2025-10-28 10:57 銀杏樹
恭喜樂天桃猿奪 2025 台灣大賽冠軍！中華職棒頒獎典禮售票時間、票價、座位圖、直播線上看整理
眾所矚目的 2025 台灣大賽劃下句點，恭喜樂天桃猿奪下 2025 中華職棒總冠軍！賽事結束後也將迎來頒獎典禮，本文整理 2025 台灣大賽頒獎典禮相關資訊，包含售票時間、門票價格、座位圖，以及直播線上看平台，給球迷們參考！
恭喜樂天桃猿奪下 2025 中華職棒總冠軍！
2025 CPBL 台灣大賽畫下完美句點，恭喜樂天桃猿以 4-1 拿下中華職棒 36 年冠軍榮耀！這次是樂天桃猿隊史上第 8 次總冠軍，也是聯盟第二高記錄。
以下也整理本次賽事得獎的球員名單：
- 台灣大賽系列賽 MVP：樂天桃猿 威能帝
- 台灣大賽樂天桃猿 優秀球員：成晉
- 台灣大賽中信兄弟 優秀球員：韋禮加
- GAME5 單場最有價值球員：樂天桃猿 林泓育
2025 台灣大賽頒獎典禮：時間、地點
睽違 30 年，2025 台灣大賽頒獎典禮將在高雄舉行，場地規模全面升級，提供 816 席球迷座位，中華職棒誠摯邀請球迷共襄盛舉！以下是頒獎典禮時間、地點資訊：
2025 台灣大賽頒獎典禮：開賣時間、搶票連結
- 售票時間：10/28（二）中午 12 點起
- 購票連結：FunOne Tickets
頒獎典禮門票可在 FunOne Tickets 購買，付款方式可選信用卡或超商付款。
取票須前往全家便利商店，使用店內 FamiPort 機台列印取票繳費單。再持繳費單到同一門市櫃檯取票，每筆訂單須支付 $30 取票手續費，且不可跨店使用。
2025 台灣大賽頒獎典禮：門票價格
- 白金席：$1000
- 特等席：$800
- 一般席：$600
2025 台灣大賽頒獎典禮：座位圖
以下是這次中華職棒頒獎典禮的座位圖與門票價格：
2025 台灣大賽頒獎典禮：直播轉播線上看
無法前往頒獎典禮現場也沒關係，中華職棒也提供線上直播轉播平台，可以點選下方線上看連結，一起參與這場職棒年度盛事！
2025 台灣大賽頒獎典禮：其他注意事項
1. 本活動開放入場時間為 17:30-18:30，逾時將視現場活動狀況調整入場時間。
2. 球迷觀禮請由 8 樓球迷觀禮專屬入口排隊進場。
3. 進出場請配合工作人員指示，並禁止進入相關管制區域。
4. 入場時請出示門票，每張門票僅限一人使用，逾期作廢，恕不接受退換。
以上是 2025 台灣大賽頒獎典禮的相關資訊，再次恭喜樂天桃猿奪得 2025 中華職棒總冠軍！
【延伸閱讀】
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數