2025-10-23 18:06 女子漾／編輯ANDREA
告別卡毛髮、臭刷頭！全新DIKE S2洗地機五大新功能一次看，從此家裡沒死角！
近年來，家電設計越來越聰明，從掃地機器人到洗拖一體機，現代人清潔家務的方式也隨之進化，尤其對忙碌上班族與家庭來說，「一台就能搞定全屋」的多功能洗拖機，已成為居家必備神器，全新 DIKE S2 高效自清潔洗地機 正是在這樣的需求下誕生，它不只整合吸塵、拖地、洗地三效合一，還進一步做到「自己會清潔自己」，對使用者而言，不再需要頻繁拆洗滾刷或管道，也不怕使用後產生異味與卡垢問題。
從吸力、潔淨力到自清潔能力，全方位升級的DIKE S2，為現代居家清潔帶來前所未有的輕鬆與效率
亮點一：17,000Pa吸力＋高頻洗地 強效清潔不卡塵
DIKE S2結合吸塵、拖地與洗地三效合一，擁有高達17,000Pa颶風級吸力與每分鐘450次高頻洗地刷頭，能徹底清除灰塵、毛髮與食物碎屑，無論是寵物打翻的水碗、孩子灑落的穀片，皆可一次清乾淨，省去吸塵、拖地分開操作的繁瑣。
雙倍恆壓刮刀與18N地面下壓設計，讓地板「拖完即乾」，搭配毫米級三貼邊刷頭，邊角縫隙也不放過，清潔力堪稱旗艦級。
亮點二：全台首創「深層管道沖洗」 徹底解決藏汙納垢問題
多數洗地機在使用一段時間後，常因滾刷卡髒、管道積垢導致吸力下降、異味產生。
DIKE S2則以全台首創深層管道沖洗技術與可自清潔底座設計，讓使用者一鍵啟動，即可自動沖洗滾刷與內部管道。
馬達達到IPX7防水等級，能連同滾刷放入水中清洗，維持長效潔淨與吸力穩定。從此不必再徒手清洗髒污管道，真正實現「機器會自己洗乾淨」。
亮點三：70°C熱水＋熱風烘乾 滾刷潔淨如新
針對滾刷部分，DIKE S2搭配專屬滾刷清潔底座，具備70°C熱水沖洗、70°C高溫烘乾功能，並以3D立體仿手搓設計與8,000顆微粒深層搓洗，能徹底去除油垢、髒污與黏漬。 使用後滾刷不潮濕、不發臭，潔淨度媲美全新機體，讓清潔家電也能長保如初。
亮點四：輕盈機身＋智能牽引 推拉毫不費力
DIKE S2以3.9公斤輕量化機身搭配「三點一線」人體工學結構，重心穩定且操作流暢，內建自動牽引力設計，讓使用者推拉時手感僅約900公克，即使長時間使用也不易疲勞。
此外，擁有90°靈活轉向軸與180°超薄躺平設計，可輕鬆清潔桌腳、床底、櫃下等死角，實現全屋無死角打掃。
亮點五：續航40分鐘、低噪運轉 靜音不擾生活
內建2600mAh鋰電池，可連續使用40分鐘，足以應付中大坪數家庭清潔。搭配降噪風道設計，運轉分貝低於73dB，讓清掃過程安靜不干擾家人生活。
憑藉強勁性能與貼心設計，DIKE S2在嘖嘖預購階段即創下超過300萬元佳績，顯示消費者對高效自清潔機種的高度期待。 目前已正式於雙全生活館官網及各大電商、實體通路販售，特價8,490元至10月31日止。限量購買還可獲贈DIKE醫院級空氣清淨機，為居家清潔帶來更完整的一站式升級。
