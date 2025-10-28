《數碼寶貝動畫25週年紀念展》6大亮點搶先看！1:1亞古獸登場、神聖計畫設計稿首次曝光　重返那年夏天的冒險羈絆！

6大亮點搶先看！《數碼寶貝動畫25週年紀念展》1:1亞古獸登場、神聖計畫設計稿首次曝光 重返那年夏天的冒險羈絆！圖片來源： INCUBASE Studio 提供

「進化吧！亞古獸！」的呼喊聲、〈Butter-Fly〉的旋律，將在今日正式回到我們的生活！《數碼寶貝動畫 25 週年紀念展》於 10 月 25 日在台北三創生活園區 1F 盛大揭幕，帶領粉絲穿越時光，重返 1999 年的數碼世界，瞬間把大家帶回那個充滿友情與羈絆的夏天。今天女子漾整理《數碼寶貝動畫 25 週年紀念展》六大看點，不僅集結經典動畫場景與珍藏資料，更打造出震撼的拍照打卡區與限定周邊專區。

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》看點1.劇本、分鏡稿與珍貴原型設計稿完整公開

粉絲引頸期盼的「神聖計畫」原型設計稿與珍貴設定資料，正式在展覽中公開亮相。展區中特別設置的展示櫃，細心陳列了罕見的製作手稿與神聖計畫的設定稿，每一頁都記錄著動畫誕生的歷程。這些鮮少曝光的珍貴資料，包含了角色設定圖、分鏡稿以及設計過程中的第一手紀錄，完整展現數碼寶貝誕生的幕後軌跡。

特別展出珍貴劇本、分鏡稿、角色設定與場景設計圖，讓觀眾近距離感受 25 年來跨世代經典動畫的源起與進化軌跡。

粉絲們能近距離看到創作者當年留下的筆觸與細節，體會每一筆線稿、每一個構圖背後投注的心血。看著動畫製作的歷史檔案，不僅象徵著《數碼寶貝》的起點，更讓人彷彿回到 25 年前，所謂「數碼世界」被構築的瞬間。

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》看點2. 1：1 亞古獸與巨型奧米加獸模型

展場最受矚目的拍照區，非亞古獸與奧米加獸莫屬！1：1 打造的亞古獸模型率先登場，等比例就像是真的亞古獸出現在眼前隨時等著和粉絲互動。而在展場裡還有另外一個不可忽視的存在，巨型奧米加獸的霸氣身影矗立鎮場，氣勢磅礡，成為所有目光的聚焦所在。

展覽特別打造 1：1 等比例亞古獸模型，同時巨型奧米加獸霸氣鎮場，成為展覽最受矚目的核心焦點。

從細節精雕到整體呈現，這兩大「必拍巨星」不只是展覽中既親近又震撼的數碼寶貝，更是粉絲心中最經典的象徵。當觀眾走進展場，勢必會第一時間舉起手機，將這份跨越 25 年的感動，化作獨一無二的合影記憶。

展覽特別打造 1：1 等比例亞古獸模型，同時巨型奧米加獸霸氣鎮場，成為展覽最受矚目的核心焦點。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》看點3. 經典場景感動重現 × 25 週年特別影像公開

為紀念25週年，本次展覽特別製作限定紀念影片，僅於現場播放。影片以全新視角回顧《數碼寶貝》誕生至今的故事，象徵創作者與粉絲25年間的深厚情感連結。展區同時重現多個經典場景，從太一與滾球獸初遇到電車上的感動橋段，每個細節都精準還原。橫跨25年的動畫年表也同步登場，讓觀眾按時間軸回顧系列進化歷程，感受與數碼世界共同成長的青春記憶。

經典場景感動重現！從孩子們與夥伴初次相遇到令人難忘的電車橋段，同時規劃了跨越 25年的完整動畫年表，帶領粉絲再次感受專屬於數碼世界的熱血與感動。

經典場景感動重現！從孩子們與夥伴初次相遇到令人難忘的電車橋段，同時規劃了跨越 25年的完整動畫年表，帶領粉絲再次感受專屬於數碼世界的熱血與感動。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》看點4. 豪華周邊專區

自消息公布以來，周邊專區成為粉絲最期待的亮點之一。展覽集結日本巡迴熱賣款與台灣限定設計，從角色透卡、復刻徽章到絨毛玩偶、壓克力吊飾，琳瑯滿目。戶外快閃商店免費開放，販售限定插畫、文具與生活小物，讓粉絲能將回憶收藏帶回家。

造型吊飾、復刻版徽章、絨毛玩偶到人氣角色壓克力吊牌，琳瑯滿目的商品一次排開，滿足粉絲的收藏慾望。

造型吊飾、復刻版徽章、絨毛玩偶到人氣角色壓克力吊牌，琳瑯滿目的商品一次排開，滿足粉絲的收藏慾望。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

造型吊飾、復刻版徽章、絨毛玩偶到人氣角色壓克力吊牌，琳瑯滿目的商品一次排開，滿足粉絲的收藏慾望。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

造型吊飾、復刻版徽章、絨毛玩偶到人氣角色壓克力吊牌，琳瑯滿目的商品一次排開，滿足粉絲的收藏慾望。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》看點5. 台灣限定收藏票券 x 入場禮透卡

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》特別推出「台灣限定收藏級票券」，以卡牌造型設計，每款皆對應不同角色，具收藏價值與紀念意義。凡現場購票入場，即可獲得限量角色透卡（共8款隨機贈送），質感滿分。三創會員還能享票價9折優惠，用最划算的方式入場，一次擁有滿滿數碼寶貝情懷。

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》看點6. 現場互動任務滿滿，集章闖關留下專屬冒險紀錄

展覽中還特別規劃了多種互動任務，讓觀眾在參觀展覽的同時，也能參與專屬挑戰。完成數碼問卷的觀眾，可獲得限定貼紙作為紀念；找到展覽每一區中各個數碼寶貝印章，將他們集滿的瞬間，觀眾手中的集章紙也變成為一份獨一無二的冒險紀錄。