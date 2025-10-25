2025-10-25 19:10 陳唯君
悠然山莊安養中心歡慶30週年 銀彬大樓啟用開創AI智慧長照新里程
財團法人樹河社會福利基金會今（25）日上午於臺南市關廟區舉辦「悠然山莊安養中心30週年暨銀彬大樓落成啟用」感恩慶典，活動以熱鬧的園遊嘉年華形式登場，臺南市政府社會局專門委員陳宜君、臺南市政府衛生局主任秘書陳淑娟、關廟區區長陳必成、佳美貿易董事長、奇美醫院院長，以及長照、社福、公益團體、學術界等領袖雲集現場祝賀，本次慶典湧入近500位嘉賓與社區好鄰居齊聚一堂，一起為悠然山莊30歲生日獻上祝福，場面溫馨隆重，展現地方對悠然山莊長年奉獻的肯定與支持。
悠然山莊安養中心成立至今30年，一直以「在地照顧、溫暖相伴」為宗旨，陪伴無數長者度過安適歲月。為持續深化長照服務，特別規劃興建「銀彬大樓」，象徵「迎賓‧迎新」，由創辦人子女許秀子董事長與許瑞麟董事長共同主持啟用，延續創辦人以愛為本的精神。許秀子董事長表示「三十年來，我們以父母的初心為根，讓長輩在尊嚴中生活、在關懷中快樂」，許瑞麟董事長補充說明「銀彬大樓是送給社區的新禮物，期許悠然山莊未來三十年持續成為在地長者最安心的家」將30年的照顧能量化作前行的力量，持續用專業與愛守護每一位長者。
30週年活動慶典活動內容豐富，由「悠然千歲團」長輩帶來精彩表演揭開序幕，街頭藝人、小丑互動秀、樂團演奏輪番登場，現場笑聲與掌聲不斷，氣氛熱鬧歡騰。活動邀集奇美食品、阿瘦皮鞋、護力養、華科基金會、悠美蔬等知名企業設攤，提供肌少症檢測、聽力檢查、健康諮詢及蓋章闖關活動等，吸引社區民眾與長輩熱情參與。
新落成的銀彬大樓設有「日間照顧中心」與「失智團體家屋」，並全面導入AI智慧照護科技，包括非接觸式生理監測、跌倒偵測、語音醫療紀錄與環境品質感測系統，為長者打造安全、尊嚴、溫暖的生活環境。悠然山莊安養中心三十年如一日的投入，其為臺南長照體系中最堅實的夥伴，讓長者在關懷中安養，家庭也能獲得力量與支持。
悠然山莊安養中心30週年慶祝活動以「不管幾歲、快樂萬歲」為主軸，暨銀彬大樓的啟用象徵新的里程與承諾，未來將持續以專業照顧結合人文關懷，深化在地長照、創新服務模式，讓關廟成為長者幸福安居、世代共榮的溫暖典範。
