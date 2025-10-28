【選書】人權、政治與司法改革 以小說進行的廢死答辯—《八尺門的辯護人》

我將法律視為一種語言。懂得使用法律之人，往往並未察覺他們所掌握的其實是一種特權。當法律被用以描述生活，該如何不被邏輯所轄持，是法律人永恆的課題。

「看小說真的沒有用嗎？」曾經一位書友的文章，在網路上引發討論，也讓人想起作家米蘭・昆德拉在《簾幕》中，以「看見真實世界的窗口」，來闡述小說的存在意義。儘管純屬虛構，但許多小說卻能以更犀利、批判性的視角，戳破對世界的美好想像，逼著讀者看見真實存在，且急需被面對、處理的議題。而唐福睿所著的《八尺門的辯護人》，正可說上述文字的最佳表述。

虛構的滅門血案 呈現現實社會議題

以一場發生在基隆八尺門的虛構滅門血案為開端，《八尺門的辯護人》的故事，主要以阿美族公設辯護人佟寶駒、前途一片光明的準法官兼司法替代役連晉平，及印尼籍家務移工Leena等三人，企圖營救印尼籍漁工免受死刑制裁、抽絲剝繭追求真相的過程為主軸。看似偵探小說的劇情，實際上卻帶領著讀者看見移工被忽視的人權、台灣司法的弊病，以及漁業與政治力背後複雜的盤根錯節；其中對於「廢死」議題的著墨，不只點出許多道貌岸然底下的嗜血本性，更以諷刺的結局，呈現其難以逃脫政治操弄的宿命。

在《八尺門的辯護人》中最重要的兩個命題，或許就是「人權」與「司法」。其中前者在作者巧妙的人物與場景設定下，我們得以看見在這座以「人情味」自豪的這座島嶼上，剝削人權的事件卻歷久不衰，數十年來改變的只是對象從原住民換成了移工。而在小說內容與現實新聞事件的重合下，一句簡單的「難道我們不是人嗎？」，卻足以產生出重擊人心的力量。

拆解法律術語 呈現被隱藏的法界弊病

相對於人權的接近性，司法反而是一般人難以親近的範疇，但作者在法學碩士的知識基礎下，輔以淺顯易懂的文字，不只翻譯了「吳燦基準」、「法官不語」、「抗多數性」等法學用語，包含司法通譯制度的弊病、法界保守的風氣等亟待改革的議題，也得以去除重重作為掩護的術語，赤裸地呈現在讀者面前。此外，藉由書中各方勢力的角力，更具體地反映出了台灣至今依舊是政治凌駕於一切、社會改革始終難逃操控的現況。

支持死刑的人最喜歡問「若被殺的是你的家人？」這類假設性的問題，那麼把動詞代換成「誤判」，結論顯然更令人不安。因為殺死被誤判者的，是標榜絕對正義的國家。而且，人命怎麼會是數學問題？

台灣社會無形的「人血饅頭」

在閱讀《八尺門的辯護人》過程中，特別是書籍本身鮮紅的外表，總是讓人想到魯迅筆下的「人血饅頭」，其中以「台灣人民對法律信任度低，卻高度贊成死刑」的「笑話」，更是令人不寒而慄。然而，這卻是台灣社會所面臨的現實，就連高喊理想、實際作為卻與之背道而馳的政客，在政壇更是屢見不鮮。

回到「小說無用論」，至少就《八尺門的辯護人》這類作品來說，它們就如同警鐘、帶領讀者看見不應再被忽視的議題，尤其是在國民法官制度上路的前夕。至於無用與否，或許還是取決於看到的人決定如何回應這樣的預警。