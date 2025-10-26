暗藏心事的《The Life of a Showgirl》，Taylor Swift 想表達的那些概念你看懂了嗎？

via Taylor Swift's Facebook

Hi there，前陣子寫了Taylor Swift新專輯《The Life of a Showgirl》(2025) 中，關於主打歌〈The Fate of Ophelia〉(2025)，而在這首主打單曲釋出了 MV 和其他的宣傳活動後， Taylor 似乎出乎意料地有些沉寂下來。因此趁著下一波宣傳活動到來之前，來看看這張專輯在大家都說詞曲創作沒有創新的情況下，有暗藏著什麼意涵呢？

其實也是想要像往常一樣和大家分享，在專輯中我最喜歡的幾首歌，不過在決定哪幾首歌之後，發現每首歌都有著蠻不錯的主題和含義，合在一張專輯裡或許沒什麼關連，但是分開看之後的心理狀態倒是蠻值得讓人玩味的；來看看有沒有跟你一樣的愛歌，又或者在這幾首歌有什麼不一樣的見解呢？

目前來看這首〈Opalite〉算是主打歌之外串流成績最好的一首，即使目前還在第一首單曲的主打期間，不過我卻覺得這首〈Opalite〉非常有可能是下一首主打的歌。對於非母語使用者來說，「opalite」算是蠻少見、少用的英文單字，意思是蛋白石這種人造的寶石，並且依 Taylor 的說法，這是未婚夫 Travis Kelce 的誕生石，因此兩人目前如膠似漆的幸福狀態，就被當作是歌曲核心來闡述，象徵著幸福是可以像蛋白石這樣的寶石一樣被人造出來的！

〈Opalite〉在專輯中算是比較輕快的一首歌，如果要和 Taylor 之前情緒更為高漲的歌曲相比，這首當然也不是那麼地嗨，但這樣融合了流行、電子甚至一絲搖滾元素的歌曲，聽起來仍然讓人心情很好，是一首就算沒有認真了解歌詞也能夠因此而感到正向能量的歌曲；以此來說，我想就算當初被選為首支單曲也是擔得起的，算是我在聽過一輪專輯曲目後，就立刻有印象的歌曲。





節奏頗慢、聽起來非常內心的這首〈Eldest Daughter〉，是首非常展現脆弱面的歌曲，並且和以往常見的愛情描寫都不一樣，這首歌從歌名就讓人明白到，在這其中是和「長女」、「姊姊」有關的描述，對我來說是滿有趣、同時也非常有共鳴的題材，因為自己也身為家中的長子，非常了解 Taylor 所提到的，關於家庭角色和在家庭外的社會角色之間，那種糾結、掙扎的拉扯感，在想要做好每一件事的同時，也想要兼顧所有角色應該負起的責任。

老實說我認為〈Eldest Daughter〉的曲並不出色，在 Taylor 的作品中就只是中規中矩的程度，但在這首歌裡的敘事感非常高超，比較起來並不遜於上一張專攻敘事的專輯《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》(2024)，所以我認為這是在專輯中最發自內心的一首歌，雖然並不溫柔、還有帶點脾氣的感覺，但這樣聽起來反而更加真實，更加貼近 Taylor 的心裡情緒，因此我很喜歡這種聽感滑順、並且能夠慢慢享受情緒氛圍的體驗。





這是一首很有趣的歌曲，在〈Actually Romantic〉中雖然打著「浪漫」的旗幟，但卻是在回應那些厭惡自己的人們，在自己茫然不知的情況下，卻有些討厭自己的人，隨時地將自己放在腦海裡、隨時提到自己，這樣的情形對於 Taylor 來說還有那麼點浪漫的感覺，他用一種覺得很光榮的感覺去面對這些厭惡，這樣的情緒在唱出口的同時也能讓那些人感到氣憤，自己的厭惡竟然成為了另類的鼓勵，有什麼比這更惡毒的回應呢？

在整體的歌曲氛圍之外，有個相關的小八卦在粉絲之間流傳，那就是有不少粉絲認為這首〈Actually Romantic〉是 Taylor 在 diss 另一位歌手Charli xcx的歌曲，即使沒有證據在支撐這個觀點，但這個說法卻在網路上討論不止；不僅認為在回應 Charli 去年專輯《Brat》(2024) 中的〈Sympathy is a knife〉，而且還是引述了同專輯內的〈Everything is romantic〉。這樣的說法實際上根本沒有被證實過，但在歌曲之外出現了這樣的小插曲，也讓這首歌更廣泛地引起了大家的注意，倒也有種意想不到的結果。





相較於上一張專輯《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》來說，我個人是真的比較喜歡這張《The Life of a Showgirl》，不但是因為各首歌在音樂性上有更加明顯的差異性，也是在較為通俗的情況下有更好懂的特色，重點其實就在比較好消化的這點上，對我來說非常重要，因為在花費了很大的心力去理解歌曲之後，通常會出現一絲的疲累感，個人認為這會影響我對於歌曲、專輯的喜好程度。

然而在詞曲讓我都覺得比較不錯的同時，媒體、樂評也開始出現了不同的聲音，儘管這次的專輯時代依舊讓 Taylor Swift 打破了紀錄，甚至突破了 Adele 以《25》(2015) 創下專輯首週的最高銷量，要知道這已經是十年無人能敵的紀錄了；即便如此開始有人認為近期的專輯銷售及串流成績，都是倚靠著 Taylor 的個人名氣及魅力，如果是客觀去分析音樂，其實並不如他早期的作品出色，所以有不少聲音希望 Taylor 可以休息、沉澱一下，或許對日後的創作更有幫助。

我個人可以理解上述這種說法，同時自己在聽近兩張專輯時也有這樣的感覺，雖說歌曲一樣好聽，但打動人的那種感受好像沒那麼深刻了。但是我認為 Taylor 在明年仍然不可能沉寂，因為明年就是他出道的第20年，加上他接下來如果又發行新專輯的話，便將會是他的第十三張專輯，也正好是他的幸運數字「13」，因此個人推測明年會有更加盛大的計畫也不一定呢！不過在那一切發生之前，這篇分享的《The Life of a Showgirl》還是能繼續細細品味的！

