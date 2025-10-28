盤點4大古裝男神PK戰！龔俊《暗河傳》、羅雲熙《水龍吟》Netflix同期開打！

近期4大陸劇古裝男神接連推出新作，展開一場收視熱戰！龔俊《暗河傳》、羅雲熙《水龍吟》近日在Netflix上線對打；成毅《天地劍心》延續前作悲戀？丁禹兮《山河枕》叔嫂戀挑戰禁忌…4大古裝男神新作同期熱播中，粉絲們趕快來先睹為快吧！

古裝男神PK戰1：龔俊《暗河傳》

90後人氣小生龔俊近期出演古裝新劇《暗河傳》在Netflix上線後討論度不斷攀升，才剛開播熱度就火速破億，這部武俠大戲也是人氣古裝劇《少年歌行》系列第3部影視化作品。

《暗河傳》改編自《少年歌行》作者周木楠網路人氣同名小說，以江湖第一刺客組織「暗河」為背景，描述少年劍客「蘇暮雨」（龔俊 飾）被捲入奪位紛爭所面臨的生死抉擇。

古裝男神PK戰2：羅雲熙《水龍吟》

「古裝男神」羅雲熙挑大樑主演的Netflix熱播玄幻劇《水龍吟》改編「俠情天后」藤萍小說《千劫眉》，劇情圍繞著男主角「唐儷辭」（羅雲熙 飾）展開，該劇才剛開播，熱度高達9754，位居貓眼平台當日劇集冠軍。

《水龍吟》主角是來自「異境」的「唐儷辭」過去在師傅「周睇樓」門下修習武學，卻被昔日好友設計，捲入一場關於滅門案與江湖陰謀的風暴，他在遊歷神州大地、揭發陰謀、鍛鍊自我後，最終肩負起守護江湖、維護正義的使命。

古裝男神PK戰3：丁禹兮《山河枕》

圖片來源：騰訊視頻提供

95後人氣小生丁禹兮首度搭檔「陸劇女神」宋茜，2人在古裝新劇《山河枕》上演「禁忌叔嫂戀」，他們經歷家族慘敗、戰場血色，從因身份與立場互存戒備，到隨著日益相處逐漸產生情愫。

圖片來源：騰訊視頻提供

定檔於10/30開播的《山河枕》改編自《長風渡》原著作者墨書白同名小說，深入刻劃年少霸主和將門千金在家國動亂中追緝真相，同時也在信任與責任中攜手終生。

古裝男神PK戰4：成毅《天地劍心》

圖片來源：愛奇藝提供

「古裝頂流男神」成毅近期挾著話題新劇《天地劍心》回歸戲劇圈，該劇原名《狐妖小紅娘王權篇》，不僅改編《狐妖小紅娘》系列華麗最終章，同時也延續第二部《淮水竹亭》的奇幻愛情世界觀。

圖片來源：愛奇藝提供

成毅在《天地劍心》飾演王權世家中最強的道門兵人「王權富貴」，從小被家族培養，肩負重任，生活失去自由，他在某天與受命臥底蒐集情報的蜘蛛精「清瞳」（李一桐 飾）邂逅，2人在共同患難之中萌生情感，也讓「王權富貴」對世家、使命、妖族的看法開始轉變。