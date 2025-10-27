療癒藝術肌理畫！帶走屬於你的一片海洋跟正能量蝴蝶｜三天解決不了的壓力，我用三小時「刮」掉了！新手挑戰「肌理畫」！嶼上有光藝術工作

每天卡在辦公室，是不是覺得靈魂都被螢幕吸乾了？😫

堆積如山的工作、響個不停的通知，真的好需要一個「精神時光屋」，把所有雜訊暫時關在門外！

我一直在找一個能讓自己「徹底登出」的活動，不是那種滑手機、追劇的被動放鬆，而是真正能讓大腦「重開機」的體驗。

就這樣，我滑到了「#療癒藝術肌理畫」，光看照片那些立體的紋路、漸層的色彩，就覺得心跳漏了一拍... 💖

我真的受夠了那種「為做而做」的匠氣體驗課，我想要的是真正的「創作」跟「療癒」。

於是，我立刻抓著我那同樣需要喘息的閨蜜，直奔桃園楊梅的「#嶼上有光藝術工作室」！🚀

走進光裡，一個讓人瞬間靜心的空間

老實說，出發前我超緊張的！😱 本人是那種美術課永遠在及格邊緣徘徊的手殘黨，超怕把畫布變成一場災難。

但工作室的介紹寫著「人來就好」，我就姑且相信了（笑）。

​工作室的位置超方便，就在埔心車站旁邊，走路不用五分鐘。一推進門，我真的「哇」了一聲。

那不是冰冷的教室，根本是一個超有品味、充滿綠意和陽光的家！

大片的落地窗外全是綠色植物，室內掛滿了老師的作品和各種可愛的擺設。

​那種安靜、帶著淡淡顏料香氣的氛圍，瞬間就把我從煩躁的現實中抽離出來。

老師的聲音超溫柔，她說：「這裡沒有對錯，只有你喜不喜歡。」這句話簡直是我的定心丸！

​我們選的是 30*40 cm 的畫布，這個大小我覺得剛剛好，不會大到讓人壓力山大，完成後帶回家掛牆上或放玄關都超有存在感。老師的價格包含所有材料跟教學，我覺得超值得！

我的蔚藍出口：心靈能量海的創作之旅 🌊

我選的主題是「心靈能量海-石英砂肌理畫」。為什麼選海？大概是因為每天被困在辦公室，心裡最渴望的就是一片無邊無際的自由吧！

一開始，老師會先引導我們構思畫面。我閉上眼，想的是那種很有力量、捲起千堆雪的浪花。

老師鼓勵我：「很好，我們就來做一個很有能量的海洋！」

​這一步就已經開始紓壓了！

重頭戲來了——「石英砂」！老師拿出一罐混合了石英砂和特殊介質的肌理膏，那觸感... 該怎麼說，有點像濕潤的沙子，但又更細緻、更有黏性。

老師教我們用「刮刀」——顏料及石英砂進行混合

​我就這樣，一刀、一刀地把「沙」刮上畫布。那種「刷——」的聲音，伴隨著刮刀劃過畫布的微小阻力，真的超級無敵療癒！

我可以感覺到所有的焦慮、所有的煩躁，都隨著這個動作被我「刮」出去了。

我不再想著下週的報告、還沒回的Email，我腦中唯一的念字，就是「浪」。

​我開始玩開了，試著用刀尖去「雕」出浪花的線條，用刀面去「推」出海的層次感。

石英砂的顆粒感讓整個畫面立刻「立體」了起來。最紓壓的，是製作浪花拍打岸邊的白色泡沫。

老師教我用另一種更細的肌理膏，用拍打的方式，讓它自然地濺開。

看著那些白色的「泡沫」在深藍的「海」上綻放，我的天啊，成就感爆棚！🥹

整個過程大概快三個小時，但體感時間可能才過一小時。

當我放下刮刀，看著眼前這片屬於我自己的「心靈能量海」

在這樣反覆上石英、吹乾來回之間，我的畫就差不多完成了。

​我真的有點想哭。這不只是一幅畫，這是我剛剛抽離出來的三小時，是我親手「刮」出來的平靜。

閨蜜的幸運符：會飛的「光之蝴蝶」🦋

坐在我旁邊的閨蜜，她選的是「光之蝴蝶-蝶雕肌理畫」。

她最近正處於一個轉換期，超級需要「召好運貴人」！

她的技法跟我完全不同，更像是「雕塑」。

她的肌理膏是更厚實、更潔白的那種。我這邊是狂野地「刮沙」，她那邊則是細緻地「塑形」。

老師引導她先在畫布上做出想要的背景紋理，她選了很溫柔的粉色和金色，很有春天的氣息。

接著，就是製作那隻立體的「光之蝴蝶」。

看她用刮刀一點一點地把肌理膏堆疊成蝴蝶的翅膀，那個專注的神情，連我都看呆了。

她需要控制力道，讓翅膀有那種輕盈、準備振翅的感覺。

這完全是另一種層次的專注力訓練！

​老師在一旁時不時地給予指點，告訴她哪裡可以再厚一點、線條可以怎麼拉。

看著老師牆上的蝴蝶範本，真的美到窒息。

閨蜜說，在雕塑那隻蝴蝶的時候，她心裡一直在默念「好事發生」。

​當燈光照下去，那隻蝴蝶... 真的在「發光」！✨

她完成的時候，臉上的表情簡直是容光煥發！她說，這幅畫對她來說，不只是裝飾，更像是一個充滿祝福的幸運符。

不只是畫，是帶回家的「一塊平靜」

我們兩個拿著各自完成的 30*40 cm 作品，真的不敢相信這是我們自己做出來的！

買到一個下午的「心流」體驗，還有一幅可以永久保存、獨一無二的藝術品，CP值真的高到破表。

課程中所有東西——畫布、顏料、畫具、圍裙——教室都準備好了，我們真的「人來就好」。

​老師超有耐心，一對一或一對二的小班制，讓手殘黨如我，也能得到完整的照顧。

現在，這幅「心靈能量海」就掛在我家客廳的牆上。

每天下班回家，看到它，就好像能聞到海的鹹味。

連我家那隻六歲的傲嬌母貓「點點」🐈‍⬛，都常常坐在畫前面，歪著頭看著那些立體的浪花，好像在研究什麼一樣（大概在想這能不能抓？XD）。

它提醒我，無論生活多忙碌，都要記得給自己一個「暫停鍵」，找回內心的那片蔚藍。

​如果你也跟我一樣，每天被工作追著跑，覺得心靈有點乾涸；或者你純粹就是想找點新鮮的、有質感的事情做，我真的用生命推薦你去體驗「肌理畫」！

「嶼上有光藝術工作室」的老師真的太棒了，她不會給你壓力，只會引導你釋放你內在的創造力。

這不只是一堂畫畫課，這是一場身心靈的SPA。

對了！我一定要補充，老師本身真的超會教，把很複雜的技巧講得超簡單。

老師說她現在有開辦「#肌理畫證書師資班」，也就是「創業班」啦！

如果你也想當老師，或是想學更專業的技術，老師會一對一精品教學，把所有技巧都傳授給你，價格還很優惠！

未來甚至有機會成為工作室的合作夥伴，光想就覺得超棒的！

別再猶豫了！我們都值得這份平靜。快點揪朋友、或自己一個人去，創造屬於你的那片海、或那隻蝴蝶吧！

嶼上有光藝術工作室

地址｜桃園市楊梅區永平路226號4樓

報名諮詢 Line ID｜ light_888