【選書】比起解決問題 人類更希望它自行消失—《神也鬥不過愚蠢》

​​「大危機」之後，生態環境毀壞，經濟崩潰，地球人口從60億減少到剩下20億。有一天，放射化學家哈勒姆發現盒子裡的鎢186變成了鈽186，但奇怪的是，我們的宇宙裡根本不可能自然出現這種同位素。

被譽為是科幻界的「宗師級」人物， 以撒・艾西莫夫（Isaac Asimov）的作品，或許是許多科幻迷書架上必備的收藏，至於這次閱讀這本《神也鬥不過愚蠢》（The Gods Themselves）的契機，則是源自於日前在IG上看到一位書友的分享。

翻譯書名充滿挑釁，《神也鬥不過愚蠢》講述的是近現代，人類經過一次「大危機」後，意外發現平行宇宙的存在，而對方正嘗試藉由雙方不同的物理定律，轉換兩個宇宙間的物質，並藉此獲取能量。由於被轉換的物質，不論在雙方都能夠提供大量的能量、解決能源危機，讓發現者成為全人類的英雄，但在便利生活來臨的同時，有另一群少數人，卻發現其背後所蘊藏的重大生存危機。

人類與科學家們的自負

就一本科幻小說而言，《神也鬥不過愚蠢》由於使用了一些科學概念，包含強核力、核融合、核分裂等，甚至還包含不少想像元素，讓它的易讀性並沒有那麼高。但建立在想像力之上，艾希莫夫在書中所描述的外星人（包含理性、感性與撫育後代的責任等三體，性交則是三者藉由原子分散混合在一起等），卻遠比過往既定印象中來得更加魔幻且迷人；而針對月球環境所幻想未來「月球人類」的生活樣態，也讓人不得不思考，或許這就是未來的樣貌。

整本書分成地球、平行宇宙及月球等三個部分，因為大部分是以對話組成，讓整本書的節奏明快。如同書名所暗示，《神也鬥不過愚蠢》在描寫幻想世界的同時，也含有濃烈的警世意味，而在科幻的外表下，其核心概念更在於批判人類與科學家的自負。

儘管如此，《神也鬥不過愚蠢》的警世，在閱讀完之後，也或許會有種「高高舉起，輕輕放下」的感覺；相形之下「神也鬥不過愚蠢」這樣的書名，也有「標題殺人」之感。但搭配著環境破壞、戰爭等環伺，各國卻始終只重視政治及私人利益的現實，《神也鬥不過愚蠢》在在點出現代人類發展的困境。而這次，我們能夠戰勝愚蠢嗎？