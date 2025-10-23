雞美國原點 Instinct 鮮凍乾實測，WDJ飼料推薦榜單上的秘密武器

身邊的朋友常常笑我說，我挑毛孩的食物比挑自己吃的還要用心。

其實這是真的，因為每天看著牠們期待的眼神，我總覺得「一餐吃得好不好」影響的不只是飽足感，更是健康和快樂的基礎。

久而久之，我對於毛孩飲食的堅持，也慢慢養成一套自己的小準則。





除此之外，我也會傾向選擇 大品牌，一方面是信任度比較高，另一方面也比較容易找到完整的檢驗資料，讓人少了許多擔憂。





另外，像 WDJ推薦美國飼料領導品牌 的名單我也會特別關注，因為這樣的評選相對客觀，能幫助我快速過濾掉不適合的產品。

久而久之，我發現自己選擇的方向大致就是「乾淨成分＋可信品牌＋專業推薦」，這樣不只讓我安心，也能讓毛孩每一口吃進去的，都是真正對牠有幫助的。





美國原點 I





WDJ連年推薦 Recommended by The Whole Dog Journal





高純肉飼料+凍乾肉塊 KIBBLE RAW





優質不飽和脂肪酸，保護寵物皮毛健康





不含穀類、麩質、馬鈴薯





添加益生菌，維護消化系統健康





-非籠養雞為第一成分，高純肉飼料+凍乾肉塊，適口性極佳





-優質不飽和脂肪酸，保護寵物皮毛健康





-不含穀類、麩質、馬鈴薯，添加益生菌，維護消化系統健康





-主成分：非籠養雞





-不含穀類、麩質、馬鈴薯





-添加益生菌，維護消化系統保健





-優質不飽和脂肪酸，保護皮毛健康





-高純肉飼料+凍乾肉塊，適口性極佳

說到美國原點 Instinct 鮮雞凍乾，我真的要好好來分享一下，因為這款原點雞肉凍乾系列貓飼料不只是單純的「小點心」，更像是和毛孩之間的互動橋樑。

身為一個鏟屎官，我其實對毛孩吃的東西非常在意，畢竟他們不像我們能自己挑選食物，所以我更希望每一口都能安心又營養。

Instinct 是美國很有名的寵物食品品牌，算是領導品牌之一，原點雞肉凍乾系列貓飼料強調使用高品質原肉，盡量保留自然營養。

原點雞肉凍乾系列貓飼料最主要的成分就是純雞肉，搭配少量的維生素、礦物質，沒有多餘的人工增加物。

打開包裝時，能聞到淡淡的雞肉香氣，不會有刺鼻或過度加工的味道，聞起來就很自然。

原點雞肉凍乾系列貓飼料的形狀大小偏中等，一顆顆像小方塊，手感輕盈但扎實。

硬度上不會太硬，用手指輕壓就能捏碎，很適合拿來當零食獎勵，或者拌進主食裡提升風味。

我家吉吉第一次接觸原點雞肉凍乾系列貓飼料的時候，先是小心翼翼地嗅了嗅，接著舔了一下，沒多久整顆就被咬得乾乾淨淨，還一臉「還有嗎？」的表情，看了真的覺得好療癒。

適口性這點我必須大推，因為吉吉平常很挑嘴，有些零食擺在碗裡一整天都不理。

但這款原點雞肉凍乾系列貓飼料不一樣，他一聽到我撕開袋子的聲音就會馬上跑過來，眼神閃閃發亮，完全展現出對它的期待感。

甚至有幾次我只是把袋子拿在手上，他就會自動坐好，用那種討好的小眼神看著我，等著我餵他。

而最讓我喜歡的是，這款凍乾也能拿來當互動小點心。

像是我在陪吉吉玩逗貓棒或訓練簡單口令時，就會用它當獎勵。

過程中不只加強我們之間的默契，也讓吉吉覺得玩耍是一件開心又有回報的事情。

每次他叼到凍乾，滿足地咀嚼後，那種幸福的小表情真的會讓我心都融化了。

總結來說，美國原點 Instinct 鮮雞凍乾不只是好吃的零食，它更是能讓毛孩享受自然風味、同時提升互動樂趣的一個好選擇。對我來說，它讓我和吉吉之間的連結更緊密，也讓我更放心，因為知道自己給他的，是來自美國領導品牌的安心選擇。





