梵固智慧手錶fanguFANGU® GPX1 OLED 極薄 值不值得？實戴後才知道的真心話

剛開始戴上梵固 FANGU GPX1 OLED 極薄智慧手錶時，第一個感覺就是它的輕薄感。

錶殼雖然有著金屬的質感，但厚度並不會讓手腕覺得負擔，再搭配上大尺寸的 OLED 螢幕，整體看起來比想像中更俐落。

螢幕的亮度和清晰度表現不錯，不管是日常滑動功能頁面，還是抬起手快速查看訊息，都能清楚地看到字體和圖示，對於需要在工作或外出時快速瞄一眼通知的人來說，算是蠻實用的設計。





使用一段時間後，覺得它在日常輔助上能帶來一些便利，例如手機訊息和電話都能及時提醒，不需要每次都拿起手機確認，這點在開會或搭車的時候特別有幫助。

運動模式和健康監測也都有，步數、心率、睡眠紀錄大致上能提供一個參考的數據，雖然不像專業醫療設備那麼精準，但對於平常關心自己作息或活動量的人來說，已經足夠。

續航方面，如果只是當作一般智慧手錶使用，一次充電大約可以維持五天左右，這樣的表現比起每天都要充電的裝置要輕鬆許多，不過如果經常用來接聽電話或長時間操作功能，電量的下降會快一點。





比較讓人需要注意的地方，大概就是它的防水性能雖然標示 IP68，但實際上還是比較適合日常防潑水或洗手使用，真的拿去游泳或長時間浸泡，可能就不太保險。

另外在功能操作上，雖然整體流暢度還算不錯，但偶爾切換功能過快時，會感覺有些微延遲，這算是可以接受的小缺點。





整體來說，GPX1 的使用感受還是偏向正面的。

它的外型有質感，螢幕顯示效果佳，常用的通知和運動監測功能表現到位，續航也不至於太頻繁充電。

如果你需要的是一款日常配戴、能幫助你管理訊息與生活節奏的智慧手錶，它的表現會讓人覺得物有所值；但如果你追求的是專業級的健康監控，或是更完整的系統整合，它就比較像是一款實用、耐看的生活輔助工具，而不是取代專業運動錶或高階品牌生態的產品。

























FANGU梵固 GPX1 AMOL





科技與美，俐落耀眼

規格說明









❗❗ 加購錶帶尺寸請選 2.2 cm





原廠配備矽膠錶帶、鋼錶帶、皮錶帶，若需其它材質款式，可至錶帶區加購。





其他細節

APP GloryFitPro

主控晶片 3085S

產品顏色 商務黑、魅力金、時尚銀

錶機尺寸 54 x 51.4 x7.3 mm

螢幕尺寸 直徑 1.75 英吋

可換錶帶 可

錶帶尺吋 2.2 cm (22mm)

原廠錶帶 矽膠 / 鋼 / 皮

錶殼材質 鋁合金

錶面玻璃 鋼化玻璃

重量 64 克(鋼錶帶)

內容物 主機、錶帶x3、原廠充電線、繁中說明書

續航時間 正常使用 5-7 天，待機 20 天+ (若長時間通話會減少續航)

防水性 IP 68

NCC認證 CCAP25LP0960T2 經國家許可

兼容系統 iOS 8.0 & Android 4.4 以上





































有質感的禮盒風格：不是那種廉價的白紙盒，而是有設計感，有手提袋、開窗設計之類的「包裝組合」。









視覺與展示兼具：開窗錶盒意味著當你打開外盒時，手錶的一部分可能就在視線範圍內，不必完全拆開就能看到錶面或部分外觀。









簡潔俐落、帶科技風：配色與印刷風格可能走低彩度、極簡線條為主，標誌 Logo 或型號印刷不會過度浮誇，使包裝整體看起來耐看又有現代感。

















送禮感與品牌識別：因為他們有推出 “精品禮盒” 套件，代表他們希望包裝也能被當成整體體驗的一部份。包裝可能帶有品牌標誌、識別色、質感紙材與設計細節，讓人一拆包裝就能感覺到品牌在意那一刻。

























































梵固智慧手錶 FANGU® GPX1 OLED 極薄的外包裝設計給人的第一印象是偏向簡潔、俐落又有點科技感的風格。

7.3超薄機身、高強度玻璃鏡面、時尚簡約錶帶!

整體的盒身線條乾淨，不會出現太多複雜的裝飾，主視覺以錶款本身為核心，把手錶的極薄特色直接呈現出來。顏色選擇上偏向沉穩，通常會走單色系，讓人一看就知道它不是花俏路線，而是想凸顯質感與專業感。

打開盒子時，手錶本體會被穩穩地固定在中央位置，周圍則是以緩衝材質妥善包覆，保護效果相當不錯。

配件像是2條不同風格的錶帶、充電線和使用說明書，收納得很整齊，各自有專屬的位置，拿取起來順手，也不會顯得凌亂。

這種設計方式在細節上傳達出一種用心感，就像是買的不只是手錶，而是一個完整的配件組合。

整體來說，它的包裝沒有誇張的亮面或華麗的圖樣，而是透過低調的設計凸顯專業感和高級感。

當你把它拆開時，會覺得這是一個有儀式感的過程，像是慢慢打開一件專屬的精品，而不只是單純的一個電子產品。













這隻手錶要搭配app一起使用喔!





































































