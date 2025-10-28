《數碼寶貝動畫25週年紀念展》6大亮點搶先看！1:1亞古獸登場、神聖計畫設計稿首次曝光　重返那年夏天的冒險羈絆！

2025-10-28 13:55 女子漾／編輯王廷羽
6大亮點搶先看！《數碼寶貝動畫25週年紀念展》1:1亞古獸登場、神聖計畫設計稿首次曝光　重返那年夏天的冒險羈絆！圖片來源： INCUBASE Studio 提供
6大亮點搶先看！《數碼寶貝動畫25週年紀念展》1:1亞古獸登場、神聖計畫設計稿首次曝光　重返那年夏天的冒險羈絆！圖片來源： INCUBASE Studio 提供

「進化吧！亞古獸！」的呼喊聲、〈Butter-Fly〉的旋律，將在今日正式回到我們的生活！《數碼寶貝動畫 25 週年紀念展》於 10 月 25 日在台北三創生活園區 1F 盛大揭幕，帶領粉絲穿越時光，重返 1999 年的數碼世界，瞬間把大家帶回那個充滿友情與羈絆的夏天。今天女子漾整理《數碼寶貝動畫 25 週年紀念展》六大看點，不僅集結經典動畫場景與珍藏資料，更打造出震撼的拍照打卡區與限定周邊專區。

圖片來源： INCUBASE Studio 提供
圖片來源： INCUBASE Studio 提供

圖片來源： INCUBASE Studio 提供
圖片來源： INCUBASE Studio 提供

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》看點1.劇本、分鏡稿與珍貴原型設計稿完整公開

粉絲引頸期盼的「神聖計畫」原型設計稿與珍貴設定資料，正式在展覽中公開亮相。展區中特別設置的展示櫃，細心陳列了罕見的製作手稿與神聖計畫的設定稿，每一頁都記錄著動畫誕生的歷程。這些鮮少曝光的珍貴資料，包含了角色設定圖、分鏡稿以及設計過程中的第一手紀錄，完整展現數碼寶貝誕生的幕後軌跡。

特別展出珍貴劇本、分鏡稿、角色設定與場景設計圖，讓觀眾近距離感受 25 年來跨世代經典動畫的源起與進化軌跡。圖片來源： INCUBASE Studio 提供
特別展出珍貴劇本、分鏡稿、角色設定與場景設計圖，讓觀眾近距離感受 25 年來跨世代經典動畫的源起與進化軌跡。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

粉絲們能近距離看到創作者當年留下的筆觸與細節，體會每一筆線稿、每一個構圖背後投注的心血。看著動畫製作的歷史檔案，不僅象徵著《數碼寶貝》的起點，更讓人彷彿回到 25 年前，所謂「數碼世界」被構築的瞬間。

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》看點2. 1：1 亞古獸與巨型奧米加獸模型

展場最受矚目的拍照區，非亞古獸與奧米加獸莫屬！1：1 打造的亞古獸模型率先登場，等比例就像是真的亞古獸出現在眼前隨時等著和粉絲互動。而在展場裡還有另外一個不可忽視的存在，巨型奧米加獸的霸氣身影矗立鎮場，氣勢磅礡，成為所有目光的聚焦所在。

展覽特別打造 1：1 等比例亞古獸模型，同時巨型奧米加獸霸氣鎮場，成為展覽最受矚目的核心焦點。圖片來源： INCUBASE Studio 提供
展覽特別打造 1：1 等比例亞古獸模型，同時巨型奧米加獸霸氣鎮場，成為展覽最受矚目的核心焦點。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

從細節精雕到整體呈現，這兩大「必拍巨星」不只是展覽中既親近又震撼的數碼寶貝，更是粉絲心中最經典的象徵。當觀眾走進展場，勢必會第一時間舉起手機，將這份跨越 25 年的感動，化作獨一無二的合影記憶。

展覽特別打造 1：1 等比例亞古獸模型，同時巨型奧米加獸霸氣鎮場，成為展覽最受矚目的核心焦點。圖片來源： INCUBASE Studio 提供
展覽特別打造 1：1 等比例亞古獸模型，同時巨型奧米加獸霸氣鎮場，成為展覽最受矚目的核心焦點。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》看點3. 經典場景感動重現 × 25 週年特別影像公開

