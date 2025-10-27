2025-10-27 10:00 潮健康
雨季、換季黴菌大爆發？居家常見錯誤4習慣，你中幾項？專家：4方法改善
春季氣溫忽冷忽熱、濕度變化劇烈，正是黴菌孳生的高峰期。許多民眾一早起床，發現牆角、浴室、窗框都出現黑黑一片，不僅影響美觀，更讓人擔心對健康的危害。
其實，「黴菌」不只是環境髒亂的象徵，更是居家濕度與通風異常的警訊，專家提醒，若長期出現黴斑與異味問題，除了使用有效的除黴產品，更應從日常習慣與環境管理著手，才能徹底改善。
黴菌是怎麼來的？4大常見原因一次看懂
根據環境衛生與建築防潮專家的觀察，黴菌的出現多半與以下因素有關：
【濕氣過重或通風不良】 台灣氣候潮濕，加上室內通風不足，容易造成牆面、地板或衣櫃內濕氣堆積，形成黴菌溫床。
【氣候變化劇烈】 春秋交替、梅雨季節或颱風過後，空氣濕度大幅波動，讓牆體吸水又難乾，黴菌自然趁機滋生。
【清潔習慣不良】 若長期未擦拭浴室牆面、窗框或冷氣出風口，黴菌孢子就會附著繁殖，越清越多。
【建材老化或滲水】 牆面裂縫、矽利康老化、漏水未處理等問題，都可能導致結構受潮，成為黴菌溫床。
專家提醒：防黴從日常做起
私域圈健康管理師張恆恩表示：「很多人以為噴個漂白水就能解決黴菌問題，但若源頭沒找出來，幾天後又會重現。」
他強調，保持乾燥是防黴的關鍵，尤其在台灣濕度高的環境下，應搭配除濕機與風扇，讓空氣循環良好，他也提醒：「牆壁、窗框、冷氣、浴室矽利康這些地方，都需要定期清潔與預防性塗層，才能真正防住黴菌。」
常見錯誤習慣，你中了幾項？
- 漏水牆沒修補 → 潮氣不斷滲入，黴菌永遠除不完
- 浴室使用後未開風扇或除濕機 → 濕氣堆積最容易長黴
- 只擦表面不除根 → 黴菌孢子仍殘留，幾天後又回來
- 使用高濃度漂白水 → 容易傷材質、刺激呼吸道
黴菌怎麼改善？從根本做起
針對不同環境與狀況，應採取對症處理方式：
【浴室與廚房】 使用具抗菌、抗黴配方的清潔劑，搭配防水矽膠修補縫隙，保持乾燥通風。
【衣櫃與房間】 擺放除濕盒、定期曝曬衣物，減少暗濕角落。
【牆面與窗框】 可使用防霉塗層或防水膠修補裂縫，隔絕水氣滲入。
【嚴重黴斑或異味】 若已擴散至大片牆面或家具內部，建議尋求專業清潔或防霉施工團隊協助。
如何挑選有效的除黴產品？
市面上有許多主打「抗菌防霉」的清潔產品，其中也包含像又一村這類以慕斯與抗菌配方為核心的品牌，受到不少重視居家健康的消費者青睞，常見產品成分會加入天然植物酵素、檸檬酸或活性氧配方，可協助去除黴斑與異味，維持環境清潔與乾爽。
挑選時建議注意以下幾點：
- 使用後表面能維持乾燥、不殘留黏膩感
- 選擇無刺激性氣味、可安全使用於多種材質的產品
- 成分標示清楚，含防霉抗菌活性配方
常見問答：為什麼擦了除黴劑還是會再長？
專家指出，黴菌不只附著在表面，它的根部常深入牆體或矽膠內部。若只擦表層、不處理潮氣源，幾天後又會復發。
建議觀察：
如有疑慮，建議找專業防水或防霉技師評估，從源頭改善濕氣與結構問題。
黴菌不是小事，從生活習慣與觀念改起
黴菌長期存在於密閉空間，可能造成空氣品質下降與呼吸不適，保持乾燥通風、選對產品、定期清潔與修補裂縫，才是杜絕黴菌的根本之道。
若問題持續或反覆出現，建議尋求專業防霉處理，才能真正擺脫「黑斑重生」的困擾。
免責聲明： 本文為一般居家清潔與環境衛生資訊，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視環境條件與使用方式而異，若有持續嚴重問題，建議尋求專業協助。