顆粒形狀：整體是 中小顆的方形或不規則小塊狀，看起來有點像小方塊或小圓塊，不是很整齊的形狀。









顏色：呈現 淺棕色到米棕色，帶有自然雞肉乾燥後的顏色，有些塊狀會比較深。









質地：屬於 輕盈、鬆脆的凍乾感，用手指輕壓就能掰碎，不像乾乾那麼硬。









大小：大概 1 公分左右一小顆，適合 貓咪 直接咬或是飼主掰碎後拌進主食裡。





貓凍乾飼料怎麼挑?

挑選貓咪凍乾飼料真的不能只看「牌子大不大」，而是要從成分、來源到貓咪自身需求去考量。

像我自己在幫吉吉選擇時，就會特別注意幾個面向：

首先，一定要看「主原料」。理想的凍乾飼料，第一順位應該是高比例的肉類或內臟，因為貓咪是絕對的肉食動物，蛋白質的品質與來源對牠們來說就是生命力的關鍵。

選擇時，我會避開含有過多澱粉、豆類或穀物填充的品牌，因為那會對腎臟和消化增加負擔。

再來是「添加成分」。

好的凍乾不只提供肉，還會搭配適量的自然蔬果、維生素、礦物質，這類幫助腸胃調整的小成分。

這些不是隨便加，而是設計來幫助營養更完整，也讓毛孩吃得健康。

第三個我很在意的是「製造來源與透明度」。

我會特別挑明確標示原料來源、產地、加工方式的品牌。像有些美國或紐西蘭的凍乾，會強調人用等級（human grade）或通過 AAFCO、FDA 等安全標準，這對鏟屎官來說就是安心感。

口感跟適口性也是一個很現實的問題。

再好的配方，如果貓咪不愛吃，也等於白搭。我會觀察凍乾的「大小、軟硬度」，太大塊的要不要掰碎？會不會太硬導致牙齒不舒服？這些都要實測後才知道。吉吉自己就偏好雞肉風味，而且凍乾要稍微泡軟牠才會更愛。

最後還有一個很多人忽略的點，就是「價格與CP值」。

凍乾普遍比乾乾或罐頭貴，但並不是越貴越好。要平衡「能否長期餵養」跟「貓咪的健康需求」。

像有些人會把凍乾當作零食或主食搭配，這樣就能找到比較適合自家毛孩的模式。

總結來說，挑貓凍乾就是：成分自然乾淨、肉含量高、來源透明、添加合理，再加上毛孩願不願意吃，這五個面向都兼顧，基本上就不會踩雷。





這裡是官方標出的成分表，針對那款鮮雞凍乾餐 (“Raw Meals Freeze-Dried Chicken”)：





主原料等等

• 雞肉（含雞骨研磨骨頭 ground chicken bone）

• 雞肝（chicken liver）

• 雞心（chicken heart）

營養保證分析（Guaranteed Analysis）等等

• 粗蛋白質（Crude Protein）最少約 35%

• 粗脂肪（Crude Fat）最少約 33%

製造與安全流程介紹





Instinct 在製造這種凍乾生食 ("raw freeze-dried meals") 所採取的流程與安全把關，資料來自官方 FAQ 與公開新聞。以下是整理：









原料來源與品質把關

Instinct 使用「負責來源 (responsibly sourced)」的雞肉與其他原料。雞肉是 cage-free（非籠養）雞隻，供應商要經過檢驗與監控。蔬果等輔助食材大部分是非基因改造 (non-GMO)。





高壓處理 (High Pressure Processing, HPP)

在將食材凍乾之前或之後（視種類），Instinct 使用 HPP 技術來降低食物中潛在的病原菌風險，如 Salmonella、E. coli、L. monocytogenes 等。這是一種不使用高溫烹煮的殺菌方式，用極高壓力處理，以維持原料的營養與風味同時確保安全。









凍乾（Freeze-Drying）處理

原料先被調配、混合，在低溫下真空環境中凍結，之後慢慢除去水分，使食材從內部到外部都幾乎乾燥，但沒有經過高溫烹調。這樣營養素、風味與質地都比較保留。官方也特別強調這種方式讓產品比一般乾飼料（kibble）或罐頭料理少經加工。









