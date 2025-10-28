2025-10-28 12:10 女子漾／編輯王廷羽
Miffy萌翻CASETiFY！70週年限量聯名登場 信封客製化手機殼太療癒！
風靡全球的白色小兔 Miffy（米飛）滿70歲啦！國際時尚配件品牌 CASETiFY 也趁著這個可愛里程碑，首度攜手 Miffy 推出限量聯名系列，將「文字、郵票、明信片」化作設計靈感，讓粉絲彷彿收到一封來自 Miffy 的甜蜜手寫信。這系列將於10月23日正式在 CASETiFY 台灣官網與 CASETiFY STUDiO 概念店開賣，喜歡米飛的你千萬別錯過！
由荷蘭藝術家迪克·布魯納（Dick Bruna）創作的 Miffy，自1955年誕生以來，陪伴全球無數人長大。這回 CASETiFY 將她的童趣魅力延伸至電子配件，推出超多令人融化的設計，像是以手寫信封為靈感的「Dear Miffy 信封客製化系列」，粉絲可在手機殼、AirPods 保護殼與卡夾上加上專屬文字，就像寄出一封只屬於你的 Miffy 情書。更有採用 Miffy 專屬字體的客製化手機殼，可選26款英文字母，讓你的手機化身最可愛的造型名片。
除了手機殼，CASETiFY 更推出完整周邊配件系列，包括AirPods、iPad、MacBook保護殼，還有MagSafe磁吸配件組，如無線充電器、Snappy™磁吸握架、磁吸卡夾等，全部都融入Miffy經典元素。而「Miffy 70週年限量吊飾」更是本次亮點之一，以經典白橘配色搭配專屬串珠，甜度直逼爆表，是粉絲與收藏家絕不能錯過的夢幻逸品。
