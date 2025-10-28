圖片來源：IG@smtown

如果今晚有一場萬聖節派對，你會選擇去哪裡？有人嚮往華麗的舞會，有人偏愛小眾聚會。你的派對選擇，其實藏著你在人群中的「真實定位」——你是天生焦點型、低調觀察型，還是自由靈魂型？選出一場你最想參加的萬聖節派對，揭開你的個性真面目！

【心理測驗】萬聖節派對你最想去哪一場？測出你隱藏的真實個性

如果今晚有四場萬聖節派對同時舉行，你只能參加一場，你會選擇哪一個？

A. 城堡裡的貴族舞會：高貴典雅、燭光閃爍，人人都盛裝出席

B. 鬼屋探險派對：黑暗中隱藏謎題與驚嚇挑戰，膽量與智慧缺一不可

C. 屋頂露天電音趴：星光與音浪交錯，氣氛嗨到最高點

D. 咖啡廳的小型角色扮演聚會：溫馨可愛、輕鬆自在，能和朋友聊天拍照

【選A的你：城堡裡的貴族舞會】

張員瑛。 圖片來源：IG@for_everyoung10

天生氣場強，重視自我形象的焦點型人格

你天生就帶著光芒，懂得如何在人群中展現最完美的一面。你在意別人的眼光，也擅長維持得體形象，常常成為朋友眼中「什麼都能處理好」的人。

不過，你追求完美的同時，也容易讓自己陷入壓力。別忘了，真誠比完美更動人。當你放下「表現得好不好」的包袱，會更自在、更受喜愛。

【選B的你：鬼屋探險派對】

勇於挑戰、直覺敏銳的冒險型人格

你對新鮮事物充滿熱情，無論在人際或工作中，都勇於嘗試、敢於突破。你直覺敏銳，反應快，總能在混亂中掌握節奏。

只是，你偶爾太衝動，容易忽略細節或忽視他人感受。學會在行動前多思考一步，能讓你的勇氣變得更有力量。

aespa 的 Karina。圖片來源：IG @katarinabluu

【選C的你：屋頂露天電音趴】

外冷內熱、渴望連結的矛盾型人格

你表面冷靜、態度灑脫，實際上內心熱情而細膩。你在人群中總是閃耀，但又保持神秘距離，讓人既好奇又想靠近。

你喜歡自由，不想被關係束縛，但一旦認定某人，就會全心投入。你最大的課題是「讓人走近自己」——當你放下防備，關係會更真實、更長久。

【選D的你：咖啡廳的小型角色扮演聚會】

溫柔細膩、重感情的觀察型人格

你喜歡溫暖的氛圍，討厭勾心鬥角，享受與熟悉的人相處時的安心感。你觀察入微，能察覺他人情緒變化，是朋友心中最可靠的傾聽者。

不過，你太容易共感別人，常把他人的情緒背在自己身上。適度保持距離、留點空間給自己，才能長久維持那份溫柔。