混合與營養補足

為了讓產品成為「完全且平衡的飲食」（Complete & Balanced Meal），除了主肉與器官之外，會加入必要的維生素與礦物質，如維生素 E 和 D3，鋅、銅、錳等，還可能添加如 DL-Methionine（幫助蛋白質均衡）與其他氨基酸。這部分是為了符合美國 AAFCO 餵食標準。

安全檢測與包裝

製造過程中，Instinct 的工廠（例如在美國內布拉斯加州 Lincoln 的設施）持有 SQF（Safe Quality Food）食品安全與品質認證。食材到廠之後會有初步檢驗，混合後會再進行病原體檢測與金屬異物檢測。凍乾品在包裝前也會確保水活性（water activity）與濕度、水分含量合適，以確保長期保存與不易變質。









製造設施與未來展望

Instinct 正在建設新的生產設施（Center of Excellence），意在把原料冷凍／凍乾／混合／HPP 等原本可能分散於不同地點的製程集中化，也提升環保與效率，減少運輸中潛在污染與誤差。這樣的廠房設計也希望能達到 LEED 認證、縮短製造週期與觸碰點（touchpoints）等等。

美國原點 Instinct 鮮雞凍乾製作過程









對毛孩來說，它能幫助把體內一些不需要的物質（像是毒素、細菌代謝物）吸附掉，減少腸胃的不適，也能維持便便比較成型，讓消化系統更穩定。

換句話說，它不是單純「填充物」，而是為了腸胃健康加進去的一個小配方。





我自己在查資料時發現，這種成分其實在人類保健或動物飼養中都會用到，尤其對於腸胃敏感的貓咪或狗狗，能有一定的保護作用。

而 Instinct 把它加進鮮雞凍乾裡，反而讓我覺得更貼心，因為很多時候我們給毛孩吃肉類點心，會擔心是不是太單一，或者會不會腸胃出狀況；有了這樣的自然成分，至少能幫助維持消化的平衡。













所以當我再看吉吉吃得津津有味的時候，其實心裡是滿安心的。因為除了好吃的雞肉，他同時也在獲得一些小小的腸胃保護。對我這種希望毛孩既能享受美味、又要顧健康的鏟屎官來說，這樣的設計就顯得特別加分。

貓飼料開箱當你拿 Instinct 鮮雞凍乾給家裡的毛孩時，你不只是給了一塊雞肉點心，而是在給他接近原始風味的體驗。

因為這種凍乾製法，能最大限度保留雞肉本身的香氣、蛋白質、胺基酸與某些微量營養成分──不像有些乾糧、罐頭或烘烤零食那樣，需要經過高溫或過度加工，把食物風味與營養「烤掉」或稀釋掉。

凍乾貓飼料開箱這種保留讓味道更加自然，也讓口感帶有那種「是真正的鮮肉」的感覺。

再者，這種產品通常蛋白質來源比較單純 ―─ 比方說這裡主要就是雞肉、雞器官（肝、心等）等 ―─ 所以對於對蛋白過敏或挑嘴的貓貓來說比較友好。

牠聞得到、嘗得到的是肉本身，而不是被填充物或人工香料蓋過去了。這樣不僅提升他們吃飯／吃零食時的興趣，也減少因為添加物或過多植物填充物可能造成的不適。

而且 Instinct 在標示營養時會比較清楚，例如他們的 freeze-dried raw meals（凍乾生食類）聲明比一般乾糧中的蛋白質、器官肉更豐富，並且加工過程比較「輕」，也就是 less processed。

這意味著對消化系統比較溫和，也容易讓身體吸收。

還有一點，是使用方式很靈活。

這樣的凍乾肉可以當主食（看是否標示為 complete & balanced），也可以當零食、獎勵或混在乾糧／濕食中做 topping，提升整碗餐的風味與誘因。

對於訓練、互動也很有幫助：毛孩表現好就給一小塊，牠會因為「真肉味」的獎勵而更願意合作。





總結來說，Instinct 鮮雞凍乾的優點是在於它更貼近自然、蛋白質來源單純、高適口性、營養保留好，以及用途彈性強。

這讓它在眾多乾糧、濕食或普通零食中，有種比較「真實」「高質感」「對身體與味蕾比較友善」的獨特地位。

原點飼料推薦嗎?

