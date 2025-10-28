搭飛機靠窗vs.靠走道？老司機都挑這一排 「最強位置」關鍵原因曝光。圖片來源：Blackpink IG

搭乘飛機時，座位選擇往往反映出個人的旅行習慣與需求考量。從欣賞窗外風景的浪漫情懷，到追求便利性的實用主義，每位乘客都有自己的偏好。近日，一名女網友分享了自己從「靠窗派」轉為「走道派」的心路歷程，引發大量旅人共鳴，相關討論在 Threads 上掀起熱烈迴響。

該名女網友在Threads 發文表示，以前總習慣選靠窗位，看著雲海、城市燈火，覺得出國一定要「有畫面」才完整。但多次長途飛行後，她發現現實更重要，「雖然不會常跑廁所，但怕尿急還得麻煩別人借過一下，所以走道最讚！」她笑說，隨著年紀增長與旅行經驗累積，實用性漸漸取代浪漫，選位首選也從「窗邊」變成「走道」。

搭飛機最聰明選位曝光！老司機都挑這一排：腳伸得開又下機快。圖片來源：Canva

飛機座位靠走道的優點

貼文曝光後，大批「走道派」網友立刻現身支持：「方便尿尿、拿行李、點飲料最重要了，誰還在看起降風景」、「碰到鄰座在睡覺，叫他也不是、不叫他又出不去，走道位根本自由票」、「走道才是王道！想伸腿、想動一動都行」、「我會加價買走道位，下機也比較快」。

不少人也提到長途飛行更能感受到差異：「短程還能撐，長途不走道真的痛苦」、「腳能伸出來真的比較放鬆」，甚至有網友幽默說：「年輕時愛窗景，年紀大了膀胱老，只想靠走道」。

搭飛機最聰明選位曝光！老司機都挑這一排：腳伸得開又下機快。圖片來源：女子漾AI製圖

飛機選位也有地雷

不過，也有人指出走道並非完美選擇，「上下飛機要小心被背包、登機箱K到，對方還不道歉，超煩！」另有網友表示，若想兼顧體驗與實用，應該依航程長短調整策略：「短程飛行我會選窗邊，能靠牆睡覺；長途一定走道方便活動」、「我通常看飛哪裡、幾小時，再決定要自由還是看風景」。

搭飛機最聰明選位曝光！老司機都挑這一排：腳伸得開又下機快。圖片來源：Canva

網友留言超真實：「中間位是狠人坐的」

留言串中還出現不少幽默回覆：「中間位是狠人在坐的」、「我第一次出國坐窗邊，第二次就知道該選走道」、「靠窗是浪漫，走道是人生智慧」。更多人笑說，「年紀大頻尿，走道位救我命」、「靠窗好曬，曬到我懷疑人生」。

選位小技巧：想快下機有訣竅

航空業人士也提醒，若想快速下機，可挑選前排靠走道的座位；想睡得安穩，機翼前段位置較穩定；怕吵或怕曬，可避開廁所與窗邊靠翼處。最終該怎麼選，端看旅客重視的是「風景」還是「自由」。

網友也總結飛機選座位邏輯：「坐靠窗是浪漫，坐走道是智慧。當你開始重視方便那一刻，就代表你真的變成旅行老手了。」