以享譽盛名，是源於西元 1784 年（天明大饑荒）的重大神蹟：當時，神社的主祭神——最高神祇「天照大御神荒御魂」大顯神威，成功擊退當時流行的疫病並解除饑荒危機，從此被視為能祓除所有疾病、災難與厄運的強力守護神。時至今日，神社仍是全日本信眾求取健康、消災解厄的唯一聖地。此外，廣田神社亦巧妙結合在地特色，以青森的特產「蘋果」作為吉祥物，邀請信眾以「蘋果池」淨手，象徵將豐饒與健康之力帶給人們。