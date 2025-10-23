11月強檔片單來襲！《怪奇物語5》《魷魚遊戲：真人挑戰賽: 第2季》《如果我不曾見過太陽》重磅上線

Netflix 11月強檔新片一次爆發！從壓軸韓劇、經典續集到紀錄片與動畫影集，全方位滿足影迷口味。本月最受矚目的莫過於由曾敬驊、李沐主演的懸疑愛情驚悚劇《如果我不曾見過太陽：一部曲》、全球期待的《怪奇物語：第5季第1輯》，還有回歸更殘酷賽制的《魷魚遊戲：真人挑戰賽 第2季》。同場加映《蘇斯博士：史尼奇》《雷殛元首》等多元新作!

《如果我不曾見過太陽：一部曲》

臭名昭彰的連續殺人魔接受年輕女子的拍片訪談，他的過去揭露了層層交織的創傷與心碎，而一切都與他的初戀有關。

年僅25歲的李壬曜（曾敬驊 飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。

入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊 飾）的採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐 飾）糾纏。夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。

《怪奇物語：第5季第1輯》

1987 年秋天，裂縫開啟讓霍金斯小鎮傷痕累累，主角群團結起來，只為一個目標：找到威可那並殺掉他。但威可那徹底消失，他的行蹤和計畫皆成謎。

更麻煩的是，政府將整個小鎮列為軍事隔離區，更加強搜捕伊萊雯，迫使她必須再度藏身。威爾失蹤將屆週年之際，再熟悉不過的恐懼感排山倒海襲來。最終戰役將至，這次他們要面對的黑暗力量，比以往更強大而致命。為了徹底終結這場惡夢，必須凝聚所有人的力量，最後一搏。

《蘇斯博士：史尼奇》

從前從前，肚皮上有星星的史尼奇和肚皮上有月亮的史尼奇一起生活在海灘上，直到有一天，他們認為彼此差異太大，不能再住在一起，決定要分道揚鑣。

《魷魚遊戲：真人挑戰賽: 第2季》

轟動全球的《魷魚遊戲：真人挑戰賽》不僅入圍艾美獎，更榮獲英國影藝學院獎肯定，這次帶來更加扣人心弦的第2季比賽。

45 位參賽者加入這場謀略、聯盟和耐力的終極考驗，爭奪足以改變一生的456萬美金大獎。本節目改編自經典原創戲劇，帶來令人震驚的全新轉折與前所未見的遊戲，第二季的賭注更是史上最高。玩家面臨一關又一關的淘汰賽，最後只有一人能脫穎而出。全新玩家、全新遊戲、全新規則。

《雷殛元首》

本劇講述詹姆斯加菲爾德如何從無名小卒成為美國第 20 屆總統，以及刺殺他的兇手查爾斯吉托的故事。《雷殛元首》改編自詹姆斯·加菲爾 (James Garfield) 和查爾斯·吉托 (Charles Guiteau) 兩人之間比小說更精彩離奇的真實故事，描述詹姆斯無奈地當上了美國第20任總統，而向來最支持他的查爾斯竟會選擇殺他。

《壞蛋聯盟：闖關大行動》

壞蛋聯盟當初怎麼會踏進壞蛋界？這部爆笑前傳的故事發生在同名系列電影之前，帶你一探究竟。

《你旁觀的罪》

兩個女人受困於飽受虐待的婚姻之中，為了逃脫一起策劃謀殺，但不速之客突然造訪，威脅要揭發計畫，粉碎她們的世界。

由全昭霓飾演百貨公司名品館職員恩秀，自小因家暴陰影而帶著創傷長大。她因好友熙秀（李瑜美 飾）深陷困境，最終選擇以極端方式拯救對方。

《科學怪人》

本片由 OSCAR® 奥斯卡得獎導演吉勒摩戴托羅改編瑪麗雪萊的經典故事，以天才卻自負的科學家維克多弗蘭肯斯坦為主角，描述他在一場駭人的實驗中創造了一個生命，最終卻導致他與悲慘的創造物雙雙走向滅亡。