充電的部分使用吸磁的方式充電，需要細心點~













這畫面在錶上代表正在充電~~

梵固智慧手錶 FANGU® GPX1 OLED 極薄的外型設計走的是極簡又帶點精緻感的路線，第一眼看過去，整個錶身因為採用了全金屬機身，質感明顯比一般塑膠或合金手錶更有份量，再加上鋼化玻璃的錶面處理，不只是耐刮，反光時還帶出一種細緻的光澤感。

OLED 螢幕讓整個介面顯得更通透，黑色深邃，對比鮮明，開啟錶盤時會有一種沉穩又現代的氛圍。

它最大的特色之一就是「極薄」設計，戴在手上不像一般智慧錶那麼厚重，重量雖然搭配鋼錶帶時大約六十多克，但因為錶身線條修長，實際配戴時並不會覺得笨重，反而很貼合手腕。

原廠還隨機附上三款錶帶，等於是一支錶可以變換不同風格，無論是搭配正裝、運動服或休閒穿搭，都能找到合適的樣子。

整體的美感不只是停留在外觀，它在設計上也兼顧了實用性。

續航力表現比想像中來得出色，正常使用大概五到七天，待機甚至可以超過二十天，這對於不喜歡頻繁充電的人來說是很加分的地方。

加上支援藍牙通話與多種運動、健康功能，讓它不只是一個裝飾品，而是能跟日常生活緊密結合的工具。

若是以日常通勤、休閒穿搭與一般健康監測來說，這支手錶的極薄設計與精緻金屬質感，已經足夠讓人覺得它不只是智慧手錶，更像是一件能融入生活的配件。

梵固 FANGU® GPX1 OLED 極薄智慧手錶的藍芽通話功能，是它最吸引人的亮點之一。









這款手錶的外觀走極薄路線，錶身只有 7.3mm 左右，戴在手上不會覺得笨重，反而有種輕盈感。

搭配 OLED 顯示螢幕，1.75吋螢幕畫面細緻清晰，黑色背景的對比度特別高，看時間或訊息提醒都很舒服。

可以DIY設計自己的錶面，有多種表面可套用，真的非常漂亮的圖案也有動態的，多種選擇!

它支援藍芽連線後直接用手錶講電話，等於把手機放在包包裡也能輕鬆通話，對於通勤或雙手不方便拿手機的時候，特別方便。

續航表現以它這麼薄的設計來說算不錯，日常使用大概五到七天沒問題，待機甚至能撐超過二十天，但如果你習慣長時間用它講電話，電量會掉得快一些。

手錶有 IP68 防水，日常洗手、淋雨完全不用擔心，不過官方還是提醒不建議長時間泡水或下水游泳。

錶殼是鋁合金搭配鋼化玻璃，看起來挺有質感，重量也不會太重，搭配不同材質的錶帶就能變換不同風格。





使用上，它能搭配 GloryFitPro 或 FANGU 的專屬 App，和 iOS、Android 都能相容，連線後除了通話，還能接收訊息通知、監測日常運動與健康數據。

價格落在兩千元以內，相對親民，對於想要體驗智慧手錶藍芽通話又不想花大錢的人來說，這款算是很實用的選擇。

不過要注意，通話品質還是會受到藍芽連線穩定度和環境影響，想要完全取代手機的話還是有差距，但日常用來接聽電話或臨時通話已經非常方便了。





另外內建AI語音助理，通過Ai語音助理完成指令操作，方便掌握手機功能，

此外還有藍芽音樂功能，一回家使用手錶藍芽，按一下輕鬆可以撥放手機音樂功能，非常的方便!

他也有連續的血氧監測，有全天血氧監測還有次的，讓自己更了解自己的身體，

整隻手表的介面是可以自訂的，相當的方便人性化，還有APP訊息提示，簡訊FB或來電等，都可以提示跳出來，相當精緻，手錶防水又防塵，真是不可多得的好錶!





且有多種錶帶可以更換，要更和錶帶時候可以拿去鐘錶行更換更為方便喔~

而且此錶具有十足的保固不用太擔心，這點讓我使用上變得更安心啦，





也可以當手電筒使用!





陪伴這段時間下來，我發現 梵固 FANGU® GPX1 OLED 極薄智慧手錶已經不只是配件，而是慢慢融入了我的生活節奏。

它的存在感不是那種誇張、張揚的，而是安靜卻可靠，讓我在每天的忙碌裡多了一份安心。





我特別欣賞它給我的，是一種「效率被提升」的感覺。

無論是小小的訊息提醒、臨時的通話接聽，甚至是走路時不經意抬腕看到步數累積，那些看似微不足道的瞬間，都讓日常變得更順手，也更有動力。

這種感受不是一眼就能看出的驚艷，而是細水長流般的貼心，讓人逐漸離不開。





所以如果要總結，我會說它不是最華麗的智慧手錶，但卻是最懂得陪伴生活的那種。

戴上它，不會覺得被科技綁架，反而更自在、更能掌控自己的節奏。對我而言，這就是「生活更有感控」的真實詮釋。























































































































































































