如果要我給建議：如果你的貓比較活潑、蛋白質需求大，腸胃比較穩定，且你願意為食物品質付出比較高的成本，那我會很推薦原點飼料。

牠在成分與口感上的表現對多數貓咪來說是加分的，也比較容易激起貓咪吃飯的興趣。

但如果你的貓比較老、牙齒狀況不好、容易消化不良，或者你希望控制預算，那可能可以挑原點中比較低脂、顆粒小的品項，或搭配其他比較平價但仍有基本品質的飼料一起餵。

美國原點Instinct評價自從讓吉吉嚐過美國原點 Instinct 鮮雞凍乾之後，我自己心裡其實有種「找到對的東西」的感覺。吉吉本來就是一隻挑嘴到不行的小皇帝，平常零食要不是嗅一嗅就走開，就是吃個一兩口就沒興趣，但這款凍乾完全不一樣。

每次我才剛拿出袋子，他就會馬上跑來腳邊，眼睛發亮、尾巴翹得高高的，好像迫不及待在等我分一塊給他。那種「小貓咪瞬間變積極」的模樣，真的讓我覺得很可愛。

從味道到口感，吉吉都表現得相當滿意。

哪款貓凍乾適口性最好?吃的時候咀嚼得很專注，吞完還會舔舔嘴，甚至還會自己蹭過來撒嬌，好像在跟我說「再給我一點嘛」。更讓我覺得安心的是，這款凍乾成分很單純，主要就是高品質的鮮雞，沒有多餘的人工香料或添加物，我也比較放心讓他吃，覺得給毛孩的東西應該就是要單純、自然。

這段時間下來，我發現凍乾不只是「零食」，它還變成我們互動的橋樑。

哪款貓凍乾適口性最好?不管是訓練小動作，還是單純的親密時刻，我只要拿出 Instinct 鮮雞凍乾，吉吉就會乖乖坐好，用期待的小眼神看著我。這樣的互動讓我覺得，我跟他之間的連結好像更緊密了。

原點凍乾飼料 評價總結來說，Instinct 鮮雞凍乾對我和吉吉來說，不只是食物，更是一種小小的幸福。

原點貓咪喜歡嗎對吉吉來說，它是滿足口腹的美味點心；對我來說，它是能讓我放心、同時又能看到毛孩開心的選擇。

看到吉吉每次吃完那種滿足又幸福的表情，我覺得這款凍乾已經成為我們日常生活裡不可缺少的小儀式了。

另外也吃了純凍 100%冷凍乾燥主食凍乾 腸胃保健(全貓)0.75oz，口味皆是雞肉主成份，

美國原點 Instinct

原點(本能) Instinct WDJ 連續推薦貓狗飼料 !





最強口碑飼料：原點貓凍乾飼料、原點貓皇極飼料





美國第一鮮肉飼料領導品牌，原點完美保留原始營養的鮮肉營養與專純肉噴灑技術，原點保留 100% 營養，就像餐餐吃鮮肉​。





❏​ 獨家純肉噴灑技術，營養更豐富





❏​ 不含人工香料、防腐劑、抗生素、生長激素





❏​ 優質不飽和脂肪酸，維持寵物皮毛健康

我家毛孩算是有點挑嘴的孩子，偏愛單純的肉香味，所以我在選擇時會特別看是不是 純肉製造，畢竟成分單純、來源清楚，吃起來比較安心。

另外，像 WDJ推薦美國飼料領導品牌 的名單我也會特別關注，因為這樣的評選相對客觀，能幫助我快速過濾掉不適合的產品。

口感跟適口性也是一個很現實的問題。

再好的配方，如果貓咪不愛吃，也等於白搭。我會觀察凍乾的「大小、軟硬度」，太大塊的要不要掰碎？會不會太硬導致牙齒不舒服？這些都要實測後才知道。吉吉自己就偏好雞肉風味，而且凍乾要稍微泡軟牠才會更愛。

所以當我再看吉吉吃得津津有味的時候，其實心裡是滿安心的。因為除了好吃的雞肉，他同時也在獲得一些小小的腸胃保護。對我這種希望毛孩既能享受美味、又要顧健康的鏟屎官來說，這樣的設計就顯得特別加分。