《最後倒數：拳戰擂台：傑克保羅 vs 坦克戴維斯》

走進傑克保羅和坦克戴維斯的訓練營，了解他們為這場不容錯過的拳擊比賽做準備。這部全方位紀錄片由Ice-T解說，捕捉了兩位拳擊手在佛羅裡達州邁阿密卡西亞中心準備比賽時的緊張、雄心和個人動力。

《戰地青春：直擊美國海軍陸戰隊》

《戰地青春：直擊美國海軍陸戰隊》是一部成長紀錄片系列，聚焦美國太平洋戰區的「即戰力」：第 31 海軍陸戰隊遠征隊 (MEU)，透過獨家管道接觸美國海軍陸戰隊，深入年輕隊員的嚴格訓練與內心世界，見證他們在海上生活的複雜挑戰中建立深厚的革命情感。

《芝麻街》

本劇重新改編經典《芝麻街》影集，收錄你最愛的角色與粉絲最愛片段，更介紹許多玩樂的新方式！

這一季，熟悉的《芝麻街》好夥伴要來幫助小朋友辨認、理解、處理自己的情緒起伏。他們會一起學習輪流、試著鼓勵朋友、帶著笑容尋找解決問題的方法，展現善良與同理心如何讓每一天變得更美好。

《橘郡豪宅: 第4季》

三個新人的到來打亂了辦公室的氣氛，也考驗大家長久的友誼。競爭與謠言在南加州的豔陽下燒得滋滋作響。橘郡房仲群再度回歸，準備讓他們團隊成為歐本海姆集團內的房產經紀王牌。

某些搶手的高價物件引發激烈競爭，但驚人謠言使團隊分裂，也導致某些人遭殃。辦公室業務越來越繁忙，於是傑森從聖地牙哥找來新房仲加入，但橘郡前輩會好好帶領新人，還是放任他們自生自滅？

《一吻爆炸》

《一吻爆炸》故事描述一名單身女子假扮成媽媽的身份，並隱瞞真相地進入大公司打工賺錢。但卻意外與暗戀她的團隊主管捲入一連串職場浪漫插曲。由張基龍、安恩真飾演，兩人之間究竟會製造出何種浪漫的化學反應。

《悍匪傳奇》

1980年代曼谷，一名狡猾的小偷犯下一連串重大竊案，警民雙方都毫無頭緒，幸好一位警察不畏艱難，決心將他繩之以法。

電影以70年代為背景，揭開了Tee Yai鮮為人知的人生故事。導演兼編劇的Nonzee Nimibutr分享了他重現這位史上頭號通緝犯故事的靈感：「《悍匪傳奇》講述的是一位昔日亡命之徒的故事，他的傳奇故事我們早已耳熟能詳。 但這次，我想呈現一個從未被提及的視角。Yai這樣偉大的亡命之徒並非孤軍奮戰。」

《武士生死鬥》

奪一命，得一分。愁二郎參加一場致命遊戲，每次殺人都能累積分數。在這場邪惡計謀中，誰會成為最後生存的武士？

1878年，日本已不再有武士階級，292名落魄武士紛紛加入一場生存遊戲，最後勝者將可獨得1000億日幣。比賽將在京都的歷史中心暨心靈聖地天龍寺揭開序幕，並在東京迎來終局。只有一人能活著離開這場神祕的危險遊戲。

《白日夢奇遇記》

一對姊弟踏進自己瘋狂荒誕的夢中世界，想求能夠實現願望的睡魔讓他們擁有完美家庭。

冒險喜劇《白日夢奇遇記》描寫史蒂薇和弟弟艾略特來到了奇特怪異的夢之國度，但他們只要挺過各種難關，包括不好惹的長頸鹿玩具、殭屍早餐、惡夢皇后等，睡魔就會幫他們實現最大的願望：擁有一個完美的家庭。