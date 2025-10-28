梵固智慧手錶fanguFANGU® GPX1 OLED 極薄 值不值得？實戴後才知道的真心話

2025-10-28 13:32 cookie餅乾小姐


剛開始戴上梵固 FANGU GPX1 OLED 極薄智慧手錶時，第一個感覺就是它的輕薄感。


錶殼雖然有著金屬的質感，但厚度並不會讓手腕覺得負擔，再搭配上大尺寸的 OLED 螢幕，整體看起來比想像中更俐落。


螢幕的亮度和清晰度表現不錯，不管是日常滑動功能頁面，還是抬起手快速查看訊息，都能清楚地看到字體和圖示，對於需要在工作或外出時快速瞄一眼通知的人來說，算是蠻實用的設計。



使用一段時間後，覺得它在日常輔助上能帶來一些便利，例如手機訊息和電話都能及時提醒，不需要每次都拿起手機確認，這點在開會或搭車的時候特別有幫助。


運動模式和健康監測也都有，步數、心率、睡眠紀錄大致上能提供一個參考的數據，雖然不像專業醫療設備那麼精準，但對於平常關心自己作息或活動量的人來說，已經足夠。


續航方面，如果只是當作一般智慧手錶使用，一次充電大約可以維持五天左右，這樣的表現比起每天都要充電的裝置要輕鬆許多，不過如果經常用來接聽電話或長時間操作功能，電量的下降會快一點。



比較讓人需要注意的地方，大概就是它的防水性能雖然標示 IP68，但實際上還是比較適合日常防潑水或洗手使用，真的拿去游泳或長時間浸泡，可能就不太保險。


另外在功能操作上，雖然整體流暢度還算不錯，但偶爾切換功能過快時，會感覺有些微延遲，這算是可以接受的小缺點。



整體來說，GPX1 的使用感受還是偏向正面的。


它的外型有質感，螢幕顯示效果佳，常用的通知和運動監測功能表現到位，續航也不至於太頻繁充電。


如果你需要的是一款日常配戴、能幫助你管理訊息與生活節奏的智慧手錶，它的表現會讓人覺得物有所值；但如果你追求的是專業級的健康監控，或是更完整的系統整合，它就比較像是一款實用、耐看的生活輔助工具，而不是取代專業運動錶或高階品牌生態的產品。













FANGU梵固 GPX1 AMOLED



科技與美，俐落耀眼


規格說明




❗❗ 加購錶帶尺寸請選 2.2 cm



原廠配備矽膠錶帶、鋼錶帶、皮錶帶，若需其它材質款式，可至錶帶區加購。



其他細節


APP GloryFitPro


主控晶片 3085S


產品顏色 商務黑、魅力金、時尚銀


錶機尺寸 54 x 51.4 x7.3 mm


螢幕尺寸 直徑 1.75 英吋


可換錶帶 可


錶帶尺吋 2.2 cm (22mm)


原廠錶帶 矽膠 / 鋼 / 皮


錶殼材質 鋁合金


錶面玻璃 鋼化玻璃


重量 64 克(鋼錶帶)


內容物 主機、錶帶x3、原廠充電線、繁中說明書


續航時間 正常使用 5-7 天，待機 20 天+ (若長時間通話會減少續航)


防水性 IP 68


NCC認證 CCAP25LP0960T2 經國家許可


兼容系統 iOS 8.0 & Android 4.4 以上


















有質感的禮盒風格：不是那種廉價的白紙盒，而是有設計感，有手提袋、開窗設計之類的「包裝組合」。




視覺與展示兼具：開窗錶盒意味著當你打開外盒時，手錶的一部分可能就在視線範圍內，不必完全拆開就能看到錶面或部分外觀。




簡潔俐落、帶科技風：配色與印刷風格可能走低彩度、極簡線條為主，標誌 Logo 或型號印刷不會過度浮誇，使包裝整體看起來耐看又有現代感。




內部保護到位：考慮是電子裝置＋金屬件，塑膠內托或夾層，把手錶、錶帶、充電線等配件分隔開來，避免碰撞摩擦。




送禮感與品牌識別：因為他們有推出 “精品禮盒” 套件，代表他們希望包裝也能被當成整體體驗的一部份。包裝可能帶有品牌標誌、識別色、質感紙材與設計細節，讓人一拆包裝就能感覺到品牌在意那一刻。





























梵固智慧手錶 FANGU® GPX1 OLED 極薄的外包裝設計給人的第一印象是偏向簡潔、俐落又有點科技感的風格。

7.3超薄機身、高強度玻璃鏡面、時尚簡約錶帶!

