國寶級萌力登場！貓貓蟲咖波化身故宮文物 限量集點週邊萌翻登場
為歡慶國立故宮博物院成立100周年，這次邀請全台最具人氣的原創角色「貓貓蟲咖波」首度化身故宮文物，展開一場「最萌國寶」文化盛宴。
自10月29日下午3點起，全台超過7,100家門市同步啟動「貓貓蟲咖波 X 故宮博物院100周年」精品集點活動，推出一系列結合歷史藝術與可愛美學的限量周邊，粉絲勢必掀起搶購熱潮。
以「故宮典藏萌化」為靈感，讓熟悉的古文物躍上現代舞台。其中，推薦粉絲必收「夥伴玩具：故宮奇遇記 貓貓蟲咖波玩具公仔」，將故宮博物院經典文物結合獵奇又可愛的貓貓蟲咖波，包含翠玉白菜、早春圖、毛公鼎、肉形石，以及隱藏版-半透明翠玉白菜，全套共五款，單入加價購199元(款式隨機)，全套一次收藏更只要999元。另外，還有「翠玉白菜造型毯」、「肉形石造型刮泥地墊」等兼具收藏與實用的療癒單品，無論是文青族、設計控還是咖波粉，都能找到屬於自己的那份「萌文化」。
不僅如此，同檔同步推出全店「英國精品絨毛noodoll」精品集點活動，英國精品絨毛品牌noodoll首次現身7-ELEVEN。療癒可愛的馬鈴薯家族推出一系列適合收藏的系列周邊，首推超商限定款「米薯寶」，由超柔軟的米色絨毛布製成，坐姿設計，讓可愛隨身陪伴耍萌。
另外，還有可收納錢包、手機「米薯寶包包」、擁抱起來療癒又舒服的「大擁抱米薯寶」等，每一款都超級可愛，每天都像被幸福包圍！
另外，精品航空品牌星宇航空與法國軍靴品牌PALLADIUM聯名合作，強強聯手自10月30日15:00起推出一系列適合能兼具通勤、旅行、露營必備系列周邊。
潮流包款包含「側背小包」與「托特包」、「21吋行李箱」、「後背包」等，黑色設計低調又不失質感，充滿未來感美學。針對戶外露營生活也推出如「收納桌」、「露營椅」、「不鏽鋼杯」等週邊，同樣展現俐落與實用兼具風格，滿滿收藏價值，千萬別錯過。
