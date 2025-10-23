2025-10-23 14:11 女子漾／編輯譚麗敏
粉嫩甜酷主義來襲！4款秋冬夢幻行李箱推薦 從柔霧粉到珊瑚色都太美
不論是週末小旅行還是跨國長假，行李箱早已不只是收納工具，更是造型的一部分。秋冬旅行不再只屬於厚重色系，「粉嫩甜酷」成為新主張！低彩度霧面粉、珊瑚粉、草莓粉等色調悄悄掀起一股「溫柔系出走風潮」。
霧面粉嫩的「甜美俐落派」代表
CROWN 明星商品 BOXY 前開框架拉桿箱以柔霧粉嫩色搭配俐落線條，完美平衡時髦與優雅。輕量鋁框設計不僅減輕重量，也讓箱體更堅固耐用；搭載美國 SJ.TOBOL 靜音輪與 TSA 海關鎖，出國旅行輕鬆無負擔。
霧面質感的粉嫩外殼散發高級光澤，搭配任何機場穿搭都能顯得氣質又有型。
柔中帶剛的文青夢幻粉
LOJEL 經典 CUBO 系列以「柔中帶剛、甜中帶酷」的粉嫩色系征服文青旅人。上掀式 1:9 分隔設計讓收納空間極大化，可拆式內袋方便清潔，輪具與把手皆採永續材質製成，兼顧環保與耐用。
柔和嫩粉色帶有低調光澤，融合日系極簡風與現代感，堪稱本季「溫柔系女孩」必收旅行箱。
草莓粉的都會甜心風
FRONTEC 系列以柔和草莓粉為主色調，搭配摩卡棕與大地灰形成秋冬最佳對比。
採用黃金比例 1:9 箱體設計，全尺寸皆可擴充 14% 容量，中大箱配有多功能側掛勾與防水內袋，小箱則具前開取物與 USB 充電孔，是出差旅人的貼心首選。
輕盈實用卻不失甜美氣質，一秒轉換「工作 × 度假」模式。
珊瑚色的自由能量
TOIIS OCEAN 系列以流線設計與療癒色彩為亮點，「珊瑚 Coral、水藍 Aqua、沙色 Sand」三色靈感來自自然，呼應秋冬的柔和氛圍。20 吋登機箱附前開收納隔層，筆電收納更方便；中大箱則附專屬打包袋，內附同色吊牌與字母貼紙，輕鬆打造專屬個人風格。
珊瑚粉與玫瑰色調交織出不做作的時尚氣息，展現年輕又自信的旅行態度。