吃的時候咀嚼得很專注，吞完還會舔舔嘴，甚至還會自己蹭過來撒嬌，好像在跟我說「再給我一點嘛」。更讓我覺得安心的是，這款凍乾成分很單純，主要就是高品質的鮮雞，沒有多餘的人工香料或添加物，我也比較放心讓他吃，覺得給毛孩的東西應該就是要單純、自然。

不管是訓練小動作，還是單純的親密時刻，我只要拿出 Instinct 鮮雞凍乾，吉吉就會乖乖坐好，用期待的小眼神看著我。這樣的互動讓我覺得，我跟他之間的連結好像更緊密了。

總結來說，Instinct 鮮雞凍乾對我和吉吉來說，不只是食物，更是一種小小的幸福。

對吉吉來說，它是滿足口腹的美味點心；對我來說，它是能讓我放心、同時又能看到毛孩開心的選擇。

身邊的朋友常常笑我說，我挑毛孩的食物比挑自己吃的還要用心。

其實這是真的，因為每天看著牠們期待的眼神，我總覺得「一餐吃得好不好」影響的不只是飽足感，更是健康和快樂的基礎。

久而久之，我對於毛孩飲食的堅持，也慢慢養成一套自己的小準則。

我家毛孩算是有點挑嘴的孩子，偏愛單純的肉香味，所以我在選擇時會特別看是不是 純肉製造，畢竟成分單純、來源清楚，吃起來比較安心。

除此之外，我也會傾向選擇 大品牌，一方面是信任度比較高，另一方面也比較容易找到完整的檢驗資料，讓人少了許多擔憂。





另外，像 WDJ推薦美國飼料領導品牌 的名單我也會特別關注，因為這樣的評選相對客觀，能幫助我快速過濾掉不適合的產品。

久而久之，我發現自己選擇的方向大致就是「乾淨成分＋可信品牌＋專業推薦」，這樣不只讓我安心，也能讓毛孩每一口吃進去的，都是真正對牠有幫助的。









WDJ連年推薦 Recommended by The Whole Dog Journal





高純肉飼料+凍乾肉塊 KIBBLE RAW





優質不飽和脂肪酸，保護寵物皮毛健康





不含穀類、麩質、馬鈴薯





添加益生菌，維護消化系統健康





-非籠養雞為第一成分，高純肉飼料+凍乾肉塊，適口性極佳





-優質不飽和脂肪酸，保護寵物皮毛健康





-不含穀類、麩質、馬鈴薯，添加益生菌，維護消化系統健康





-主成分：非籠養雞





-不含穀類、麩質、馬鈴薯





-添加益生菌，維護消化系統保健





-優質不飽和脂肪酸，保護皮毛健康





-高純肉飼料+凍乾肉塊，適口性極佳

說到美國原點 Instinct 鮮雞凍乾，我真的要好好來分享一下，因為這款原點雞肉凍乾系列貓飼料不只是單純的「小點心」，更像是和毛孩之間的互動橋樑。

身為一個鏟屎官，我其實對毛孩吃的東西非常在意，畢竟他們不像我們能自己挑選食物，所以我更希望每一口都能安心又營養。

Instinct 是美國很有名的寵物食品品牌，算是領導品牌之一，原點雞肉凍乾系列貓飼料強調使用高品質原肉，盡量保留自然營養。

原點雞肉凍乾系列貓飼料最主要的成分就是純雞肉，搭配少量的維生素、礦物質，沒有多餘的人工增加物。

打開包裝時，能聞到淡淡的雞肉香氣，不會有刺鼻或過度加工的味道，聞起來就很自然。

原點雞肉凍乾系列貓飼料的形狀大小偏中等，一顆顆像小方塊，手感輕盈但扎實。

硬度上不會太硬，用手指輕壓就能捏碎，很適合拿來當零食獎勵，或者拌進主食裡提升風味。

我家吉吉第一次接觸原點雞肉凍乾系列貓飼料的時候，先是小心翼翼地嗅了嗅，接著舔了一下，沒多久整顆就被咬得乾乾淨淨，還一臉「還有嗎？」的表情，看了真的覺得好療癒。

適口性這點我必須大推，因為吉吉平常很挑嘴，有些零食擺在碗裡一整天都不理。

但這款原點雞肉凍乾系列貓飼料不一樣，他一聽到我撕開袋子的聲音就會馬上跑過來，眼神閃閃發亮，完全展現出對它的期待感。