為紀念25週年，本次展覽特別製作限定紀念影片，僅於現場播放。影片以全新視角回顧《數碼寶貝》誕生至今的故事，象徵創作者與粉絲25年間的深厚情感連結。展區同時重現多個經典場景，從太一與滾球獸初遇到電車上的感動橋段，每個細節都精準還原。橫跨25年的動畫年表也同步登場，讓觀眾按時間軸回顧系列進化歷程，感受與數碼世界共同成長的青春記憶。

經典場景感動重現！從孩子們與夥伴初次相遇到令人難忘的電車橋段，同時規劃了跨越 25年的完整動畫年表，帶領粉絲再次感受專屬於數碼世界的熱血與感動。圖片來源： INCUBASE Studio 提供
經典場景感動重現！從孩子們與夥伴初次相遇到令人難忘的電車橋段，同時規劃了跨越 25年的完整動畫年表，帶領粉絲再次感受專屬於數碼世界的熱血與感動。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

經典場景感動重現！從孩子們與夥伴初次相遇到令人難忘的電車橋段，同時規劃了跨越 25年的完整動畫年表，帶領粉絲再次感受專屬於數碼世界的熱血與感動。圖片來源： INCUBASE Studio 提供
經典場景感動重現！從孩子們與夥伴初次相遇到令人難忘的電車橋段，同時規劃了跨越 25年的完整動畫年表，帶領粉絲再次感受專屬於數碼世界的熱血與感動。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》看點4. 豪華周邊專區

自消息公布以來，周邊專區成為粉絲最期待的亮點之一。展覽集結日本巡迴熱賣款與台灣限定設計，從角色透卡、復刻徽章到絨毛玩偶、壓克力吊飾，琳瑯滿目。戶外快閃商店免費開放，販售限定插畫、文具與生活小物，讓粉絲能將回憶收藏帶回家。

造型吊飾、復刻版徽章、絨毛玩偶到人氣角色壓克力吊牌，琳瑯滿目的商品一次排開，滿足粉絲的收藏慾望。圖片來源： INCUBASE Studio 提供
造型吊飾、復刻版徽章、絨毛玩偶到人氣角色壓克力吊牌，琳瑯滿目的商品一次排開，滿足粉絲的收藏慾望。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

造型吊飾、復刻版徽章、絨毛玩偶到人氣角色壓克力吊牌，琳瑯滿目的商品一次排開，滿足粉絲的收藏慾望。圖片來源： INCUBASE Studio 提供
造型吊飾、復刻版徽章、絨毛玩偶到人氣角色壓克力吊牌，琳瑯滿目的商品一次排開，滿足粉絲的收藏慾望。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

造型吊飾、復刻版徽章、絨毛玩偶到人氣角色壓克力吊牌，琳瑯滿目的商品一次排開，滿足粉絲的收藏慾望。圖片來源： INCUBASE Studio 提供
造型吊飾、復刻版徽章、絨毛玩偶到人氣角色壓克力吊牌，琳瑯滿目的商品一次排開，滿足粉絲的收藏慾望。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

造型吊飾、復刻版徽章、絨毛玩偶到人氣角色壓克力吊牌，琳瑯滿目的商品一次排開，滿足粉絲的收藏慾望。圖片來源： INCUBASE Studio 提供
造型吊飾、復刻版徽章、絨毛玩偶到人氣角色壓克力吊牌，琳瑯滿目的商品一次排開，滿足粉絲的收藏慾望。圖片來源： INCUBASE Studio 提供

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》看點5. 台灣限定收藏票券 x 入場禮透卡

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》特別推出「台灣限定收藏級票券」，以卡牌造型設計，每款皆對應不同角色，具收藏價值與紀念意義。凡現場購票入場，即可獲得限量角色透卡（共8款隨機贈送），質感滿分。三創會員還能享票價9折優惠，用最划算的方式入場，一次擁有滿滿數碼寶貝情懷。