整體的盒身線條乾淨，不會出現太多複雜的裝飾，主視覺以錶款本身為核心，把手錶的極薄特色直接呈現出來。顏色選擇上偏向沉穩，通常會走單色系，讓人一看就知道它不是花俏路線，而是想凸顯質感與專業感。

打開盒子時，手錶本體會被穩穩地固定在中央位置，周圍則是以緩衝材質妥善包覆，保護效果相當不錯。

配件像是2條不同風格的錶帶、充電線和使用說明書，收納得很整齊，各自有專屬的位置，拿取起來順手，也不會顯得凌亂。

這種設計方式在細節上傳達出一種用心感，就像是買的不只是手錶，而是一個完整的配件組合。

整體來說，它的包裝沒有誇張的亮面或華麗的圖樣，而是透過低調的設計凸顯專業感和高級感。

當你把它拆開時，會覺得這是一個有儀式感的過程，像是慢慢打開一件專屬的精品，而不只是單純的一個電子產品。







這隻手錶要搭配app一起使用喔!






































充電的部分使用吸磁的方式充電，需要細心點~








這畫面在錶上代表正在充電~~



梵固智慧手錶 FANGU® GPX1 OLED 極薄的外型設計走的是極簡又帶點精緻感的路線，第一眼看過去，整個錶身因為採用了全金屬機身，質感明顯比一般塑膠或合金手錶更有份量，再加上鋼化玻璃的錶面處理，不只是耐刮，反光時還帶出一種細緻的光澤感。

OLED 螢幕讓整個介面顯得更通透，黑色深邃，對比鮮明，開啟錶盤時會有一種沉穩又現代的氛圍。

它最大的特色之一就是「極薄」設計，戴在手上不像一般智慧錶那麼厚重，重量雖然搭配鋼錶帶時大約六十多克，但因為錶身線條修長，實際配戴時並不會覺得笨重，反而很貼合手腕。

原廠還隨機附上三款錶帶，等於是一支錶可以變換不同風格，無論是搭配正裝、運動服或休閒穿搭，都能找到合適的樣子。

整體的美感不只是停留在外觀，它在設計上也兼顧了實用性。

續航力表現比想像中來得出色，正常使用大概五到七天，待機甚至可以超過二十天，這對於不喜歡頻繁充電的人來說是很加分的地方。

加上支援藍牙通話與多種運動、健康功能，讓它不只是一個裝飾品，而是能跟日常生活緊密結合的工具。

若是以日常通勤、休閒穿搭與一般健康監測來說，這支手錶的極薄設計與精緻金屬質感，已經足夠讓人覺得它不只是智慧手錶，更像是一件能融入生活的配件。


梵固 FANGU® GPX1 OLED 極薄智慧手錶的藍芽通話功能，是它最吸引人的亮點之一。





這款手錶的外觀走極薄路線，錶身只有 7.3mm 左右，戴在手上不會覺得笨重，反而有種輕盈感。


搭配 OLED 顯示螢幕，1.75吋螢幕畫面細緻清晰，黑色背景的對比度特別高，看時間或訊息提醒都很舒服。


可以DIY設計自己的錶面，有多種表面可套用，真的非常漂亮的圖案也有動態的，多種選擇!


它支援藍芽連線後直接用手錶講電話，等於把手機放在包包裡也能輕鬆通話，對於通勤或雙手不方便拿手機的時候，特別方便。


續航表現以它這麼薄的設計來說算不錯，日常使用大概五到七天沒問題，待機甚至能撐超過二十天，但如果你習慣長時間用它講電話，電量會掉得快一些。


手錶有 IP68 防水，日常洗手、淋雨完全不用擔心，不過官方還是提醒不建議長時間泡水或下水游泳。


錶殼是鋁合金搭配鋼化玻璃，看起來挺有質感，重量也不會太重，搭配不同材質的錶帶就能變換不同風格。



使用上，它能搭配 GloryFitPro 或 FANGU 的專屬 App，和 iOS、Android 都能相容，連線後除了通話，還能接收訊息通知、監測日常運動與健康數據。


價格落在兩千元以內，相對親民，對於想要體驗智慧手錶藍芽通話又不想花大錢的人來說，這款算是很實用的選擇。


不過要注意，通話品質還是會受到藍芽連線穩定度和環境影響，想要完全取代手機的話還是有差距，但日常用來接聽電話或臨時通話已經非常方便了。



另外內建AI語音助理，通過Ai語音助理完成指令操作，方便掌握手機功能，


此外還有藍芽音樂功能，一回家使用手錶藍芽，按一下輕鬆可以撥放手機音樂功能，非常的方便!