甚至有幾次我只是把袋子拿在手上，他就會自動坐好，用那種討好的小眼神看著我，等著我餵他。

而最讓我喜歡的是，這款凍乾也能拿來當互動小點心。

像是我在陪吉吉玩逗貓棒或訓練簡單口令時，就會用它當獎勵。

過程中不只加強我們之間的默契，也讓吉吉覺得玩耍是一件開心又有回報的事情。

每次他叼到凍乾，滿足地咀嚼後，那種幸福的小表情真的會讓我心都融化了。

總結來說，美國原點 Instinct 鮮雞凍乾不只是好吃的零食，它更是能讓毛孩享受自然風味、同時提升互動樂趣的一個好選擇。對我來說，它讓我和吉吉之間的連結更緊密，也讓我更放心，因為知道自己給他的，是來自美國領導品牌的安心選擇。





顆粒形狀：整體是 中小顆的方形或不規則小塊狀，看起來有點像小方塊或小圓塊，不是很整齊的形狀。









顏色：呈現 淺棕色到米棕色，帶有自然雞肉乾燥後的顏色，有些塊狀會比較深。









質地：屬於 輕盈、鬆脆的凍乾感，用手指輕壓就能掰碎，不像乾乾那麼硬。









大小：大概 1 公分左右一小顆，適合貓咪直接咬或是飼主掰碎後拌進主食裡。





貓凍乾飼料怎麼挑?

挑選貓咪凍乾飼料真的不能只看「牌子大不大」，而是要從成分、來源到貓咪自身需求去考量。

像我自己在幫吉吉選擇時，就會特別注意幾個面向：

首先，一定要看「主原料」。理想的凍乾飼料，第一順位應該是高比例的肉類或內臟，因為貓咪是絕對的肉食動物，蛋白質的品質與來源對牠們來說就是生命力的關鍵。

選擇時，我會避開含有過多澱粉、豆類或穀物填充的品牌，因為那會對腎臟和消化增加負擔。

再來是「添加成分」。

好的凍乾不只提供肉，還會搭配適量的自然蔬果、維生素、礦物質，這類幫助腸胃調整的小成分。

這些不是隨便加，而是設計來幫助營養更完整，也讓毛孩吃得健康。

第三個我很在意的是「製造來源與透明度」。

我會特別挑明確標示原料來源、產地、加工方式的品牌。像有些美國或紐西蘭的凍乾，會強調人用等級（human grade）或通過 AAFCO、FDA 等安全標準，這對鏟屎官來說就是安心感。

口感跟適口性也是一個很現實的問題。

再好的配方，如果貓咪不愛吃，也等於白搭。我會觀察凍乾的「大小、軟硬度」，太大塊的要不要掰碎？會不會太硬導致牙齒不舒服？這些都要實測後才知道。吉吉自己就偏好雞肉風味，而且凍乾要稍微泡軟牠才會更愛。

最後還有一個很多人忽略的點，就是「價格與CP值」。

凍乾普遍比乾乾或罐頭貴，但並不是越貴越好。要平衡「能否長期餵養」跟「貓咪的健康需求」。

像有些人會把凍乾當作零食或主食搭配，這樣就能找到比較適合自家毛孩的模式。

總結來說，挑貓凍乾就是：成分自然乾淨、肉含量高、來源透明、添加合理，再加上毛孩願不願意吃，這五個面向都兼顧，基本上就不會踩雷。





這裡是官方標出的成分表，針對那款鮮雞凍乾餐 (“Raw Meals Freeze-Dried Chicken”)：





主原料等等

• 雞肉（含雞骨研磨骨頭 ground chicken bone）

• 雞肝（chicken liver）

• 雞心（chicken heart）

營養保證分析（Guaranteed Analysis）等等

• 粗蛋白質（Crude Protein）最少約 35%

• 粗脂肪（Crude Fat）最少約 33%

製造與安全流程介紹





Instinct 在製造這種凍乾生食 ("raw freeze-dried meals") 所採取的流程與安全把關，資料來自官方 FAQ 與公開新聞。以下是整理：









