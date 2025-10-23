2025-10-23 18:00 女子漾／編輯王廷羽
《吸吸吸吸吸血鬼》連吸血都要管戀愛！史上最管最多的吸血鬼11月笑翻登場
如果你以為吸血鬼的日常是優雅、性感、憂鬱，那這次可要顛覆想像了！日本票房冠軍喜劇《電影版吸吸吸吸吸血鬼》（Babanba Banban Vampire）即將於11月7日在台上映，由《靠北少女》導演濱崎慎治再度執導，「百億票房男星」吉澤亮攜手「中性系新星」板垣李光人，共同主演這部年度最瘋狂的戀愛妨礙系奇想喜劇。改編自漫畫家奧嶋寬雅同名爆紅作品，本片以吸血鬼神話結合校園純愛，笑點密集、顏值炸裂、設定離譜到讓人笑出眼淚。
故事從一座名叫「戀之湯」的澡堂展開。外表帥氣、實際年齡卻高達450歲的吸血鬼森蘭丸（吉澤亮 飾），一邊替客人洗澡、一邊默默守護澡堂少東李仁（板垣李光人 飾）——因為他覬覦的，正是傳說中「最美味的18歲童貞之血」。
然而當李仁陷入初戀，蘭丸驚覺他那珍貴的血液即將「不再純潔」，立刻展開一場「戀愛干預作戰」！沒想到李仁暗戀的對象葵（原菜乃華 飾）竟是重度吸血鬼控少女，反倒對蘭丸展開猛烈倒追。更離譜的是，吸血鬼獵人班導（滿島真之介 飾）、肌肉狂哥哥弗蘭肯（關口Mandy 飾）與蘭丸的吸血鬼兄長長可（真榮田郷敦 飾）也接連登場，讓這場戀愛變成多線修羅場，笑料與混亂全面失控。
導演濱崎慎治以廣告導演出身的節奏感與荒誕幽默，將這個腦洞爆炸的世界拍得節奏明快又意外真摯。吉澤亮繼《國寶》後徹底放飛自我，全裸上陣詮釋中二又傲嬌的吸血鬼，誇張台詞講得既浪漫又可愛；板垣李光人則完美演出被守護又被覬覦的「童貞系少年」，兩人之間的曖昧張力讓粉絲直呼「嗑瘋」。
除了兩大主角外，陣容也星光熠熠：原菜乃華飾演妄想系吸血鬼控少女，滿島真之介再挑戰瘋癲教師，關口Mandy以「肌肉腦兄」笑翻全場，而真榮田郷敦與堤真一的登場，則讓全片在荒誕中依然保有戲劇張力。為了讓角色登場更具節奏感，導演更大膽加入音樂劇與饒舌橋段，讓每個角色以唱跳自我介紹的方式現身，觀眾不僅能快速認識角色，還能笑著被節奏推著走。
《電影版吸吸吸吸吸血鬼》上映前就登上日本MOVIE WALKER網站「最期待電影」冠軍，上映後更強勢拿下新片票房冠軍。全片以「熱湯、熱血、熱戀」三元素結合青春校園與吸血鬼神話，被譽為「日本版《雞不可失》×吸血鬼戀愛喜劇」，節奏明快、笑點零冷場。導演笑稱：「這部電影的宗旨就是——童貞守護、戀愛禁止，但請大笑不止！」
《吸吸吸吸吸血鬼》於11月7日在全台上映。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower