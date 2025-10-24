AI 改變職場遊戲規則，老師、老闆、老鳥如何跟上 Z 世代？

職場老鳥擔心被AI取代，但Gen Z早就活在裡面！(圖/擷取自 pexels 圖庫)

2025年10月23日至26日，臺灣史上第一場國家級教育專業展會「2025 EDit臺灣國際教育創新博覽會」（Education Innovation Taiwan，下稱EDit）於桃園會展中心登場，活動以「AI教育治理與學習倫理」為核心議題，探討教育與AI共學世代的新未來。

開幕典禮暨IASE教育影響力獎頒獎典禮於昨（23）日上午盛大舉行，教育部政務次長劉國偉蒞臨致詞，展現中央對教育創新與永續發展的高度重視。

教育部政務次長劉國偉出席EDit臺灣國際教育創新博覽會開幕致詞，展現中央政府對於教育創新與永續發展的高度重視。(圖/主辦單位 提供)

地主城市桃園市教育局、青年局參與此次博覽會，與各縣市政府代表、企業與學研單位齊聚一堂，共同見證臺灣教育創新的能量，展現地方與中央攜手推動教育轉型的決心。

本屆博覽會規模盛大，現場超過200攤展區，囊括教育新創企業、教育協會、地方政府與多元教育單位。包括桃園市政府教育局、桃園市政府青年局、新北市教育局、高雄市教育局及澎湖縣教育處等地方政府共同參與。由雜學校、安益集團茵康國際與 IASE國際永續教育協會聯手主辦，打造臺灣首個以「教育 × 永續 × 創新」為核心的國家級教育文化博覽會。

安益集團涂建國總裁表示，EDit不僅是一場展覽，更是一個連結教育、創新與永續發展的國家級展會。他強調，唯有讓教育成為產業鏈與社會創新的核心，臺灣才能在全球教育轉型中展現影響力。

「EDit 臺灣國際教育創新博覽會」由雜學校、安益集團茵康國際與 IASE國際永續教育協會聯手主辦，安益集團涂建國總裁蒞臨典禮現場。(圖/主辦單位 提供)

Z世代不想被教，只想被理解。懂？

根據 IASE 國際永續教育協會研究，新世代的學習方式早已超越課本與考卷，他們關心的是：「我學這個要幹嘛？」、「它能不能改變世界？」、「我能不能用它過我想要的生活？」

EDit策展人暨雜學校創辦人，人稱「地瓜校長」的蘇仰志，其實有一個更為大眾熟知身份「不良大叔」，他表示，AI時代的教育不再只是課本，而是一種社會的行動力養成，「真正的教育，是讓年輕人知道自己能為世界做什麼。AI能生成知識，但無法生成理解。理解世界、行動改變，才是教育的終極任務。」

蘇仰志以風災後的「鏟子超人」為例，一群自發救災的人成為公民行動的象徵，那不是突發的英雄主義，而是長期教育養出的結果。「鏟子超人」代表的是公民素養與行動力，是台灣教育的深層成果，「這場展會，就是要讓更多年輕世代明白：AI可能懂你的行為，但只有教育能讓你選擇怎麼行動。」

EDit策展人、雜學校創辦人蘇仰志為教育部政務次長劉國偉介紹活動展區。(圖/主辦單位 提供)

教育聲浪 Live Podcast：Z世代用聲音開一堂「人生課」

本屆EDit最大亮點之一，是全新推出的「教育聲浪Live Podcast Show」。邀請人氣 Podcast節目包含：哇賽心理學、不良大叔、媽爹講故事、思維槓桿等人現場錄音開講，聚焦主題「Ctrl+Z：重寫 Z 世代的生活腳本」。

節目關注年輕世代的真實困境：電話恐懼症、職場焦慮、數位疲勞、AI取代焦慮，從心理學、教育到職涯角度，開啟一次跨世代的真實對話。這不只是一場節目錄音，更像一堂公共型腦力激盪，邀請Z世代一起面對問題、重新定義學習。

「思維行動」於現場帶領民眾模擬體驗攀岩，透過親子體驗推廣冒險教育。(圖/主辦單位 提供)

從AI素養到行動力：未來職場要的不是聽話的員工

除了Podcast舞台，本屆 EDit 同步舉辦九大國際高峰論壇，聚焦「AI 教育治理」、「教師角色重塑」、「AI 素養與數位公民教育」、「AI 人才與職場轉型」等議題，邀請來自 20國的教育與產業領袖共同探討。

蘇仰志指出：「未來職場不再看學歷，而是看行動。AI可以模仿技能，但無法複製熱情與影響力。能連結他人、能解決問題、能創造意義，才是未來最搶手的人才。」

同場舉行的「IASE 教育影響力獎」以「AI 與永續教育」為主題，展示來自學校、非營利組織與企業的實踐案例：從偏鄉數位教育到技職跨域共創，證明教育不只是制度，而是一種社會創新。

同場舉辦的第二屆「IASE社會影響力組」獲獎者團體大合照。(圖/主辦單位 提供)

給Z世代的宣言：教育，不再只是學習，而是行動

安益集團涂建國總裁表示，EDit不僅是一場展覽，更是一個連結教育、創新與永續發展的國家級展會。他強調，唯有讓教育成為產業鏈與社會創新的核心，台灣才能在全球教育轉型中展現影響力。EDit不只是教育展，更像一場「未來工作與學習節」。這裡的AI工具、跨界論壇與 Podcast 對談，都是能陪伴Z世代練習「如何與科技共處、如何為社會採取行動」的場域。

獲獎者與現場貴賓合照，開幕典禮完美落幕。(圖/主辦單位 提供)

如果「鏟子超人」象徵新世代公民的行動力， 那麼Z世代的挑戰，就是在AI時代找到屬於自己的鏟子，也許是一支筆、一支麥克風、一段程式碼，讓世界，因你的一個行動而改變。