他也有連續的血氧監測，有全天血氧監測還有次的，讓自己更了解自己的身體，


整隻手表的介面是可以自訂的，相當的方便人性化，還有APP訊息提示，簡訊FB或來電等，都可以提示跳出來，相當精緻，手錶防水又防塵，真是不可多得的好錶!




且有多種錶帶可以更換，要更和錶帶時候可以拿去鐘錶行更換更為方便喔~


而且此錶具有十足的保固不用太擔心，這點讓我使用上變得更安心啦，



也可以當手電筒使用!




陪伴這段時間下來，我發現 梵固 FANGU® GPX1 OLED 極薄智慧手錶已經不只是配件，而是慢慢融入了我的生活節奏。


它的存在感不是那種誇張、張揚的，而是安靜卻可靠，讓我在每天的忙碌裡多了一份安心。



我特別欣賞它給我的，是一種「效率被提升」的感覺。


無論是小小的訊息提醒、臨時的通話接聽，甚至是走路時不經意抬腕看到步數累積，那些看似微不足道的瞬間，都讓日常變得更順手，也更有動力。


這種感受不是一眼就能看出的驚艷，而是細水長流般的貼心，讓人逐漸離不開。



所以如果要總結，我會說它不是最華麗的智慧手錶，但卻是最懂得陪伴生活的那種。


戴上它，不會覺得被科技綁架，反而更自在、更能掌控自己的節奏。對我而言，這就是「生活更有感控」的真實詮釋。





























































cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#開箱 #配件 #金屬 #好物推薦 #智慧手錶

熱門文章

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
往下滑看更多精彩文章
《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

編輯推薦

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

熱門文章

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
往下滑看更多精彩文章
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

編輯推薦

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#咖啡 #中風 #香氣 #雨鞋 #吹風機

熱門文章

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
往下滑看更多精彩文章
曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

2025-10-22 11:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

在一連串「閃兵風波」引起社會熱議之際，演藝圈中也有不少藝人曾以「最硬派兵役經歷」樹立榜樣。動力火車成員顏志琳，便是其中的代表人物，他曾在國軍最神秘的菁英部隊「涼山特勤隊」服役，這支部隊素有「三棲魔鬼特戰」之稱，不僅訓練強度驚人，更是國軍唯一同時具備陸、海、空作戰能力的部隊。顏志琳不僅憑超強體能破格入隊，還曾是跳傘訓練時「第一個跳出機門」的勇士。

多年後回顧這段軍旅生涯，顏志琳笑說那是一段「用命換來的訓練」，卻也讓他養成堅毅不拔的性格，堪稱「藝人兵役天花板」。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

動力火車成員顏志琳曾在我國陸軍中極為神秘且精銳的「涼山特勤隊」服役，被網友譽為「藝人兵役天花板」。

他在節目與自傳中分享過當兵經歷，透露原本因身高不夠，且該隊要求極嚴，但因自身體能優異，最後破例進入此隊，此外他還笑稱自己是跳傘時第一個跳出機門的，傘訓共跳了六七次，卻也有同梯戰友因跳傘操作失誤而意外殉職，訓練過程的嚴苛與風險可見一斑。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

涼山特勤隊全名為陸軍航空特戰指揮部高空特種勤務中隊，成立於1980年，是國軍唯一具備陸海空三棲作戰能力的部隊，因此訓練嚴格，隊員必須每天完成高強度的體能訓練，包括從3000公尺至2萬公尺遞增的跑步距離，以及障礙賽、武裝跑3公里頂多12分鐘完成等極限體能測試。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

訓練中還有名為「地獄週」的六天五夜期末測驗，隊員每天睡眠僅有一小時且必須完成各種極限考驗。

此外，射擊能力也要求極高，且狙擊手訓練更是精益求精，背負沉重裝備在深山作戰滲透、隱伏與斬首任務，展現堅忍與決心。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

「涼山特勤隊」在軍中有「涼山鬼」的稱號，象徵隊員如幽靈般行動迅捷、神出鬼沒。顏志琳退伍後仍保持著當年的自律與體能，他笑說：「那時候練的不是肌肉，是意志力。」

如今回首，那段艱苦的經歷成為他生命中最重要的一堂課，也讓外界更加佩服他不只是搖滾歌手，更是「真男人」的代表。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#藝人 #分享 #穿搭 #閃兵 #演藝圈 #顏志琳 #涼山特勤隊

熱門文章

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
往下滑看更多精彩文章
💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

