【看電影】我們都曾經覺得自己糟到無可救藥—《世界上最爛的人》

處在資訊大爆炸時代，增廣的視野似乎並沒有讓我們變得富足，更多的反而是比較而來的患得患失，及百家爭鳴下對於人生看似無盡的迷惘。《世界上最爛的人》所描寫的，正是每一個身為徬徨世代的我們，並且就如同最後一個篇章——〈凡事都將迎來終點〉，在感受到無奈、惋惜的同時，它也將帶給觀眾撫慰的力量。

圖片來源：好威映象FB

整部電影由12個篇章所構成，故事起始於主角茱莉在30歲所面臨的認同危機、迷惘，終結在對於人生的體悟，或者可以說是「成長」的完成。過程中，觀眾會看著她輕率地犯錯、毫無理由地放棄既有的生活，只為了追尋自我與虛幻的未來，並且在一連串的巧合之下變得釋然。

老實說，一開始對於茱莉青春無敵、魯莽的行徑有些反感，甚至覺得幼稚到讓人無法忍受，但後來才發現，那些情緒其實是根基於自己相似於劇情的生命經驗。不論是因為缺乏耐性、焦慮，而難以累積的生命基礎，或者因為缺乏安全感，用豁達、自信的表象放棄掉的完美伴侶，主角的失去讓觀眾得以回憶那些人生中失敗的經驗，回憶起那些覺得自己很爛的時刻，並且藉由爬梳過去，看見當下自己已經獲得的成長。

如同主角的年齡設定，《世界上最爛的人》或許也正適合30歲左右，還沒有真正定型，卻已經由足夠的生命經驗能夠檢視的年齡層。儘管曾經愚蠢、懊悔、失去，但《世界上最爛的人》告訴觀眾，這些其實就是人生，同時也讓我們理解有過這些想法的自己並不孤單。