舒淇十年首度執導《女孩》！馮德倫一句短評被她吐槽

圖片來源：甲上娛樂 提供

歷經十年醞釀，舒淇終於交出她第一部導演長片《女孩》獲釜山國際影展「最佳導演獎」肯定後，她於（27）日與監製葉如芬、邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等主創現身台灣記者會，分享從資深演員走上導演之路的心境與挑戰，她笑言：「原來當導演時間永遠不夠用！」也坦承過程中哭了無數次，不只是為戲，也因為重新學習如何感受。

舒淇透露，《女孩》的故事早在十年前便開始構思，劇本完成、開機前都在保密狀態，「一路上最怕的就是自己做不到。」她將這段創作旅程形容為一場漫長的內心探索。

監製葉如芬見證舒淇從演員到導演的蛻變，也笑虧她是十足「工作狂」：「兩個月到處勘景都不喊累。」葉如芬更貼心替她準備一份「新導演教戰守則」作為實戰前的支援，「雖然她都懂，但要讓她知道，現場是我們一起上戰場。」

舒淇也於訪問中分享這三年演員到導演的心路歷程。她說，以前專注在角色表演，沒想到當導演時服裝、美術、場景樣樣都要管，還被葉如芬笑嗆：「你看你以前當演員多幸福！」她也認同：「演員會被情緒牽引，也很難抽離，各有辛苦。」

談及與眾多優秀演員合作，她不藏情緒直言自己「哭點超低」，常被演員們逼哭：「他們給我很多驚喜，我不只是導戲，也在重新學習怎麼感受情緒。」

而讓她最深刻的瞬間，是當葉如芬看完成片、淡淡地說出：「我們拍了一部還不錯的電影。」舒淇瞬間淚崩，「那一刻才知道終於可以放下。」外界好奇是否已著手下一部作品？她神秘回應：「確實有好幾個故事在進行中。」

至於另一半馮德倫，她笑說完全沒去向老公取經，因為兩人創作類型不同，拍完才讓他觀看，馮德倫給出中肯評語：「滿看得下去。」舒淇則調皮回嘴：「你不懂啦！」夫妻間的默默互挺，是她不言說卻堅定的底氣，她表示兩人生活少聊工作，「但他不問，就是最好的支持。」

邱澤在片中飾演一名被生活壓垮、情緒失控的「男人」，他表示一開始拿到劇本時被細節所驚艷：「導演文筆真的很好，可以從她寫的劇本裡感受到季節溫度、空氣濕度等，一看劇本就非常入戲。」在片中表現被形容是「從來沒看過的邱澤」，舒淇透露邱澤花了很多時間熟悉場景，整個人狀態更是全心投入，「在現場看到他就已經是百分之兩百的入戲！」

《女孩》劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻 飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗，直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤 飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88 飾）的過往創傷：當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。《女孩》由華文創股份有限公司製作，將於10月31日在台搶先全亞洲上映，舒淇說，這部片是一封寫給所有女性的信：「希望每個女孩，都能找到自己。」