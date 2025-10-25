帶著輪椅、吃素也能自由行！我們的中秋日本挑戰

年初的時候，我和妹妹決定中秋連假帶爸媽一起去日本自由行。

聽起來很夢幻對吧？但其實，這趟旅程是一場耐性與應變的大考驗，因為我們全家都是蛋奶素，爸爸又在八月因為化療住院。出發前我們討論了好幾次：要不要等他再好一點？還是乾脆取消？但我們知道爸媽非常期待這個旅程，所以我們和醫生確定爸爸身體可以負荷後，決定還是照計畫出發！

出發前：帶輪椅的旅行準備

自由行的浪漫，遇上行動不便的現實，就得靠「超細節的規劃」撐起來。

我們提早查好所有行程路上的素食餐廳、哪些連鎖餐廳能提供素食，甚至找了網路上有人做的素食日文小卡，以備順利和店員溝通；再用Google Map搭配先前我們去玩的經驗，討論我們怎麼推輪椅移動、或是要搭配什麼交通工具來移動。

行前打包也是反覆確認，我們除了行李箱，還要帶：簡易摺疊輪椅、拐杖、爸爸的口服藥、胰島素，甚至因為我和妹妹太怕沒得吃，我們還準備了泡麵！就為了盡可能保證萬無一失。

飛過去的時候還是很期待

京都的景點真的都很美，但也真的很多「階梯」！

像是清水寺和伏見稻荷大社就是上坡、階梯、山路，我們只好捨棄輪椅，搭計程車先到門口，再讓爸爸拄拐杖慢慢走樓梯上去。

爸爸偶爾會說：「等我一下！我想休息、喘一下。」或是：「等等！我要拍照！」這也讓我們學會在旅程中「減速」，不要求幾點要到哪，不強求一定要看到什麼，再加上一陣一陣的細雨，總覺得就算坐在店家喝一杯熱茶，就很滿足了。

人潮眾多的二年坂

大阪篇：盡了全力也想好好瞥一眼的城市

在大阪的兩天半可以說是一天比一天還艱辛！

我想一方面是雨下個沒完，而爸媽的體力也已經到了極限，一直想找地方坐，景點一個個刪除；再加上京都下雨降溫讓我開始有點感冒的跡象，而我又是第一次來大阪，原本抱著很大的期待，但看著他們疲憊的臉，也不太忍心硬拉著他們跑行程，我就默默想著：「之後我自己找時間再來吧！」

這趟旅程也讓我意識到：「原來帶爸媽出國不是『帶他們玩』，是『帶他們體驗』而已。」他們的體力、飲食、休息節奏都像一條看不見的時間線，決定著我們的每一步。

下雨的勝尾寺

吃素也能吃得放心

以前總是聽別人說出國吃素會很麻煩，我覺得這次卻意外順利。

京都有很多精進料理，大阪也越來越多素食餐廳，有些連鎖店甚至也有提供素食菜單，我們甚至還在大阪吃到「素大阪燒」呢！

我們邊吃邊說：「沒想到居然在日本可以吃到素的大阪燒，太特別了！」那瞬間，我覺得花時間找了這麼多餐廳完全值得。

素食大阪燒！

旅程最後：也許下次該讓爸媽跟團

五天下來，我們真的累壞了。我重感冒、妹妹也是精疲力盡，爸媽則在回程飛機上睡死。

回到家後我們得出了一個結論：

「長輩還是跟團比較好，我們兩個還是適合自由行。」

延伸閱讀

想看我們的五天發生了什麼事，可以到我的部落格看完整版本：

帶著輪椅、吃素也能出國旅遊！我們的中秋挑戰之旅：京阪行前篇

京都篇：雨神同行的京都，很美但有些遺憾

大阪篇：盡了全力也想好好瞥一眼的城市