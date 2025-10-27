2025-10-27 09:57 女子漾 /編輯周意軒
《宴遇永安》6大看點＋結局懶人包！李昀銳王影璐從爆笑穿越到虐戀收場
古裝劇迷又有新劇可追啦！由李昀銳、王影璐主演的《宴遇永安》，開播後話題不斷，從穿越、美食到權謀愛情一次包辦，甜寵指數更是直逼《九重紫》。劇中不只充滿讓人流口水的唐朝料理，還有讓人心碎到不行的虐戀結局，網友看完直呼「從笑到哭，太反差太上癮！」以下帶你一次看懂《宴遇永安》6大亮點與結局彩蛋。
一、美食×穿越×權謀的「古代開店流」
《宴遇永安》改編自櫻桃糕小說《長安小飯館》，故事從一場「全家穿越」展開。女主沈韶光（王影璐 飾）與家人誤入唐代永安城，靠著煎餅果子、火鍋、炸雞等現代美食開設「沈家酒肆」，把唐人吃到驚呼連連。原本只想平凡過日，卻意外捲入朝堂權謀與家族冤案。劇情結合美食、探案、市井人情與甜蜜戀愛，一開播就被譽為「古裝版《料理高校生》」。
導演白雲默曾拍出口碑神劇《墨雨雲間》，這次再現古裝質感，讓永安城的街市、茶館、酒肆都充滿生活感。編劇則由《卿卿日常》的紀桑柔與《秘果》的丁璐聯手操刀，讓故事在輕喜劇節奏中帶點細膩的感情與命運伏筆，整體氛圍明亮又不失深度。
三、李昀銳化身「寵妻魔人」 甜喊「老婆」片段瘋傳
李昀銳繼《九重紫》後再度以古裝造型登場，飾演外冷內暖的京兆少尹林晏。一開始他高冷嚴肅、拒人千里，但遇上活潑直球的沈韶光後，瞬間破防。最讓網友集體尖叫的橋段，就是他對王影璐深情喊「老婆」，反差萌爆棚，甚至登上微博熱搜，被封為「最會撩的古人」。
四、王影璐甜中帶颯 廚娘變古代創業女神
憑《異人之下》爆紅的王影璐，這次飾演廚藝滿點、古靈精怪的沈韶光，從現代女廚魂穿唐代，靠創意菜打下一片天。她不是柔弱女主，而是能和官場男主並肩作戰、勇於創業的行動派。劇中她一邊端出爆紅菜色、一邊智鬥反派，魅力爆棚。
五、高冷少尹×小廚娘 這對CP甜到蛀牙
兩人從互看不順眼到互相扶持，互動又甜又鬧。尤其林晏那句「月團叫月餅，阿爺稱爸爸，阿娘叫媽媽，你管沈兄叫哥哥，那你叫我什麼？」、「叫老婆」，直接讓觀眾尖叫破音。這段甜寵反差也讓《宴遇永安》被封為「年度糖分最高古裝劇」。
六、虐到哭爆的結局 穿越重逢掀全網淚海
雖然開頭輕鬆逗趣，但最後幾集讓人哭成淚人。沈韶光與林晏大婚後，遭反派縱火陷害，沈韶光為救夫推他出火場，自己葬身火海，全家因此穿越回現代，只留下林晏獨活於古代，孤獨終老。多年後，王影璐在現代重訪古酒樓遺址，竟看見與林晏長得一模一樣的男子現身，兩人相視落淚、再度重逢，成為網友公認「年度最虐又最美的結尾」。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower