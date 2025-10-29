2025-10-29 08:52 女子漾／編輯周意軒
換季收納全攻略！IKEA、MUJI同步祭優惠，從家具到小物幫你整理全家
秋冬換季不只是衣櫃更新，更是檢視生活秩序的好時機。面對一年中最容易「爆衣櫃」的季節，IKEA與MUJI無印良品分別推出換季收納企劃與限時優惠，從家具、層架、推車到被毯收納盒，一次幫你解決「沒空間」「懶整理」的收納焦慮。今年雙11前夕，不妨趁著折扣季，替家裡也來場「斷捨離升級」計畫！
一、IKEA：雙11線上購物節開跑 10款換季好物輕鬆入手
IKEA雙11線上購物節於10/30至11/12登場，全站滿6,000元折600、滿11,000元折1,100。IKEA精選10款秋冬換季好物，從大件家具到湊單小物一次搞定。
推薦焦點：
FRIHETEN轉角沙發床附收納空間：沙發底部內藏儲物空間，能收納厚毯、靠枕，一拉變床超方便。
HAUGA滑門衣櫃：滑門設計節省空間，層架與吊掛可靈活調整，是秋冬衣物分類好幫手。
RÅDMANSÖ抽屜櫃：深棕胡桃木紋展現秋冬沉穩質感，六抽屜設計能收整季毛衣圍巾。
MYRULL萬用毯：100%羊毛柔軟保暖，隨手蓋上就能添暖氣氛。
PÄRKLA收納盒：摺疊設計、半透明外觀，讓換季衣物快速分類。
二、MUJI無印良品：掌握「三大收納重點」打造整潔空間
MUJI即日起至11/5推出限時優惠，購買指定家具與收納用品滿5,000元現折500元，並提供免費「家具配置諮詢服務」，幫助消費者規劃生活空間。
三大收納訣竅：集中收納、保留動線：利用自由組合層架或SUS層架系列，集中置於單側牆面，打造垂直收納區。
依材質分類：聚酯纖維麻收納箱適合收寢具、聚丙烯衣裝盒放衣物、不鏽鋼籃收廚房瓶罐、軟質聚乙烯盒適合兒童玩具。
提升收納彈性：SUS帆布籃推車與鋼製推車可移動收納，適合放化妝品、文具或雜物。
三、斷捨離＋補新物 換季就是生活煥然一新的契機
從IKEA到MUJI，今年的換季主題都指向「讓家更有彈性」。當收納不再只是收東西，而是重新梳理生活動線、找回空間秩序，整理也能成為一種療癒。趁著秋冬折扣季，用合理預算入手實用好物，讓家也一起迎來一個更舒適的季節。