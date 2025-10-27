最討好他人VS.最自我為中心的兩星座

有些人總是在乎別人的想法而忽略自己的感受，不停去想如何迎合別人，成為「討好型人格」；有些人卻不顧世俗眼光，總是自我感覺良好超級自我。十二星座中，你知道哪兩個星座最容易討好他人及最自我為中心？來看看你中了沒。

最討好他人的星座—天秤座

性情佛系的天秤座注重人際關係，不喜歡衝突追求關係的和諧，總是優先考慮他人的需求，害怕別人不喜歡自己，為了讓自己有舒適的交友圈，不與任何人為敵以和為貴，不懂拒絕別人，成為什麼都配合的濫好人，讓人漸漸忽視他們的想法，雖然天秤座經常委曲求全，但他們卻很少去計較。

給天秤座的建議：

討好型人格容易因別人的看法而產生自我懷疑，沒有正確的認知，甚至會慣性否定自己貶低自我價值，只好忽視自己不斷去迎合。天秤座要關愛自己正視內心需求，建立自信才能擺脫討好型人格帶來的傷害。

最自我為中心的星座—水瓶座

獨立有主見的水瓶座自我意識強烈，他們認為自己的人生自己過，他人無權介入管控，是出了名最愛自己的星座，總能坦率做自己看重自我價值，不喜歡刻意討好他人，不以他人評價來看待自我，我行我素特立獨行，不隨波逐流人云亦云。

給水瓶座的建議：

水瓶座做事總是順著自己的感受，不因他人的三言兩語而改變，水瓶座偶而應適時委屈一下，學習容忍與配合。水瓶座適合溫順有包容力的夥伴，能不干涉更不會想要改變你們，相處才能融洽。

