萬聖節怎麼能少了糖果？不管是討糖、裝扮，還是派對分享，每顆糖都像一種個性：有的香甜、有的濃郁、有的神祕，甚至帶點危險氣息。選出你最想在萬聖節拿到的一種糖果，就能測出你在人際與戀愛中的致命魅力，以及那份讓人又愛又怕的「甜蜜危險指數」！

A. 棒棒糖：色彩繽紛、造型可愛

B. 巧克力：濃郁香滑、包裝精緻

C. 軟糖熊：Q彈可愛、口味多變

D. 酸糖：外酸內甜、刺激強烈

【選A的你：棒棒糖】

【萬聖節糖果心理測驗】你最甜也最危險的魅力是什麼？

甜到發亮的魅力，讓人一眼就被吸引

你天生就帶著「討人喜歡」的氣質，個性開朗、擅長營造好氛圍，總能在群體中成為焦點。你給人的感覺單純又明亮，像棒棒糖一樣，第一眼就讓人想靠近。

但你的危險之處在於太容易被人喜歡。別人可能誤以為你對他有意思，進而陷入誤會或曖昧。

甜度指數：★★★★★

危險指數：★★★☆☆

建議： 溫柔是你的天賦，但請學會界線，別讓「友善」變成無意間的承諾。

【選B的你：巧克力】

【萬聖節糖果心理測驗】你最甜也最危險的魅力是什麼？

成熟濃郁，讓人沉醉難忘的高級魅力

你給人的感覺穩重又有深度，是那種越相處越讓人上癮的存在。你的魅力不在於張揚，而在於細膩與體貼——懂得傾聽、善於安撫，讓人覺得安心。

危險的是，你太懂得讓人「剛剛好地心動」，一不小心就會讓對方陷入情感漩渦。

甜度指數：★★★★☆

危險指數：★★★★☆

建議： 你的愛像黑巧克力，苦甜交織。記得也要留些甜給自己，而不是全給別人。

【選C的你：軟糖熊】

【萬聖節糖果心理測驗】你最甜也最危險的魅力是什麼？

可愛俏皮，卻擁有反轉魅力的迷人靈魂

你個性多變、反應快，常常給人驚喜。你不按牌理出牌的幽默感與可愛外表，是你的最大武器。

不過你也有「忽冷忽熱」的一面，情緒一變，對方就摸不透你的想法，讓人又想靠近又怕受傷。

甜度指數：★★★☆☆

危險指數：★★★★★

建議： 保留一點神祕沒關係，但別讓忽遠忽近成為你和愛情之間的牆。

【選D的你：酸糖】

【萬聖節糖果心理測驗】你最甜也最危險的魅力是什麼？

外冷內熱，越了解越讓人上癮的神祕魅力

初次見面時你給人難親近的感覺，說話直接、不愛虛假，但認識你的人都知道——你其實是個熱情又真誠的人。你像酸糖一樣，外表強勢、內心柔軟。

危險的是，你的情感太強烈，一旦愛上就難以收手，甚至會讓對方感受到強大壓力。

甜度指數：★★☆☆☆

危險指數：★★★★★

建議： 別害怕表達溫柔，適時放下防備，你的愛會變得更甜。