2025-10-15 20:00 廖嘉紅

👩‍🦳「反正錢都給孩子，我不要繼承啦～」黃太太一邊簽名，一邊覺得自己是全天下最乾脆的女人。沒爭財產、沒吵架，一句話解決~帥！直到專家幫她試算遺產稅，她的臉瞬間垮了。「蛤？為什麼我拋棄繼承後，遺產稅變多了五十幾萬？！」



💣真相比八點檔還扯

因為那一紙「#拋棄繼承」，她不只把先生的遺產讓給子女，還一起放棄了「553萬」的配偶扣除額。對，553萬。直接被國稅局刪掉。你以為是在幫孩子，結果是幫政府多繳一筆稅。這才叫真心換絕情。


🔍 為什麼會這樣？

財政部規定得很清楚（《遺產及贈與稅法》第17條）：

👉 配偶可以扣553萬，

👉 每個子女可以扣56萬。

但是⚠️ #拋棄繼承者不得享有扣除額！

而且如果整個第一順位（例如子女）都拋棄，就算孫子接手繼承，扣除額還是只能算原本那幾個人的名額。你拋棄的，不只是財產，還有整個家的「節稅防線」。


 📊 三種常見繼承狀況，算給你看

🧩 一、#代位繼承

長子早於被繼承人阿公過世，由長子的２個女兒代位繼承，再加上被繼承人次子與三子，一共四人。

📌 扣除額：每人56萬元 × 4人 = 224萬元。

👉 因為代位繼承人「補上爸爸的位置」，國稅局視為同一順位繼承人，每人都能單獨享有扣除額。


⚖️ 二、拋棄繼承

三個兒子都拋棄，改由六位孫子女繼承。這樣做，並不會因為繼承人由3人增加為6人， #遺產稅扣除額 增加。

📌 扣除額：仍以原本三位兒子的名額計算 → 56萬元 × 3人 = 168萬元。

👉 注意！雖然孫輩變多，但因為「上層的繼承人自願放棄」，名額不會增加。


💔 三、配偶拋棄繼承

配偶放棄，改由三名子女繼承。

📌 扣除額：56萬元 × 3人 = 168萬元。

⚠️ 關鍵是：配偶的553萬元扣除額會一併消失！

少掉553萬免稅額，等於自動讓國稅局多收一筆 #遺產稅。


💬 R姐提醒：

很多人拋棄繼承以為是在「幫家人省麻煩」，

其實是在「幫政府多收稅」。

如果你真的想讓財產留給孩子，先讓自己形式繼承少一點、再規劃信託或贈與，才是合法又聰明的做法。

「節稅不是少做，而是要做對。讓愛不傷人，讓財富有溫度。」 💙

你身邊也有長輩為了「省麻煩」拋棄繼承嗎？

標記他們看這篇，少掉553萬真的太冤，你同意嗎？

🍀更多第一手訊息，不漏接，請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟 🍀《不動產與保險稅務傳承》想要安心持有、買賣、傳承，找Ｒ姐！預約諮詢連結在留言處 請加 https://lin.ee/uTP2T7Z 來源:

https://www.facebook.com/share/p/16yyPSh4Ek/

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#財富 #遺產稅 #遺產繼承

熱門文章

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
往下滑看更多精彩文章
2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2025-10-13 12:53 女子漾／編輯ANDREA

2026年（民國115年）即將迎來超級幸福的假期安排，讓勞工朋友看到行事曆就忍不住發出「老闆哭」的感嘆，最令人期待的春節假期長達9天，從2月14日（星期六）起一路放到2月22日（星期日），整整9天連假，長假輕鬆好安排，而2026最重磅的新改變是行政院人事總處宣布，全面取消補班日，未來只補假不補班，代表大家不必再擔心調休加班的煩惱，假期規劃更加彈性且安心。

2026年春節9天長假

春節假期自2月14日週六開始，02/14-02/15為例假日，2月16日（除夕）算是春節連假首日，2月17日至2月22日（初一到初六）皆為國定假日，假期一路綿延到周日，整整九天假期，不僅是最適合返回故鄉與家人團聚的時刻，也是出國旅遊的絕佳機會。

補班日全面取消，假期更純粹

過去常見因補班日調整導致週末工作變身補班，讓不少人困擾。行政院2025年6月公告明確指出，從2026年起不再安排補班日，遇國定假日碰上週六、週日，會改為補假，但不調整工作日上班，讓假期更完整且易於規劃，勞工及企業都能受益。

一年9大連假全盤點

2026年國定假日規劃共計9大連假，除了春節長達9天外，還包括：

•2月28日和平紀念日連假 (2/27~3/1，3天)

•4月兒童節及清明節連假 (4/3~4/6，4天)

•5月勞動節連假 (5/1~5/3，3天)

•6月端午節連假 (6/19~6/21，3天)

•9月中秋節教師節連假 (9/25~9/28，4天)

•10月國慶日連假 (10/9~10/11，3天)

•10月底光復節連假 (10/24~10/26，3天)

•12月底行憲紀念日連假 (12/25~12/27，3天)

全年總放假日數達120天，讓大家有充足時間安排旅遊、休閒或充電，工作與生活平衡更自然。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#國旅 #加班 #教師節 #中秋節 #連假出遊 #2026年 #2026假期 #2026放假

熱門文章

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

最新文章

JBL 推出新一代 Bar 系列，帶來真正沉浸式的娛樂體驗 將電影院級的感官享受帶回家中，體驗 JBL 迄今為止最具臨場感、效能最強的 Soundbar 系列

JBL 推出新一代 Bar 系列，帶來真正沉浸式的娛樂體驗 將電影院級的感官享受帶回家中，體驗 JBL 迄今為止最具臨場感、效能最強的 Soundbar 系列

#AI #串流 #電視

新頭條Thehubnews 2025.10.28 6
《數碼寶貝動畫25週年紀念展》6大亮點搶先看！1:1亞古獸登場、神聖計畫設計稿首次曝光　重返那年夏天的冒險羈絆！

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》6大亮點搶先看！1:1亞古獸登場、神聖計畫設計稿首次曝光　重返那年夏天的冒險羈絆！

#年紀 #夏天 #台北 #周邊 #拍照打卡

女子漾／編輯王廷羽 2025.10.28 5
日本豐葉蘋果攜手家樂福熱鬧舉辦「蘋安祈福祭」 限量禮盒超搶手 送暖台灣為花蓮祈福 青森廣田神社跨海來台獻舞祈願「蘋」安

日本豐葉蘋果攜手家樂福熱鬧舉辦「蘋安祈福祭」 限量禮盒超搶手 送暖台灣為花蓮祈福 青森廣田神社跨海來台獻舞祈願「蘋」安

#禮盒 #人氣 #花蓮

miyakemi 2025.10.28 6
梵固智慧手錶fanguFANGU® GPX1 OLED 極薄 值不值得？實戴後才知道的真心話

梵固智慧手錶fanguFANGU® GPX1 OLED 極薄 值不值得？實戴後才知道的真心話

#好物推薦 #智慧手錶 #開箱 #配件 #金屬

cookie餅乾小姐 2025.10.28 8
Miffy萌翻CASETiFY！70週年限量聯名登場　信封客製化手機殼太療癒！

Miffy萌翻CASETiFY！70週年限量聯名登場　信封客製化手機殼太療癒！

#CASETiFY #時尚 #配件 #開賣 #粉絲

女子漾／編輯王廷羽 2025.10.28 20
動漫迷快衝！全台3大動漫快閃懶人包　《藍色監獄》《防風少年》《排球少年》朝聖地圖一次看

動漫迷快衝！全台3大動漫快閃懶人包　《藍色監獄》《防風少年》《排球少年》朝聖地圖一次看

#動漫 #排球少年 #周邊 #防風少年 #懶人包

女子漾／編輯王廷羽 2025.10.28 9
年底衝刺月！11月誰最有錢？「3星座」偏財、正財全到手

年底衝刺月！11月誰最有錢？「3星座」偏財、正財全到手

#巨蟹座 #牡羊座 #天秤座 #財富 #財神 #星座運勢

女子漾／編輯張念慈 2025.10.28 176
限定款聖誕樹牙膏引發網友熱議 萌娃直男舉動笑翻全網！

限定款聖誕樹牙膏引發網友熱議 萌娃直男舉動笑翻全網！

#聖誕節 #媽媽 #分享 #老師

享民頭條 2025.10.28 17
台劇《人浮於愛》掀熱議！邵雨薇撩楊祐寧火花失控　8大亮點＋人物介紹全解析

台劇《人浮於愛》掀熱議！邵雨薇撩楊祐寧火花失控　8大亮點＋人物介紹全解析

#邵雨薇 #楊祐寧 #宋芸樺 #簡嫚書 #范少勳 #人浮於愛

女子漾／編輯周意軒 2025.10.28 57
恭喜樂天桃猿奪 2025 台灣大賽冠軍！中華職棒頒獎典禮售票時間、票價、座位圖、直播線上看整理

恭喜樂天桃猿奪 2025 台灣大賽冠軍！中華職棒頒獎典禮售票時間、票價、座位圖、直播線上看整理

#棒球 #台灣棒球 #頒獎典禮 #票價 #高雄萬豪

銀杏樹 2025.10.28 22
18+