原料來源與品質把關

Instinct 使用「負責來源 (responsibly sourced)」的雞肉與其他原料。雞肉是 cage-free（非籠養）雞隻，供應商要經過檢驗與監控。蔬果等輔助食材大部分是非基因改造 (non-GMO)。





高壓處理 (High Pressure Processing, HPP)

在將食材凍乾之前或之後（視種類），Instinct 使用 HPP 技術來降低食物中潛在的病原菌風險，如 Salmonella、E. coli、L. monocytogenes 等。這是一種不使用高溫烹煮的殺菌方式，用極高壓力處理，以維持原料的營養與風味同時確保安全。









凍乾（Freeze-Drying）處理

原料先被調配、混合，在低溫下真空環境中凍結，之後慢慢除去水分，使食材從內部到外部都幾乎乾燥，但沒有經過高溫烹調。這樣營養素、風味與質地都比較保留。官方也特別強調這種方式讓產品比一般乾飼料（kibble）或罐頭料理少經加工。









混合與營養補足

為了讓產品成為「完全且平衡的飲食」（Complete & Balanced Meal），除了主肉與器官之外，會加入必要的維生素與礦物質，如維生素 E 和 D3，鋅、銅、錳等，還可能添加如 DL-Methionine（幫助蛋白質均衡）與其他氨基酸。這部分是為了符合美國 AAFCO 餵食標準。

安全檢測與包裝

製造過程中，Instinct 的工廠（例如在美國內布拉斯加州 Lincoln 的設施）持有 SQF（Safe Quality Food）食品安全與品質認證。食材到廠之後會有初步檢驗，混合後會再進行病原體檢測與金屬異物檢測。凍乾品在包裝前也會確保水活性（water activity）與濕度、水分含量合適，以確保長期保存與不易變質。









製造設施與未來展望

Instinct 正在建設新的生產設施（Center of Excellence），意在把原料冷凍／凍乾／混合／HPP 等原本可能分散於不同地點的製程集中化，也提升環保與效率，減少運輸中潛在污染與誤差。這樣的廠房設計也希望能達到 LEED 認證、縮短製造週期與觸碰點（touchpoints）等等。

美國原點 Instinct 鮮雞凍乾製作過程









對毛孩來說，它能幫助把體內一些不需要的物質（像是毒素、細菌代謝物）吸附掉，減少腸胃的不適，也能維持便便比較成型，讓消化系統更穩定。

換句話說，它不是單純「填充物」，而是為了腸胃健康加進去的一個小配方。





我自己在查資料時發現，這種成分其實在人類保健或動物飼養中都會用到，尤其對於腸胃敏感的貓咪或狗狗，能有一定的保護作用。

而 Instinct 把它加進鮮雞凍乾裡，反而讓我覺得更貼心，因為很多時候我們給毛孩吃肉類點心，會擔心是不是太單一，或者會不會腸胃出狀況；有了這樣的自然成分，至少能幫助維持消化的平衡。













所以當我再看吉吉吃得津津有味的時候，其實心裡是滿安心的。因為除了好吃的雞肉，他同時也在獲得一些小小的腸胃保護。對我這種希望毛孩既能享受美味、又要顧健康的鏟屎官來說，這樣的設計就顯得特別加分。

貓飼料開箱當你拿 Instinct 鮮雞凍乾給家裡的毛孩時，你不只是給了一塊雞肉點心，而是在給他接近原始風味的體驗。

因為這種凍乾製法，能最大限度保留雞肉本身的香氣、蛋白質、胺基酸與某些微量營養成分──不像有些乾糧、罐頭或烘烤零食那樣，需要經過高溫或過度加工，把食物風味與營養「烤掉」或稀釋掉。

