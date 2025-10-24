2025-10-24 10:50 引新聞
《哥吉拉-1.0》等身雕像點燈！萬獸之王正式降臨信義A11專賣店
萬獸之王正式覺醒！日本地區以外首間官方授權的「GODZILLA STORE Taipei」於今（23）日舉行《哥吉拉-1.0》等身大雕像點燈儀式，由雙緯企業總經理陳彥羽與東寶娛樂亞洲代表村山ファビオ共同出席，象徵哥吉拉正式鎮守台北信義新光三越 A11，以最具壓迫感的姿態迎接粉絲朝聖。
出自《哥吉拉-1.0》版本中的哥吉拉（2023）雕像，由於部分因素沒能趕在開幕會與粉絲們赴約，如今終於在今（23）日現身。不同於粉絲們在各大哥吉拉商店中常看到的鎮店之寶，這次的哥吉拉搭載「發光背鰭」與「噴煙特效」，在燈光與煙霧的交錯中，完整重現哥吉拉吐息間的能量。從粗獷的皮膚紋理、鋒利的牙齒到背鰭的藍光閃爍，每一處細節都精緻到位，氣勢猶如電影片段重現，現場也吸引不少粉絲們與哥吉拉搶拍合影。
雙緯企業總經理陳彥羽表示，這次的哥吉拉雕像是由日本原型師特別為台灣粉絲打造，非常歡迎每一位喜歡哥吉拉的朋友親自到店內與《哥吉拉-1.0》大雕像合照，近距離感受他帶來的壓倒性震撼！
店內陳列販售眾多官方授權商品，同時還包括與《哈姆太郎》聯名的「哥吉哈姆君」系列，以及近年人氣持續高漲，既可愛又無理頭的「Chibi Godzilla（小哥吉拉）」系列商品。自開幕這一個月來，不少熱門哥吉拉周邊也陸續售罄，顯示粉絲們對於哥吉拉的熱愛與支持。
為慶祝全新哥吉拉雕像進駐店面，「GODZILLA STORE Taipei 」也同步推出限定活動：凡於現場與《哥吉拉-1.0》雕像合照，並上傳打卡照片，同時追蹤「GODZILLA STORE Taipei」FB 官方帳號、「GODZILLA ASIA」IG 及 FB 共三個帳號後，出示畫面給現場工作人員確認，即可兌換限量「珪藻土吸水杯墊」，數量有限、兌完為止。
「GODZILLA STORE Taipei」營業資訊
營業時間：平日、例假日前一天：11：00－21：30；假日：11：00－22：00 （春節或國定假日特別營業時間請參閱新光三越官網公告）
地點：新光三越台北信義新天地 A11 3F （台北市信義區松壽路 11 號。）