《數碼寶貝動畫25週年紀念展》看點6. 現場互動任務滿滿，集章闖關留下專屬冒險紀錄

展覽中還特別規劃了多種互動任務，讓觀眾在參觀展覽的同時，也能參與專屬挑戰。完成數碼問卷的觀眾，可獲得限定貼紙作為紀念；找到展覽每一區中各個數碼寶貝印章，將他們集滿的瞬間，觀眾手中的集章紙也變成為一份獨一無二的冒險紀錄。

#年紀 #夏天 #台北 #周邊 #拍照打卡

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

#咖啡 #中風 #香氣 #雨鞋 #吹風機

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

2025-10-22 11:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

在一連串「閃兵風波」引起社會熱議之際，演藝圈中也有不少藝人曾以「最硬派兵役經歷」樹立榜樣。動力火車成員顏志琳，便是其中的代表人物，他曾在國軍最神秘的菁英部隊「涼山特勤隊」服役，這支部隊素有「三棲魔鬼特戰」之稱，不僅訓練強度驚人，更是國軍唯一同時具備陸、海、空作戰能力的部隊。顏志琳不僅憑超強體能破格入隊，還曾是跳傘訓練時「第一個跳出機門」的勇士。

多年後回顧這段軍旅生涯，顏志琳笑說那是一段「用命換來的訓練」，卻也讓他養成堅毅不拔的性格，堪稱「藝人兵役天花板」。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

動力火車成員顏志琳曾在我國陸軍中極為神秘且精銳的「涼山特勤隊」服役，被網友譽為「藝人兵役天花板」。

他在節目與自傳中分享過當兵經歷，透露原本因身高不夠，且該隊要求極嚴，但因自身體能優異，最後破例進入此隊，此外他還笑稱自己是跳傘時第一個跳出機門的，傘訓共跳了六七次，卻也有同梯戰友因跳傘操作失誤而意外殉職，訓練過程的嚴苛與風險可見一斑。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

涼山特勤隊全名為陸軍航空特戰指揮部高空特種勤務中隊，成立於1980年，是國軍唯一具備陸海空三棲作戰能力的部隊，因此訓練嚴格，隊員必須每天完成高強度的體能訓練，包括從3000公尺至2萬公尺遞增的跑步距離，以及障礙賽、武裝跑3公里頂多12分鐘完成等極限體能測試。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

訓練中還有名為「地獄週」的六天五夜期末測驗，隊員每天睡眠僅有一小時且必須完成各種極限考驗。

此外，射擊能力也要求極高，且狙擊手訓練更是精益求精，背負沉重裝備在深山作戰滲透、隱伏與斬首任務，展現堅忍與決心。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

「涼山特勤隊」在軍中有「涼山鬼」的稱號，象徵隊員如幽靈般行動迅捷、神出鬼沒。顏志琳退伍後仍保持著當年的自律與體能，他笑說：「那時候練的不是肌肉，是意志力。」

如今回首，那段艱苦的經歷成為他生命中最重要的一堂課，也讓外界更加佩服他不只是搖滾歌手，更是「真男人」的代表。

#藝人 #分享 #穿搭 #閃兵 #演藝圈 #顏志琳 #涼山特勤隊

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

2025-10-15 20:00 廖嘉紅

👩‍🦳「反正錢都給孩子，我不要繼承啦～」黃太太一邊簽名，一邊覺得自己是全天下最乾脆的女人。沒爭財產、沒吵架，一句話解決~帥！直到專家幫她試算遺產稅，她的臉瞬間垮了。「蛤？為什麼我拋棄繼承後，遺產稅變多了五十幾萬？！」



💣真相比八點檔還扯

因為那一紙「#拋棄繼承」，她不只把先生的遺產讓給子女，還一起放棄了「553萬」的配偶扣除額。對，553萬。直接被國稅局刪掉。你以為是在幫孩子，結果是幫政府多繳一筆稅。這才叫真心換絕情。


