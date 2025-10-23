2025-10-23 17:26 女子漾／編輯王廷羽
這幫兄弟只想離職！韓國爆笑冠軍喜劇《誰想當老大》太懂社畜心了
韓國票房黑馬來襲！爆笑指數更勝《雞不可失》的黑幫動作喜劇《誰想當老大》，即將在11月21日全台上映。這部電影甫於釜山國際影展首映便引爆全場笑聲，上映後連續八天穩坐南韓票房冠軍，更在短短八天內突破200萬人次觀影，創下疫情後最快突破紀錄的驚人成績！
由《魔鬼對決》、《南山的部長們》、《12.12：首爾之春》等票房保證團隊打造，《誰想當老大》以「沒人想當老大」的爆笑設定掀起全新風潮。故事講述黑幫老大驟逝後，一群原本應該為權力爭鬥的成員，竟紛紛表態「讓位」——不是因為害怕，而是各自有夢想想追。有人立志開中餐館、有人想當探戈舞者，還有人一心想升職卻沒人理，讓整個組織陷入一場「荒謬接班風暴」。
這場充滿笑彈的「讓位大亂鬥」，在荒唐中帶出真實共鳴。導演羅熙燦表示：「這不是一部關於義氣的黑幫電影，而是關於每個人如何找到自己想成為誰。」劇情反映當代Z世代對「活出真我」與「拒絕被定義」的態度，將黑幫鬥爭化為追夢寓言，笑中帶感，療癒力滿點。
實力派演員趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥、李奎炯領銜主演，更有李星民、黃雨瑟惠、鄭柔美、高昌錫驚喜客串，整場戲從中餐館廚房、探戈教室到黑幫總部，節奏明快、笑料連環，堪稱年底最「爽看」的爆笑神作。
《誰想當老大》於11月21日全台上映。
