【選書】全台走透透 不買菜女子的市場見聞錄—《菜場搜神記》

《菜場搜神記》，搜市場裡之各路神人、個樣怪事，此神怪非比靈異志怪，而是淺見寡識的我看菜市場，以為神，以為怪之事。市場生靈變幻莫測，跪謝今日的巧合，不為錯過的可惜，此書記錄了每一次的不期而遇，人生在市，其樂自得。

在量販店、超市林立的現代社會，尤其是居住在都市的年輕一輩，並且缺乏餘裕準備三餐的人們，「菜市場」或許已經成為童年記憶中，隱約帶著一點聲響的陳舊名詞。儘管它們依舊存在於各大鄉鎮、城市中，卻因為彼此生活作息的不同，成為某一群人偶爾才會遇見的平行時空異世界。就如同隱身於都市叢林中的老屋，這些場域在快速變化的現代社會中，成為保留台灣傳統風土民情的時空膠囊，等待著人們走進其中，重新發掘那些早已不再被強調的種種價值。

不買菜女子的市場踏查紀錄

一位不買菜的大學生，為了口腹之慾離開課堂、走入學校附近的市場，從此開啟了一場走遍全台菜市場的旅程。從北到南、由東至西，以文字紀錄「市間情」，靠相機捕捉潛藏於世俗的魔幻時刻，被譽為「黑色喜劇版清明上河圖」的市場踏查日記，《菜場搜神記：一個不買菜女子的市場踏查日記》就此誕生。

「《菜市場腦殘遊記》？」「遊記會不會聽起來太像腰只？」（兩位，重點不是這個吧）

「《晨市戀歌》？」「（嘔）」

「《晨市少女不購物路線》？」「這怎麼有點耳熟？」

「《市場荒唐言》？」「誰荒唐？妳才荒唐！」





滿紙荒唐言？道盡全台市場事

說到《菜場搜神記：一個不買菜女子的市場踏查日記》的寫作風格，或許從這段討論書名的對話，就可以深刻感受到其中「不正經」的氛圍。也因為這樣幽默、通俗的筆調，讓作者蘇凌的的這部作品，明明充滿紀實色彩，卻也像是一部喜劇，每個場面都彷彿經過精心設計，只為博君一笑；加上時不時穿插的反諷、諧音「大叔笑話」，更起到畫龍點睛的效果，讓這些奇聞軼事，顯得更加生動。

儘管看似都在「練痟話（liān-siáu-uē）」，但不論是音響師傅對於現代產品「重換不重修」的設計、不辭勞苦只為傳遞溫暖給偏遠地區的麵包車司機，甚至是讓顧客在繁忙生活中，重新憶起童玩趣味的沙包，這些對於社會上小人物的觀察，卻也藏著許多已不再被現代社會所強調的重要價值。而不分縣市往往空蕩的「新市場」，與路邊搶位擺攤的對比，在作者細膩的觀察下，更成為公共設施過於理想化，而不顧實際需求，導致成效不彰甚至反效果的最佳案例。

「欲問市間情為何物，請進，人菜市人生場！」





看見現代社會縫隙中 遺漏的風景

從每日所需的採買中心，轉變為「搜神」的場域，在超商、超市與量販店的夾擊下，菜市場的式微不只是進行式，且恐怕尚未看到終點。也幸而有《菜場搜神記：一個不買菜女子的市場踏查日記》，提醒我們在方便與便宜之外，仍有一片值得被看見的風景，在紛雜疲憊的日常外持續展演，等待被重新發掘。