凍乾貓飼料開箱這種保留讓味道更加自然，也讓口感帶有那種「是真正的鮮肉」的感覺。

再者，這種產品通常蛋白質來源比較單純 ―─ 比方說這裡主要就是雞肉、雞器官（肝、心等）等 ―─ 所以對於對蛋白過敏或挑嘴的貓貓來說比較友好。

牠聞得到、嘗得到的是肉本身，而不是被填充物或人工香料蓋過去了。這樣不僅提升他們吃飯／吃零食時的興趣，也減少因為添加物或過多植物填充物可能造成的不適。

而且 Instinct 在標示營養時會比較清楚，例如他們的 freeze-dried raw meals（凍乾生食類）聲明比一般乾糧中的蛋白質、器官肉更豐富，並且加工過程比較「輕」，也就是 less processed。

這意味著對消化系統比較溫和，也容易讓身體吸收。

還有一點，是使用方式很靈活。

這樣的凍乾肉可以當主食（看是否標示為 complete & balanced），也可以當零食、獎勵或混在乾糧／濕食中做 topping，提升整碗餐的風味與誘因。

對於訓練、互動也很有幫助：毛孩表現好就給一小塊，牠會因為「真肉味」的獎勵而更願意合作。





總結來說，Instinct 鮮雞凍乾的優點是在於它更貼近自然、蛋白質來源單純、高適口性、營養保留好，以及用途彈性強。

這讓它在眾多乾糧、濕食或普通零食中，有種比較「真實」「高質感」「對身體與味蕾比較友善」的獨特地位。

原點飼料推薦嗎?

如果要我給建議：如果你的貓比較活潑、蛋白質需求大，腸胃比較穩定，且你願意為食物品質付出比較高的成本，那我會很推薦原點飼料。

牠在成分與口感上的表現對多數貓咪來說是加分的，也比較容易激起貓咪吃飯的興趣。

但如果你的貓比較老、牙齒狀況不好、容易消化不良，或者你希望控制預算，那可能可以挑原點中比較低脂、顆粒小的品項，或搭配其他比較平價但仍有基本品質的飼料一起餵。

美國原點Instinct評價自從讓吉吉嚐過美國原點 Instinct 鮮雞凍乾之後，我自己心裡其實有種「找到對的東西」的感覺。吉吉本來就是一隻挑嘴到不行的小皇帝，平常零食要不是嗅一嗅就走開，就是吃個一兩口就沒興趣，但這款凍乾完全不一樣。

每次我才剛拿出袋子，他就會馬上跑來腳邊，眼睛發亮、尾巴翹得高高的，好像迫不及待在等我分一塊給他。那種「小貓咪瞬間變積極」的模樣，真的讓我覺得很可愛。

從味道到口感，吉吉都表現得相當滿意。

吃的時候咀嚼得很專注，吞完還會舔舔嘴，甚至還會自己蹭過來撒嬌，好像在跟我說「再給我一點嘛」。更讓我覺得安心的是，這款凍乾成分很單純，主要就是高品質的鮮雞，沒有多餘的人工香料或添加物，我也比較放心讓他吃，覺得給毛孩的東西應該就是要單純、自然。

這段時間下來，我發現凍乾不只是「零食」，它還變成我們互動的橋樑。

不管是訓練小動作，還是單純的親密時刻，我只要拿出 Instinct 鮮雞凍乾，吉吉就會乖乖坐好，用期待的小眼神看著我。這樣的互動讓我覺得，我跟他之間的連結好像更緊密了。

總結來說，Instinct 鮮雞凍乾對我和吉吉來說，不只是食物，更是一種小小的幸福。

對吉吉來說，它是滿足口腹的美味點心；對我來說，它是能讓我放心、同時又能看到毛孩開心的選擇。

看到吉吉每次吃完那種滿足又幸福的表情，我覺得這款凍乾已經成為我們日常生活裡不可缺少的小儀式了。

另外也吃了純凍 100%冷凍乾燥主食凍乾 腸胃保健(全貓)0.75oz，口味皆是雞肉主成份，

美國原點 Instinct

原點(本能) Instinct WDJ 連續推薦貓狗飼料 !





最強口碑飼料：原點貓凍乾飼料、原點貓皇極飼料





美國第一鮮肉飼料領導品牌，原點完美保留原始營養的鮮肉營養與專純肉噴灑技術，原點保留 100% 營養，就像餐餐吃鮮肉​。





❏​ 獨家純肉噴灑技術，營養更豐富





❏​ 不含人工香料、防腐劑、抗生素、生長激素





❏​ 優質不飽和脂肪酸，維持寵物皮毛健康

