【心理測驗】萬聖節面具：你在愛情裡，最常「假裝」的樣子是？

萬聖節是人人都能戴上面具、扮演角色的日子，但在現實生活中，我們是不是也在感情裡戴著「無形的面具」？選出你最想戴的萬聖節面具，看出你在愛情中最擅長偽裝的模樣：你是假裝冷靜、假裝灑脫，還是假裝沒那麼在乎？

【萬聖節面具心理測驗 選項】

A. 貓女面具

B. 吸血鬼面具

C. 骷髏面具

D. 魔女面具

A. 貓女面具：假裝灑脫，內心其實放不下

選擇貓女面具的你，外表看似冷靜又自信，對愛情的掌控力強，總讓人覺得你說走就走、灑脫不留戀。其實內心比誰都還在意，只是不願讓對方看出你的在乎。你害怕失去後顯得脆弱，因此用「我很好」的姿態包裝傷口。

愛情建議：學會讓脆弱被看見，真實的你反而更有魅力。

B. 吸血鬼面具：假裝理性，卻渴望依賴

選擇吸血鬼面具的你，在感情中總表現得聰明又有距離，懂得觀察與拿捏分寸，但骨子裡其實渴望深層連結。你不喜歡被情緒牽著走，因此用理性保護自己；可一旦陷入愛情，就會默默付出、全情投入。

愛情建議：別讓理智掩蓋你的情感，適時示弱，才能讓對方感受到你的真誠。

C. 骷髏面具：假裝堅強，其實很怕孤單

選擇骷髏面具的你，看似什麼都不怕，失戀也能笑著說沒事，但那份堅強更多是一種防衛。你習慣獨自消化情緒，不願麻煩別人，也不想被人看穿悲傷。表面冷靜的你，其實很需要被擁抱、被理解。

愛情建議：不用總是扮演堅強的人，當你願意卸下偽裝，愛會變得更溫柔。

D. 魔女面具：假裝冷漠，卻愛得最深

選擇魔女面具的你，愛得小心翼翼，表面淡定、語氣平靜，實際上內心劇場超多。你怕付出太多會被看輕，怕主動會被拒絕，於是寧可假裝冷漠，也不願被看穿真心。你的愛像魔咒一樣深沉，難以輕易解開。

愛情建議：別讓自我保護變成愛情的牆，真誠表達會讓關係更靠近。