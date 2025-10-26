吸拖合一！DIKE S2高效自清潔洗地機新上市 萬元有找 旗艦級清潔力

清潔家電不只要清潔力強，還得有「自清潔力」！由雙全國際獨家代理的3C生活品牌DIKE今（23）日上市全新DIKE S2 高效自清潔洗地機，以強勁吸力、全台首創深層管道自清潔設計，搭配滾刷清潔底座，徹底解決「清潔力不夠、刷頭易卡髒、管道難清理」等痛點。建議售價$10,500元，雙全生活館官網特價$8,490元。

強勁清潔力：17,000p吸力與高頻洗地刷頭

DIKE S2高效自清潔洗地機採吸、拖、洗三效合一設計，搭載高達17,000Pa颶風級吸力，在拖地時可同步吸除灰塵、毛髮與碎屑，避免「越洗越髒」的清潔困境。無論是早餐灑落的穀片、寵物打翻的水碗、孩子遊戲後的髒汙，都能一次搞定，從此不必分開吸塵與拖地，清潔流程更順暢省時。

旗艦級清潔力的來源，除了17,000Pa吸力，馬達提供刷頭每分鐘450次高頻洗地，能強力瓦解地板上油漬、醬汁與乾涸水痕等頑固髒汙；搭配雙倍恆壓刮刀結構，與18N的對地下壓力，能緊貼地面刮除多餘水漬，實現「拖完即乾、地板不留痕」；另外，毫米級三貼邊刷頭，則真正做到邊角灰塵與畸零縫隙皆能徹底掃除，打造真正乾淨、清爽的居家地面。

自清潔系統：深層管道沖洗與滾刷清潔底座

而最基本的清潔之外，DIKE產品經理李宗翰表示，一般洗地機在使用一段時間後，常出現滾刷卡髒、管道積垢，不僅重複使用導致地板清不乾淨，還可能因此導致吸力漸弱等問題。而DIKE S2高效自清潔洗地機以全台首創深層管道沖洗設計，搭配可自清潔底座，完整解決消費者手動清潔機器上的不便。

由於機身馬達滿足IPX7防水等級，使用上，只需將機器連同滾刷，一起置入水中，一鍵啟動後即可自動沖刷管道、滾刷與刷座，解決管道內部髒污問題，保持吸力穩定、潔淨如新，即使每日使用，也不怕髒汙殘留或異味累積。而自清潔底座則適合單獨清潔滾刷的場景，結合70°C熱水深層洗淨與70°C高溫熱風烘乾，3D立體仿手搓設計，配合8,000顆微粒深層搓洗，徹底去除滾刷上油垢與黏漬。

輕盈好上手 旗艦規格也能毫不費力

使用者操作體驗上，DIKE S2高效自清潔洗地機搭載水箱下置設計與「三點一線」人體工學結構，達到最佳清／污水箱重心配置，搭配向前驅動的自動牽引力功能，讓3.9公斤的機身，操作起來的手持手感只有900公克，推拉輕盈流暢，即使長時間清掃也不易手酸。

同時具備黃金 90° 轉向軸，可左右各旋轉 45°，靈活穿梭於桌腳、沙發、牆角之間；180°超薄躺平設計能輕鬆深入櫥櫃底、床底等低矮空間，無需彎腰也能清潔到位。在電池續航上，2600mAh電池容量提供最長40分鐘的使用時間，且仰賴降噪音風道設計，運轉時的分貝數小於73分貝，應付居家環境清潔同時也不造成生活品質的干擾。

預購300萬 好評上市！

DIKE S2 高效自清潔洗地機以強勁性能、智慧設計與貼心操作，重新詮釋居家清潔的標準，在嘖嘖預告創下300萬佳績，持續收穫消費者好評；即起正式於雙全生活館與線上電商、實體通路等各大平台上市，建議售價$10,500元，雙全生活館官網特價$8,490元，即日起至10/31截止，購買DIKE S2高效自清潔洗地機就送DIKE醫院級空氣清淨機（市值：7,990元）限量10名。