🔍 為什麼會這樣？

財政部規定得很清楚（《遺產及贈與稅法》第17條）：

👉 配偶可以扣553萬，

👉 每個子女可以扣56萬。

但是⚠️ #拋棄繼承者不得享有扣除額！

而且如果整個第一順位（例如子女）都拋棄，就算孫子接手繼承，扣除額還是只能算原本那幾個人的名額。你拋棄的，不只是財產，還有整個家的「節稅防線」。


 📊 三種常見繼承狀況，算給你看

🧩 一、#代位繼承

長子早於被繼承人阿公過世，由長子的２個女兒代位繼承，再加上被繼承人次子與三子，一共四人。

📌 扣除額：每人56萬元 × 4人 = 224萬元。

👉 因為代位繼承人「補上爸爸的位置」，國稅局視為同一順位繼承人，每人都能單獨享有扣除額。


⚖️ 二、拋棄繼承

三個兒子都拋棄，改由六位孫子女繼承。這樣做，並不會因為繼承人由3人增加為6人， #遺產稅扣除額 增加。

📌 扣除額：仍以原本三位兒子的名額計算 → 56萬元 × 3人 = 168萬元。

👉 注意！雖然孫輩變多，但因為「上層的繼承人自願放棄」，名額不會增加。


💔 三、配偶拋棄繼承

配偶放棄，改由三名子女繼承。

📌 扣除額：56萬元 × 3人 = 168萬元。

⚠️ 關鍵是：配偶的553萬元扣除額會一併消失！

少掉553萬免稅額，等於自動讓國稅局多收一筆 #遺產稅。


💬 R姐提醒：

很多人拋棄繼承以為是在「幫家人省麻煩」，

其實是在「幫政府多收稅」。

如果你真的想讓財產留給孩子，先讓自己形式繼承少一點、再規劃信託或贈與，才是合法又聰明的做法。

「節稅不是少做，而是要做對。讓愛不傷人，讓財富有溫度。」 💙

你身邊也有長輩為了「省麻煩」拋棄繼承嗎？

標記他們看這篇，少掉553萬真的太冤，你同意嗎？

🍀更多第一手訊息，不漏接，請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟 🍀《不動產與保險稅務傳承》想要安心持有、買賣、傳承，找Ｒ姐！預約諮詢連結在留言處 請加 https://lin.ee/uTP2T7Z 來源:

https://www.facebook.com/share/p/16yyPSh4Ek/

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#財富 #遺產稅 #遺產繼承

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2025-10-13 12:53 女子漾／編輯ANDREA

2026年（民國115年）即將迎來超級幸福的假期安排，讓勞工朋友看到行事曆就忍不住發出「老闆哭」的感嘆，最令人期待的春節假期長達9天，從2月14日（星期六）起一路放到2月22日（星期日），整整9天連假，長假輕鬆好安排，而2026最重磅的新改變是行政院人事總處宣布，全面取消補班日，未來只補假不補班，代表大家不必再擔心調休加班的煩惱，假期規劃更加彈性且安心。

2026年春節9天長假

春節假期自2月14日週六開始，02/14-02/15為例假日，2月16日（除夕）算是春節連假首日，2月17日至2月22日（初一到初六）皆為國定假日，假期一路綿延到周日，整整九天假期，不僅是最適合返回故鄉與家人團聚的時刻，也是出國旅遊的絕佳機會。

補班日全面取消，假期更純粹

過去常見因補班日調整導致週末工作變身補班，讓不少人困擾。行政院2025年6月公告明確指出，從2026年起不再安排補班日，遇國定假日碰上週六、週日，會改為補假，但不調整工作日上班，讓假期更完整且易於規劃，勞工及企業都能受益。

一年9大連假全盤點

2026年國定假日規劃共計9大連假，除了春節長達9天外，還包括：

•2月28日和平紀念日連假 (2/27~3/1，3天)

•4月兒童節及清明節連假 (4/3~4/6，4天)

•5月勞動節連假 (5/1~5/3，3天)

•6月端午節連假 (6/19~6/21，3天)

•9月中秋節教師節連假 (9/25~9/28，4天)

•10月國慶日連假 (10/9~10/11，3天)

•10月底光復節連假 (10/24~10/26，3天)

•12月底行憲紀念日連假 (12/25~12/27，3天)

全年總放假日數達120天，讓大家有充足時間安排旅遊、休閒或充電，工作與生活平衡更自然。

#國旅 #加班 #教師節 #中秋節 #連假出遊 #2026年 #2026假期 #2026放假

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

18+